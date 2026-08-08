Bosz geprikkeld na puntverlies tegen Fortuna: 'Dit vind ik echt raar wat je nu zegt'

Peter Bosz heeft na het gelijkspel van PSV tegen Fortuna Sittard (2-2) duidelijk zijn onvrede geuit over de vragen die hem na afloop werden gesteld. De hoofdtrainer zag zijn ploeg in het openingsduel van het Eredivisie-seizoen door eigen toedoen punten verspelen, maar weigerde de late gelijkmaker van Édouard Michut aan te grijpen om zijn tactische keuzes ter discussie te stellen.

In het Philips Stadion had de regerend landskampioen vrijwel de hele wedstrijd de bal, maar het overwicht resulteerde nauwelijks in grote kansen. De bezoekers uit Limburg kwamen vlak voor rust op voorsprong via Ole Romeny, die profiteerde van een verdedigende fout van Ryan Flamingo. Na de pauze stelde Flamingo orde op zaken met een rake kopbal, waarna de achttienjarige debutant Noah Fernandez de stand op 2-1 bracht. In de tweede minuut van de blessuretijd bepaalde invaller Michut met een van richting veranderd schot echter de eindstand op 2-2. Tegenover ESPN-verslaggever Wouter Bouwman toonde Bosz zich uiterst kritisch op het optreden van zijn elftal. Toen de journalist de eerste helft als slordig omschreef, koos de trainer bewust voor een hardere kwalificatie: "Ik zou het woord slordig vervangen door het woord slecht."

Artikel gaat verder onder video

De tacticus was tevreden over de veldbezetting waarmee de ploeg van trainer Danny Buijs werd bestreden. Omdat de tegenstander zich massaal terugtrok rond het eigen strafschopgebied, koos de Eindhovense staf voor een andere, aanvallende opstelling. "Ik denk dat dat goed was. Zoals ze speelden wisten we van tevoren. Daar hebben wij een formatie tegenover gezet, wat gewaagd was. Het functioneerde prima". De statistieken onderschreven het dominante spelbeeld: de thuisploeg noteerde 76 procent balbezit en loste 21 schoten, terwijl de uitploeg slechts acht doelpogingen liet noteren. Volgens de coach creëerde de opponent zelf nauwelijks iets, maar kreeg het de mogelijkheden simpelweg cadeau. "Ze creëerden zelf geen kansen, die gaven wij aan ze weg."

De discussie voor de camera laaide hoog op toen Bouwman suggereerde dat de tegentreffers mogelijk toch aan het gekozen systeem te wijten waren. Dat schoot bij Bosz zichtbaar in het verkeerde keelgat. "Dit vind ik echt raar wat je nu zegt", reageerde de trainer geprikkeld. "Ik snap dat je met me in discussie wil gaan, maar dit heeft niks met systemen te maken." De succestrainer wees vervolgens nadrukkelijk op de knullige manier waarop de bal werd verspeeld. "Als je zo een bal terug kopt of een bal twee keer zo door het midden speelt. Dan heeft dat toch niet met een systeem te maken of wel?", vroeg hij retorisch.

De fouten lagen volgens de eindverantwoordelijke niet uitsluitend bij de jongere selectieleden, zoals basisdebutant Fernandez of invaller Amir Bouhamdi. "Het zijn niet alleen de jonge spelers die dat doen. Ook de ervaren spelers kunnen dat". Dat de Eindhovenaren in de toekomst vaker met een vergelijkbare formatie zullen aantreden, werd dan ook niet uitgesloten. De speelwijze hangt volgens de oefenmeester vooral af van de defensieve instelling van de tegenstander. "Het is er maar net aan hoeveel mensen van hun achter de bal staan", legde hij uit. "Als het goed is snappen mijn spelers het, want dit is wat wij getraind hebben en wat we uitgelegd hebben".

De coach is niet van plan om zijn tactische plannen na deze valse start over boord te gooien. "Ik zou het ook totaal niet anders doen", benadrukte Bosz. De late treffer van Michut bracht daar geen verandering in. Voor de regerend kampioen, die na de eerste speelronde de vierde plaats deelt met de Limburgers, resteerde zodoende het besef dat een enorme dominantie op het veld niet automatisch in een overwinning resulteert.