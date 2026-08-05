PSV zet in op 8 miljoen euro na interesse van RB Salzburg en Rangers FC

RB Salzburg en Rangers FC hebben serieuze belangstelling voor , zo weet journalist Mounir Boualin van SoccerNews. Volgens buitenlandse bronnen is de verwachting dat beide clubs zich op korte termijn officieel bij PSV melden voor de 24-jarige aanvaller.

De Eindhovenaren zijn bereid mee te werken aan een vertrek, maar verlangen wel een transfersom van meerdere miljoenen euro’s. Driouech zou zelf openstaan voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. De Marokkaans international heeft bij PSV nog een contract tot medio 2029.

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Volgens Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink, die alleen de interesse van Rangers bevestigt, zet PSV in op circa acht miljoen euro inclusief bonussen. Rangers zou zich al hebben gemeld, maar het is de vraag of Driouech een transfer naar Glasgow ziet zitten.

Driouech kwam bij PSV niet tot vaste basisplaats

Driouech maakte in de zomer van 2024 voor ongeveer 3,5 miljoen euro de overstap van Excelsior naar PSV. Sindsdien kwam hij in alle competities 61 keer in actie voor de Eindhovenaren. Daarin was de vleugelaanvaller goed voor twaalf doelpunten en tien assists.

Een vaste basisplaats wist Driouech in zijn eerste twee seizoenen echter niet af te dwingen. PSV-watcher Rik Elfrink stelde eind juli daarom al dat een vertrek deze zomer niet onlogisch zou zijn. “Maar dan moet er wel een geldsom van behoorlijk wat miljoenen op tafel komen”, aldus Elfrink.

Driouech gaf in april zelf aan meer van zijn periode bij PSV te hebben verwacht. “Ik verwacht veel meer van mezelf en ik vind dat ik ook weinig heb gespeeld ten opzichte van andere jongens”, vertelde hij aan ESPN.

Eerder werden ook NEC, Genoa en Celta de Vigo met Driouech in verband gebracht. Een transfer bleef tot dusver uit, maar met de belangstelling van Salzburg en Rangers is zijn toekomst opnieuw onderwerp van gesprek.