Feyenoord ontvangt miljoenenbod op Ueda: Japanner staat open voor vertrek

Feyenoord heeft een officieel openingsbod van meer dan twintig miljoen euro ontvangen van Fenerbahçe voor , zo meldt FR12. De Turkse topclub heeft de Japanse spits een prominente rol in het vooruitzicht gesteld. Hoewel de club uit Istanbul ook nadrukkelijk bezig is met de komst van Romelu Lukaku, ziet het kamp van Ueda voldoende perspectief voor een overstap naar de Süper Lig. De spits zelf zou een overstap naar de club wel zien zitten.

Met het miljoenenbod is Fenerbahçe de eerste club die zich concreet meldt in Rotterdam voor de aanvalsleider. Ueda kende een uiterst succesvol afgelopen seizoen, waarin hij zich met 25 doelpunten in tot topscorer van de Eredivisie kroonde. Feyenoord nam de centrumspits in de zomer van 2023 voor negen miljoen euro over van Cercle Brugge. Destijds zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract, waardoor hij nog tot medio 2028 vastligt bij de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Door zijn sterke optredens wordt zijn huidige marktwaarde inmiddels geschat op twintig miljoen euro.

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De interesse in Ueda staat niet op zichzelf, aangezien de ploeg van trainer Ismail Kartal de spitspositie voor het lopende seizoen dubbel wil bezetten. Naast de Eredivisie-topscorer moet ook de 33-jarige Lukaku de overstap naar Turkije maken. De Belgische schaduwspits staat momenteel nog onder contract bij Napoli, maar heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met Fenerbahçe over een meerjarig contract met een jaarsalaris van circa tien miljoen euro. De clubs onderhandelen momenteel over de transfersom, waarbij de Italianen tien miljoen euro verlangen en het openingsbod uit Istanbul op vier miljoen euro lag. Lukaku traint individueel en is niet met Napoli meegegaan op trainingskamp. Mocht de dubbelslag slagen, dan voegen de twee spitsen zich bij een selectie die deze zomer al werd versterkt met onder meer Mason Greenwood en Nathan Aké.