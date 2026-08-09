Ferran Torres hakt knoop door over toekomst bij FC Barcelona

heeft de knoop doorgehakt en wil deze zomer de overstap maken van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. De aanvaller heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met de Franse grootmacht. Volgens het Franse L'Équipe heeft de Spanjaard de clubleiding in Catalonië en trainer Hansi Flick al op de hoogte gesteld van zijn vertrekwens.

De WK-winnaar kan in Parijs zijn handtekening zetten onder een contract voor vijf seizoenen. De bal ligt nu bij de clubs, die het nog eens moeten worden over de definitieve transfersom. FC Barcelona hanteert een vraagprijs van circa vijftig tot vijfenvijftig miljoen euro voor de spits. Paris Saint-Germain bereidt momenteel een officieel openingsbod voor. De verwachting is dat de partijen elkaar snel zullen vinden, aangezien de Catalanen door de financiële regels La Liga genoodzaakt zijn om spelers van de hand te doen.

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De mogelijkheid om weer samen te werken met trainer Luis Enrique vormt voor Torres de belangrijkste drijfveer om voor de regerend Champions League-winnaar te kiezen. Bij Paris Saint-Germain is momenteel een flinke renovatie van de voorhoede gaande. Nadat aanvallers als Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos en Lee Kang-in de club verlieten, werd Maghnes Akliouche al voor vijftig miljoen euro aangetrokken. Eerder dacht de Franse kampioen ook dicht bij de komst van Yan Diomandé te zijn, maar de negentienjarige Ivoriaan verkoos onlangs een overstap naar Real Madrid boven een avontuur in Parijs.

Met de naderende transfer komt er na vier seizoenen een einde aan de periode van Torres in Barcelona. De ex-speler van Manchester City streek in 2022 neer in Spanje en groeide uit tot een belangrijke aanvallende optie, al wist hij niet altijd een vaste basisplaats af te dwingen. Afgelopen seizoen kende de international echter zijn meest productieve jaar tot nu toe. Mede door blessureleed bij Robert Lewandowski speelde de doelpuntenmaker een sleutelrol in de voorhoede, hij was goed voor eenentwintig treffers in negenenveertig officiële duels.

Mede dankzij zijn heldenrol in de WK-finale tegen Argentinië, waarin hij de winnende treffer voor zijn rekening nam, wordt de marktwaarde van de Spaanse aanvaller momenteel geschat op vijfenvijftig miljoen euro. Omdat zijn huidige verbintenis nog doorloopt tot volgende zomer, moet Paris Saint-Germain diep in de buidel tasten. Toch is het vertrouwen in zowel de Franse als Spaanse media groot dat de deal spoedig wordt afgerond.