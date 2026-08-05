Hans Nijland walgt van de houding van Kodai Sano bij NEC. De door PSV begeerde middenvelder ontbrak dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Volgens Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, hoort een voetballer in zo'n situatie gewoon te spelen.

In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Nijland dat hij 'moet kotsen' van spelers die zeggen niet te kunnen voetballen omdat ze misschien wel een transfer gaan maken. Het overkwam Nijland in zijn tijd bij Groningen. Zo wilde rechtsback Bruno Silva in de winter van 2008 niet meer voetballen omdat hij naar Ajax kon. Nijland hield 'de poot stijf'.

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"En vanaf toen staakte Bruno. Het is nog steeds mijn stellige overtuiging dat hem dat is ingefluisterd trouwens. Door Ajax of zijn management", stelt Nijland, die vervolgens wijst naar een speler die nu in dienst van PSV lijkt terug te keren in Nederland. "Filip Kostic, ook zo’n speler. Die kwam aan mijn bureau. Stuttgart wilde hem hebben. Vuist op tafel: ‘Ik moet aan mijn toekomst denken’. Dat soort teksten."

"Ik heb dan altijd de grote behoefte om tegen de financiële man te zeggen of hij dan ook niet eventjes het salaris van de speler bevriest. Maar dan heb je direct de VVCS (spelersvakbond) op je dak natuurlijk", zegt Nijland, die beseft dat een club vaak 'compleet kansloos' is "Bruno ging natuurlijk gewoon. Maar wel zonder een euro te weinig!”