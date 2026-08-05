Live voetbal

Ajax ziet twee opvallende opties ontstaan bij miljoenenvertrek Mika Godts

5 augustus 2026, 13:03
Roony Bardghji en Jan Virgili
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax houdt op de transfermarkt rekening met een vertrek van Mika Godts en heeft meerdere mogelijke opvolgers in beeld. Volgens Spaanse media staat zowel Roony Bardghji van FC Barcelona als Jan Virgili van Real Mallorca op de lijst van directeur voetbal Jordi Cruijff. Eerder werd al duidelijk dat Noa Lang ook geldt als een belangrijke kandidaat om de Amsterdamse aanval te versterken.

Paris Saint-Germain heeft zich nadrukkelijk gemeld voor Godts. De Franse topclub bracht een bod van 40 miljoen euro uit, dat door bonussen kon oplopen tot maximaal 45 miljoen euro. Ajax wees dat voorstel resoluut af en zou ongeveer 60 miljoen euro verlangen.

Artikel gaat verder onder video

Godts heeft zelf op hoofdlijnen al overeenstemming bereikt met PSG. Een transfer is daarmee nog altijd mogelijk, al zullen de Parijzenaars hun aanbieding aanzienlijk moeten verhogen voordat Ajax bereid is om serieus te onderhandelen.

Ajax denkt aan Bardghji en Virgili

Het Spaanse SPORT meldt dat Ajax bij Barcelona kan aankloppen voor Bardghji. De Zweedse vleugelaanvaller maakte tijdens de voorbereiding een goede indruk op trainer Hansi Flick, maar heeft weinig uitzicht op speeltijd. Door de komst van Karim Adeyemi en Anthony Gordon is de concurrentie in de aanval verder toegenomen.

Barcelona wil Bardghji bij voorkeur definitief verkopen en daarbij een terugkoopoptie bedingen. De Catalanen kunnen zo direct verdienen aan een speler die voor drie miljoen euro werd overgenomen, terwijl ze de mogelijkheid behouden om hem later terug te halen.

Bardghji zelf stond aanvankelijk meer open voor een verhuurperiode. Ajax zou een transfer eerder om die reden hebben laten rusten, maar de mogelijke miljoeneninkomsten uit de verkoop van Godts kunnen een definitieve overname financieel haalbaar maken. Ook clubs uit de Premier League en Olympique Marseille hebben belangstelling.

Ultima Hora schuift tegelijkertijd Virgili naar voren als mogelijke versterking voor Ajax. De buitenspeler van Mallorca wordt binnen de Amsterdamse club gezien als een betaalbare optie voor de linkerflank. Cruijff kent de Catalaanse aanvaller door zijn verleden bij Barcelona en zijn uitgebreide kennis van het Catalaanse voetbal.

Jordi Cruijff van Ajax
© Imago

Virgili kwam afgelopen zomer voor ongeveer 3,5 miljoen euro naar Mallorca. Zijn afkoopclausule bedroeg in eerste instantie bijna dertig miljoen euro, maar is na de degradatie van de club gedaald naar twaalf miljoen euro. Barcelona bezit nog veertig procent van zijn transferrechten en kan hem voor 7,2 miljoen euro terughalen.

Die terugkeer lijkt door de recente versterkingen van Barcelona niet voor de hand te liggen. Mallorca probeert Virgili juist langer vast te leggen en heeft hem een verbeterd contract aangeboden. Trainer Luis García ziet de aanvaller als een cruciale speler in de strijd om promotie en dringt bij de clubleiding aan op zijn behoud.

Virgili wacht voorlopig met het nemen van een beslissing. De buitenspeler weet dat meerdere clubs die in de Champions League actief zijn hem volgen. Ajax is volgens het Spaanse medium niet de enige geïnteresseerde partij.

Noa Lang blijft belangrijke kandidaat

Naast Bardghji en Virgili is ook Lang nadrukkelijk in beeld. Ajax zou met Napoli spreken over een huurconstructie met een verplichte koopoptie als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Napoli zou Lang voor 25 miljoen euro sowieso willen laten gaan; die transfersom ligt aanzienlijk hoger dan de afkoopclausule van Virgili.

De drie buitenspelers vertegenwoordigen ieder een ander scenario. Lang geldt als een kostbare maar bekende optie, Bardghji kan alleen onder de voorwaarden van Barcelona worden overgenomen en Virgili is door zijn clausule financieel het eenvoudigst haalbaar.

Ajax voert daarnaast gesprekken met Barcelona over een tijdelijke komst van de negentienjarige linksback Jofre Torrents.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mika Godts

'Ajax wijst openingsbod PSG op Godts resoluut af'

  • Gisteren, 10:10
  • Gisteren, 10:10
  • 6
Mika Godts

Mika Godts bereikt akkoord en wil vertrekken bij Ajax

  • za 1 augustus, 17:55
  • 1 aug. 17:55
  • 19
Noa Lang Ajax

Spectaculaire terugkeer Noa Lang naar Ajax stuit op één groot obstakel

  • za 1 augustus, 16:00
  • 1 aug. 16:00
  • 15
7 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.906 Reacties
1.150 Dagen lid
18.479 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van deze twee zou ik gelijk voor Roony Bardghji gaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.906 Reacties
1.150 Dagen lid
18.479 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van deze twee zou ik gelijk voor Roony Bardghji gaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jan Virgili

Jan Virgili
Real Mallorca
Team: Mallorca
Leeftijd: 20 jaar (26 jul. 2006)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Mallorca
31
2
2024/2025
Barcelona II
17
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws