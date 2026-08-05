Hans Nijland walgt van de houding van Kodai Sano bij NEC. De door PSV begeerde middenvelder ontbrak dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Volgens Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, hoort een voetballer in zo'n situatie gewoon te spelen.
In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Nijland dat hij 'moet kotsen' van spelers die zeggen niet te kunnen voetballen omdat ze misschien wel een transfer gaan maken. Het overkwam Nijland in zijn tijd bij Groningen. Zo wilde rechtsback Bruno Silva in de winter van 2008 niet meer voetballen omdat hij naar Ajax kon. Nijland hield 'de poot stijf'.
"En vanaf toen staakte Bruno. Het is nog steeds mijn stellige overtuiging dat hem dat is ingefluisterd trouwens. Door Ajax of zijn management", stelt Nijland, die vervolgens wijst naar een speler die nu in dienst van PSV lijkt terug te keren in Nederland. "Filip Kostic, ook zo’n speler. Die kwam aan mijn bureau. Stuttgart wilde hem hebben. Vuist op tafel: ‘Ik moet aan mijn toekomst denken’. Dat soort teksten."
"Ik heb dan altijd de grote behoefte om tegen de financiële man te zeggen of hij dan ook niet eventjes het salaris van de speler bevriest. Maar dan heb je direct de VVCS (spelersvakbond) op je dak natuurlijk", zegt Nijland, die beseft dat een club vaak 'compleet kansloos' is "Bruno ging natuurlijk gewoon. Maar wel zonder een euro te weinig!”
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Aalbers viel z'n eigen speler ook al aan. In dit geval mag hij in de spiegel kijken. Speler wilde van de winter al naar een grotere club. Typisch geval van je hand overspelen. Kan gebeuren, maar neem dan een voorbeeld aan reacties als die van Chery. Boos zijn kun je ook binnenskamers.