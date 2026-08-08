PSV beleeft valse start: Fortuna Sittard slaat toe in de blessuretijd

PSV heeft bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen direct punten laten liggen. De ploeg van Peter Bosz draaide tegen Fortuna Sittard een 0-1 achterstand na rust om via Ryan Flamingo en Noah Fernandez, maar zag de overwinning in de tweede minuut van de blessuretijd alsnog uit handen glippen. Édouard Michut profiteerde na een tegenaanval van Fortuna en bepaalde de eindstand op 2-2. Zo pakte Fortuna voor het eerst in 26 jaar een punt in het Philips Stadion.

PSV had vanaf het begin veelvuldig de bal, maar Fortuna zorgde voor het eerste echte gevaar. Al na zes minuten leek Ole Romeny te profiteren van geklungel van Ruben van Bommel, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Even later kreeg Mohamed Ihattaren na balverlies van Flamingo een grote mogelijkheid. Matej Kovár voorkwam met een knappe redding een vroege achterstand.

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De Eindhovenaren bleven ondertussen slordig. Na een kwartier had PSV weliswaar een groot overwicht in balbezit, maar Fortuna kreeg de betere mogelijkheden. Aan de andere kant kwam PSV na een halfuur dicht bij de openingstreffer. Van Bommel kopte een hoekschop van Ivan Perisic richting de lat, waarna Mattijs Branderhorst ternauwernood redding bracht.

Romeny straft PSV af, Flamingo herstelt fout

Het enorme balbezit van PSV – na veertig minuten stond de verhouding zelfs op 89 tegen 11 procent – leverde nauwelijks gevaar op. Fortuna sloeg juist vlak voor rust toe. Flamingo kopte de bal terug en hielp daarmee onbedoeld Romeny in het zadel. De aanvaller stond ditmaal wel goed en schoof de bal achter Kovár: 0-1.

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Bosz greep tijdens de rust in en bracht Ayodele Thomas Bouhamdi voor Van Bommel. Tien minuten na de hervatting maakte Flamingo zijn fout min of meer goed. Perisic legde een hoekschop hoog bij de tweede paal neer, Branderhorst kwam uit zijn doel maar tastte mis en Flamingo kopte de bal in het lege doel: 1-1. Er werd nog gekeken naar mogelijk vasthouden van de Fortuna-doelman, maar de treffer bleef staan.

Fortuna moest kort daarna Lequincio Zeefuik geblesseerd naar de kant halen. Toch bleven de Limburgers gevaarlijk. Romeny werd opnieuw de diepte ingestuurd door Ihattaren en kon uithalen, maar stond buitenspel. Niet veel later moest Kovár serieus aan de bak op een van richting veranderd schot van Ihattaren.

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Fernandez lijkt PSV te redden, Michut slaat alsnog toe

Bosz bracht vervolgens Dennis Man en Alassane Pléa, waarna PSV in de 74ste minuut toesloeg. Vanuit een razendsnelle tegenaanval ging het plots vooruit. Pléa kreeg de bal niet helemaal onder controle, maar Fernandez was mee naar voren gekomen en profiteerde. Hij wipte de bal over de uitkomende Branderhorst en zette PSV op 2-1.

Lang leek dat voldoende voor de overwinning, maar in de tweede minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis voor PSV. Fortuna kwam er via een tegenaanval uit en Perisic slaagde er niet in de bal goed weg te werken. Daardoor kwam de bal buiten het strafschopgebied voor de voeten van Michut.

De invaller haalde uit, waarna Perisic de bal nog met zijn hoofd toucheerde. Kovár kon vervolgens niet meer voorkomen dat de inzet in het doel verdween: 2-2. Daarmee zag PSV de overwinning diep in de blessuretijd alsnog uit handen glippen.