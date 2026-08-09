Kijkers zien opvallende terugval bij FC Twente: ‘Wat is er met hem gebeurd man?’

FC Twente is het nieuwe Eredivisie-seizoen teleurstellend begonnen met een 1-0 nederlaag bij sc Heerenveen. Na afloop ging het bij een deel van de achterban niet alleen over het povere optreden van de ploeg van John van den Brom, maar ook over . De rechtsback krijgt opvallend veel kritiek en supporters vragen zich hardop af wat er met de verdediger is gebeurd.

Bij de goal van Luca Oyen zag Van Rooij er niet goed uit. De rechtsback stond niet kort genoeg op de invaller, die daardoor de ruimte kreeg om uit te halen en Unnerstall in de korte hoek te passeren. Het was een moment dat de kritiek vanuit de achterban extra voeding gaf. Dat is opvallend, omdat Van Rooij vorig seizoen juist tot de uitblinkers van FC Twente behoorde. De rechtsback ontwikkelde zich sterk in Enschede en werd gezien als een speler die deze zomer mogelijk een volgende stap zou maken. Rondom de seizoensstart klinkt er echter een heel ander geluid.

Artikel gaat verder onder video

Een supporter vraagt zich na het duel met Heerenveen af wat er precies aan de hand is met Van Rooij. "Hij oogt slomer, aannames niet goed, verdedigend minder, maar vooral: hij komt helemaal niet meer op", klinkt het. Daarmee wordt vooral gewezen op het verschil in de manier waarop de rechtsback aanvallend voor de dag komt. Ook andere supporters zien een duidelijke terugval. "Van Rooij is inmiddels wel van alle lijstjes geschrapt. Die moeten ze echt even goed wakker schudden", schrijft een kijker. Een ander is nog stelliger over zijn huidige vorm en vraagt zich af of er na zijn optreden in Friesland nog wel interesse zal zijn in de speler. "Als er na vandaag nog een club is met interesse voor Van Rooij, dan zijn ze knettergek", klinkt het op X.

De kritiek richt zich niet alleen op zijn spel aan de bal. Ook verdedigend wordt Van Rooij onder vuur genomen. Zo wordt bij een van de gevaarlijke momenten van Heerenveen gesproken over ‘zwak ingrijpen’ van de rechtsback, terwijl een andere supporter vindt dat hij te weinig brengt in vergelijking met vorig seizoen. Daarbij klinkt vanuit de achterban ook een duidelijke oproep om concurrent Bruno Peixoto een kans te geven. "Zullen mensen nu nog steeds denken: laten we Van Rooij maar staan? Geef die Peixoto eens de kans", zo luidt een van de reacties.

De rechtsbackpositie is daarmee na één speelronde al onderwerp van discussie bij FC Twente. Een deel van de supporters vraagt zich zelfs af of Van Rooij momenteel wel met de juiste instelling op het veld staat. "Heeft Van Rooij er geen zin meer in bij Twente of zo? Goeiedag, wat speelt hij als een zoutzak", schrijft een kijker. Een andere supporter trekt het breder en spreekt van een terugkerend probleem: "Van Rooij, wat is er met hem gebeurd man?"

De kritiek staat in schril contrast met de waardering die Van Rooij vorig seizoen nog kreeg. De rechtsback gold toen als een van de betrouwbare krachten binnen de ploeg en leek klaar voor een volgende stap in zijn loopbaan. Na de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is het vertrouwen bij een deel van de Twente-aanhang echter duidelijk minder groot. Van Rooij krijgt uiteraard nog een heel seizoen om het tij te keren, maar zijn optreden tegen Heerenveen heeft de discussie over zijn vorm direct aangewakkerd.

Wat is er aan de hand met van Rooij? Hij oogt slomer, aannames niet goed, verdedigend minder, maar vooral: hij komt helemaal niet meer op #fctwente — Jarno (@jarno1979) August 9, 2026

Van Rooij is inmiddels wel van alle lijstjes geschrapt. Die moeten ze echt even goed wakker schudden. Met gepast geweld. #HEETWE — JJ Van Deinse (@Goverttt) August 9, 2026

Als er na vandaag nog een club is met interesse voor Van Rooij, dan zijn ze knettergek. — Maurice Mazenier (@MauriceMazenier) August 9, 2026

Zullen mensen nu nog steeds denken laten we van Rooij maar staan??? Geef keer die Peixoto eens de kans wat ik al weet niet hoelang roep. Maakt niet uit als van Rooij vorige seizoenen je beste man is, maar als die nu mindere periode heeft moet je hem gewoon banken. Misschien heeft… — Lemkinho4!!! (@Lemkinho4) August 9, 2026