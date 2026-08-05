Ajax-watcher onthult gesprek met Menno Geelen: ‘Het is héél opvallend wat Cruijff doet’

Ajax-volger Johan Inan van het Algemeen Dagblad kijkt met verbazing naar de huidige transferzomer van Ajax. In de AD Voetbalpodcast vertelt de journalist onder meer over een gesprek met Menno Geelen en bespreekt hij de risico’s die technisch directeur Jordi Cruijff neemt met zijn aankopen.

“Ik vind het vooropgesteld heel opvallend: wij (AD, red.) zijn uitgenodigd door Menno Geelen. Die gaf tekst en uitleg en zei dat Ajax eigenlijk een ‘te grote broek aanhad’. Ze zaten in een nieuwe situatie en gingen naar een Europa League-begroting. Het was gedaan met grote aankopen en het salarisplafond ging flink omlaag”, vertelt Inan over de inhoud van het gesprek.

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Ook het afscheid van tientallen medewerkers deed Geelen destijds pijn: “Alleen dat was al de reden om aan de voetbalkant elk dubbeltje om te draaien”, gaat Inan verder.

De journalist zet zijn vraagtekens bij het huidige aankoopbeleid onder Cruijff: “Ajax shopt nu in een segment waarvan je denkt: daar is allang een streep doorgezet. Mijn informatie zegt dat Leonardo vijf miljoen euro netto verdiende in ‘de woestijn’. Brandt zat op negen miljoen euro bruto in Dortmund. Topaankopen van vorig jaar, Oscar Gloukh en Kasper Dolberg, zitten op minder dan twee miljoen euro bruto. Dat is heel opvallend.”

Inan is zich ervan bewust dat Ajax onlangs afscheid nam van diverse aankopen uit de periode van Sven Mislintat en cashte met de verkoop van Sean Steur. “Maar dan nog… als je ziet wie er nu worden binnengehaald. Het is schitterend voor de ambitie van de club. De club leeft helemaal, de supporters hebben weer hoop en ik geloof in de landstitel. Maar ik wil erbij zeggen: het aankoopbeleid van Cruijff is gericht op oudere spelers die er meteen staan (zonder al te veel restwaarde, red.) en die Ajax kampioen kunnen maken.”

Risicofactor

De Ajax-watcher van het AD stelt dat deze situatie er op termijn voor kan zorgen dat er weinig talenten meer op het veld van Ajax zullen staan. Over een jaar vertegenwoordigt de selectie volgens hem mogelijk weinig kapitaal: “Dat vind ik vrij tricky. Of stel dat Ajax derde eindigt? Dan zit je met al die contracten. Het is sowieso riskant. Het is ook leuk, maar er zijn wel risico’s aan verbonden.”