Ajax ziet twee opvallende opties ontstaan bij miljoenenvertrek Mika Godts

Ajax houdt op de transfermarkt rekening met een vertrek van Mika Godts en heeft meerdere mogelijke opvolgers in beeld. Volgens Spaanse media staat zowel van FC Barcelona als van Real Mallorca op de lijst van directeur voetbal Jordi Cruijff. Eerder werd al duidelijk dat Noa Lang ook geldt als een belangrijke kandidaat om de Amsterdamse aanval te versterken.

Paris Saint-Germain heeft zich nadrukkelijk gemeld voor Godts. De Franse topclub bracht een bod van 40 miljoen euro uit, dat door bonussen kon oplopen tot maximaal 45 miljoen euro. Ajax wees dat voorstel resoluut af en zou ongeveer 60 miljoen euro verlangen.

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Godts heeft zelf op hoofdlijnen al overeenstemming bereikt met PSG. Een transfer is daarmee nog altijd mogelijk, al zullen de Parijzenaars hun aanbieding aanzienlijk moeten verhogen voordat Ajax bereid is om serieus te onderhandelen.

Ajax denkt aan Bardghji en Virgili

Het Spaanse SPORT meldt dat Ajax bij Barcelona kan aankloppen voor Bardghji. De Zweedse vleugelaanvaller maakte tijdens de voorbereiding een goede indruk op trainer Hansi Flick, maar heeft weinig uitzicht op speeltijd. Door de komst van Karim Adeyemi en Anthony Gordon is de concurrentie in de aanval verder toegenomen.

Barcelona wil Bardghji bij voorkeur definitief verkopen en daarbij een terugkoopoptie bedingen. De Catalanen kunnen zo direct verdienen aan een speler die voor drie miljoen euro werd overgenomen, terwijl ze de mogelijkheid behouden om hem later terug te halen.

Bardghji zelf stond aanvankelijk meer open voor een verhuurperiode. Ajax zou een transfer eerder om die reden hebben laten rusten, maar de mogelijke miljoeneninkomsten uit de verkoop van Godts kunnen een definitieve overname financieel haalbaar maken. Ook clubs uit de Premier League en Olympique Marseille hebben belangstelling.

Ultima Hora schuift tegelijkertijd Virgili naar voren als mogelijke versterking voor Ajax. De buitenspeler van Mallorca wordt binnen de Amsterdamse club gezien als een betaalbare optie voor de linkerflank. Cruijff kent de Catalaanse aanvaller door zijn verleden bij Barcelona en zijn uitgebreide kennis van het Catalaanse voetbal.

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Virgili kwam afgelopen zomer voor ongeveer 3,5 miljoen euro naar Mallorca. Zijn afkoopclausule bedroeg in eerste instantie bijna dertig miljoen euro, maar is na de degradatie van de club gedaald naar twaalf miljoen euro. Barcelona bezit nog veertig procent van zijn transferrechten en kan hem voor 7,2 miljoen euro terughalen.

Die terugkeer lijkt door de recente versterkingen van Barcelona niet voor de hand te liggen. Mallorca probeert Virgili juist langer vast te leggen en heeft hem een verbeterd contract aangeboden. Trainer Luis García ziet de aanvaller als een cruciale speler in de strijd om promotie en dringt bij de clubleiding aan op zijn behoud.

Virgili wacht voorlopig met het nemen van een beslissing. De buitenspeler weet dat meerdere clubs die in de Champions League actief zijn hem volgen. Ajax is volgens het Spaanse medium niet de enige geïnteresseerde partij.

Noa Lang blijft belangrijke kandidaat

Naast Bardghji en Virgili is ook Lang nadrukkelijk in beeld. Ajax zou met Napoli spreken over een huurconstructie met een verplichte koopoptie als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Napoli zou Lang voor 25 miljoen euro sowieso willen laten gaan; die transfersom ligt aanzienlijk hoger dan de afkoopclausule van Virgili.

De drie buitenspelers vertegenwoordigen ieder een ander scenario. Lang geldt als een kostbare maar bekende optie, Bardghji kan alleen onder de voorwaarden van Barcelona worden overgenomen en Virgili is door zijn clausule financieel het eenvoudigst haalbaar.

Ajax voert daarnaast gesprekken met Barcelona over een tijdelijke komst van de negentienjarige linksback Jofre Torrents.