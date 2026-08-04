Bizar: Bournemouth en Justin Kluivert vernederen Serie A-club met 10-1

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Bournemouth en Genoa is dinsdag zeer opmerkelijk verlopen. De Premier League-club haalde namelijk de dubbele cijfers tegen de Serie A-ploeg: 10-1.

Bournemouth en Genoa oefenden dinsdag achter gesloten deuren tegen elkaar op het trainingscomplex van de Engelse club. De twee teams speelden in vier helften van ieder dertig minuten tegen elkaar.

Bournemouth had uiteindelijk geen kind aan de ploeg van trainer Daniele De Rossi en zette een ongelooflijke monsterscore neer: 10-0. Justin Kluivert begon bij Bournemouth in de basis en was goed voor twee doelpunten, waarvan één benutte strafschop. De overige treffers kwamen op naam van Alex Scott (twee), Adrien Truffert, David Brooks, Daniel Jebbison, Malcom Dacosta (twee) en Enes Ünal. Mikael Ellertsson scoorde namens Genoa.

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Bournemouth deed op social media uitgebreid verslag van het oefenduel en publiceerde ook zijn basisopstelling. Dat gold niet voor Genoa: de Italianen plaatsten op X een afbeelding met de uitslag, maar gaven niet prijs welke spelers deelnamen aan de wedstrijd.

Voor De Rossi zal het wedstrijdverloop tegen Bournemouth echter zorgen baren. Genoa begint het nieuwe seizoen in de Serie A op 22 augustus met een thuiswedstrijd tegen Napoli. Bournemouth komt op 23 augustus voor het eerst in actie in de Premier League, uit tegen Manchester City.