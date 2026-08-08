Stengs schittert bij rentree en helpt AZ langs ADO Den Haag

AZ is het nieuwe Eredivisieseizoen begonnen met een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. De Alkmaarders hadden voor rust al meerdere mogelijkheden, maar moesten wachten tot de tweede helft om het verschil te maken. Invaller groeide vervolgens uit tot de man van de wedstrijd. De teruggekeerde aanvaller was betrokken bij beide doelpunten van AZ.

ADO begon verrassend brutaal aan de eerste wedstrijd na de terugkeer in de Eredivisie. Al na een minuut kreeg de ploeg van Robin Peter een grote mogelijkheid. Daryl van Mieghem bereikte de achterlijn en legde de bal terug op Evan Rottier, maar die raakte zijn poging niet goed. AZ-doelman De Busser kon redding brengen. AZ nam daarna steeds meer het initiatief. De thuisploeg zette ADO terug op eigen helft en kreeg via Weslley Patati en Dave Kwakman mogelijkheden. Na achttien minuten dribbelde Ro-Zangelo Daal het strafschopgebied binnen, maar een verdediger van ADO gooide zich voor zijn schot.

Artikel gaat verder onder video

Na 22 minuten leek AZ dan eindelijk op voorsprong te komen. Elijah Dijkstra kapte Van Mieghem uit en vond met een fraaie poging de verre hoek. Het feest ging echter niet door. De VAR constateerde dat Mexx Meerdink voorafgaand aan de aanval een overtreding had gemaakt op Pascal Mulder, waardoor de treffer werd afgekeurd. De Alkmaarders bleven aandringen. Meerdink kreeg na een fraaie combinatie rond het strafschopgebied een grote mogelijkheid, maar ADO-doelman Nikiema tikte de bal knap uit de hoek. Aan de andere kant kreeg ADO nog een kans via Rottier, die na een lange bal van Nikiema de bal over De Busser heen lepelde. De poging belandde op de paal, maar de scheidsrechter had al gefloten voor hands.

Na rust bleef AZ de wedstrijd dicteren. ADO kwam nauwelijks onder de druk uit en moest vooral hopen op de counter. De thuisploeg bleef geduldig zoeken naar een opening. Die kwam er na ruim een uur. In de 57e minuut had AZ inmiddels Calvin Stengs binnen de lijnen gebracht voor Weslley Patati. De aanvaller had vervolgens maar weinig tijd nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

In de 61e minuut viel de 1-0. Stengs speelde een belangrijke rol in de aanval en leverde de bal over de linkerkant aan, waarna AZ uiteindelijk via Ro-Zangelo Daal toesloeg. Daal kreeg de bal voor zijn voeten en schoot de verdiende openingstreffer binnen. Stengs was daarmee nog niet klaar. Zeven minuten later verdubbelde AZ de voorsprong en opnieuw stond de invaller centraal. Daal was weer gevaarlijk aan de linkerkant en vond Kees Smit, die de bal panklaar legde voor Stengs. De aanvaller haalde uit en schoot de 2-0 tegen de touwen.

ADO probeerde na de tweede tegentreffer nog iets terug te doen. De bezoekers kregen via een voorzet vanaf de rechterkant een mogelijkheid, maar Eduardo sprong onder de bal door en De Ruijter kon er net niet bij. AZ bleef vervolgens relatief eenvoudig overeind. In de slotfase veranderde er niets meer aan de stand. AZ begint het nieuwe Eredivisieseizoen daardoor met drie punten, terwijl ADO bij zijn terugkeer op het hoogste niveau met een nederlaag begint.

Voor AZ was het vooral een avond waarop de invalbeurt van Stengs eruit sprong. De teruggekeerde aanvaller had slechts elf minuten nodig voor zijn eerste doelpunt en was daarnaast betrokken bij de openingstreffer. Een betere rentree in Alkmaar had hij zich nauwelijks kunnen wensen.