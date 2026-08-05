Ajax-watcher onthult gesprek met Menno Geelen: ‘Het is héél opvallend wat Cruijff doet’

Ajax-volger Johan Inan van het Algemeen Dagblad kijkt met verbazing naar de huidige transferzomer van Ajax. In de AD Voetbalpodcast vertelt de journalist onder meer over een gesprek met Menno Geelen en bespreekt hij de risico’s die technisch directeur Jordi Cruijff neemt met zijn aankopen.
“Ik vind het vooropgesteld heel opvallend: wij (AD, red.) zijn uitgenodigd door Menno Geelen. Die gaf tekst en uitleg en zei dat Ajax eigenlijk een ‘te grote broek aanhad’. Ze zaten in een nieuwe situatie en gingen naar een Europa League-begroting. Het was gedaan met grote aankopen en het salarisplafond ging flink omlaag”, vertelt Inan over de inhoud van het gesprek.
Ook het afscheid van tientallen medewerkers deed Geelen destijds pijn: “Alleen dat was al de reden om aan de voetbalkant elk dubbeltje om te draaien”, gaat Inan verder.
De journalist zet zijn vraagtekens bij het huidige aankoopbeleid onder Cruijff: “Ajax shopt nu in een segment waarvan je denkt: daar is allang een streep doorgezet. Mijn informatie zegt dat Leonardo vijf miljoen euro netto verdiende in ‘de woestijn’. Brandt zat op negen miljoen euro bruto in Dortmund. Topaankopen van vorig jaar, Oscar Gloukh en Kasper Dolberg, zitten op minder dan twee miljoen euro bruto. Dat is heel opvallend.”
Inan is zich ervan bewust dat Ajax onlangs afscheid nam van diverse aankopen uit de periode van Sven Mislintat en cashte met de verkoop van Sean Steur. “Maar dan nog… als je ziet wie er nu worden binnengehaald. Het is schitterend voor de ambitie van de club. De club leeft helemaal, de supporters hebben weer hoop en ik geloof in de landstitel. Maar ik wil erbij zeggen: het aankoopbeleid van Cruijff is gericht op oudere spelers die er meteen staan (zonder al te veel restwaarde, red.) en die Ajax kampioen kunnen maken.”
De Ajax-watcher van het AD stelt dat deze situatie er op termijn voor kan zorgen dat er weinig talenten meer op het veld van Ajax zullen staan. Over een jaar vertegenwoordigt de selectie volgens hem mogelijk weinig kapitaal: “Dat vind ik vrij tricky. Of stel dat Ajax derde eindigt? Dan zit je met al die contracten. Het is sowieso riskant. Het is ook leuk, maar er zijn wel risico’s aan verbonden.”
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Ja, dokter Snuggles van het AD probeeert uit alle macht de zomer door te komen en schrijft het ene opstelletje na het andere. Dat het complete lúlkoek is maakt hem daarbij kennelijk geen bál uit. In dit epistel heeft hij de mondvol over de grote financiële risico’s en het ten koste gaan van de jeugd. Om het verhaal sensationeel te houden vermeldt hij maar even niks over de zeer waarschijnlijk aanstaande circa 50 60 miljoen die Ajax straks binnen harkt met de verkoop van Godts, ook niets over de reeds verdiende 27 miljoen voor Steur. Ik neem aan dat dokter Snuggles vroeger op school, behalve opstelletjes schrijven, ook heeft leren rekenen op school; met een béétje plussen en minnen zou hij ook moeten kunnen zien dat het allemaal wel meevalt met die financiële risico’s. Wat die eigen jeugdspelers betreft, tja, z’n brilletje zal wel niet meer de juiste sterkte hebben, maar we zien in de selectie toch echt spelers als Youri Baas, Youri Regeer, Mokio, Bounida, Ouazahne, Johnson en, mocht het zijn transfer onverhoopt niet doorgaan, wellicht nog Godts. Bovendien, PSV en Feyenoord kijken nou ook niet echt bepaald niet alleen naar de eigen jeugd. Maar, dat zal wel weer anders zijn…
We zullen zien. Mijn gevoel zegt dat hij een fundament mbt opleiding aan het boetseren is, met hoogstwaarschijnlijk direct resultaat.
Inan springt in het twijfelachtige gat wat De Telegraaf gelaten heeft nu die krant niet meer zo anti-Ajax is na de komst van Cruijff.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja, dokter Snuggles van het AD probeeert uit alle macht de zomer door te komen en schrijft het ene opstelletje na het andere. Dat het complete lúlkoek is maakt hem daarbij kennelijk geen bál uit. In dit epistel heeft hij de mondvol over de grote financiële risico’s en het ten koste gaan van de jeugd. Om het verhaal sensationeel te houden vermeldt hij maar even niks over de zeer waarschijnlijk aanstaande circa 50 60 miljoen die Ajax straks binnen harkt met de verkoop van Godts, ook niets over de reeds verdiende 27 miljoen voor Steur. Ik neem aan dat dokter Snuggles vroeger op school, behalve opstelletjes schrijven, ook heeft leren rekenen op school; met een béétje plussen en minnen zou hij ook moeten kunnen zien dat het allemaal wel meevalt met die financiële risico’s. Wat die eigen jeugdspelers betreft, tja, z’n brilletje zal wel niet meer de juiste sterkte hebben, maar we zien in de selectie toch echt spelers als Youri Baas, Youri Regeer, Mokio, Bounida, Ouazahne, Johnson en, mocht het zijn transfer onverhoopt niet doorgaan, wellicht nog Godts. Bovendien, PSV en Feyenoord kijken nou ook niet echt bepaald niet alleen naar de eigen jeugd. Maar, dat zal wel weer anders zijn…
We zullen zien. Mijn gevoel zegt dat hij een fundament mbt opleiding aan het boetseren is, met hoogstwaarschijnlijk direct resultaat.
Inan springt in het twijfelachtige gat wat De Telegraaf gelaten heeft nu die krant niet meer zo anti-Ajax is na de komst van Cruijff.