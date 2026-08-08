Kodai Sano tekent bij PSV en behoort tot duurste aankopen aller tijden

PSV heeft de komst van Kodai Sano officieel afgerond. De 22-jarige middenvelder komt over van NEC en heeft in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen ondertekend. De Japanner behoort direct tot de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van PSV. Ook is hij de duurst verkochte speler ooit van NEC. Sano gaat spelen met rugnummer 24.

Sano stond al geruime tijd in de belangstelling van PSV. De landskampioen voerde deze zomer langdurig onderhandelingen met NEC. Hoewel PSV de gesprekken eerder nog afbrak, kwamen beide clubs uiteindelijk alsnog tot een akkoord.

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Volgens het Eindhovens Dagblad betaalt PSV ongeveer 14,5 miljoen euro, exclusief bonussen die kunnen oplopen tot circa 16 à 17 miljoen euro. Volgens De Telegraaf bedraagt de vaste transfersom ongeveer 15 miljoen euro en kan NEC door bonussen nog maximaal 2 miljoen euro extra ontvangen.

Sano verliet dinsdag het spelershotel van NEC in Griekenland, waar de Nijmegenaren zich voorbereidden op het Champions League-duel met Olympiakos. Hij ontbrak in de selectie voor de wedstrijd.

Sano: 'Ideale stap voor mij'

“Deze transfer zie ik als de ideale vervolgstap in mijn carrière”, zegt de meervoudig Japanse international op de website van zijn nieuwe club. “PSV is een topclub, dat zie je in alles terug. Bovendien spreken het karakter en de speelwijze van de hoofdtrainer me erg aan. Hij spreekt zelfs nog een beetje Japans, vanwege zijn eigen verleden bij JEF United. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik kan niet wachten om hier het veld te betreden. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb, iedere dag opnieuw.”

PSV had Sano al geruime tijd bovenaan de verlanglijst staan, erkent de club. “We zien hem als een nummer 6 met veel dynamiek in zijn spel”, beschrijft Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. “Kodai kan een enorme intensiteit leveren, past perfect binnen de speelwijze van PSV en beschikt daarbij ook nog eens over veel groeipotentie. Daarnaast heeft hij ondanks zijn jonge leeftijd al laten zien dat hij onder druk kan presteren en verantwoordelijkheid durft te nemen. We zien Kodai als een zeer waardevolle versterking.”

NEC bevestigt transferrecord

In het persbericht op de eigen website bevestigt NEC dat Sano de duurst verkochte speler ooit is voor de club. Daarmee lost hij Başar Önal af, die eerder deze zomer voor circa twaalf miljoen euro werd verkocht aan LOSC Lille.

Technisch directeur Carlos Aalbers reageert: “Over de timing van deze transfer is inmiddels voldoende gezegd en geschreven. Al met al zijn we trots dat we wederom aan de droom van een Japanse speler hebben kunnen bijdragen om als springplank te fungeren voor de stap naar een topclub. Kodai is een geweldige speler en professional, die ons ook enorm heeft geholpen met het bereiken van onze droom als club. We bedanken hem daarvoor en wensen hem veel succes in Eindhoven."

© Realtimes (data via FootballTransfers)