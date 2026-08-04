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Bizar: Bournemouth en Justin Kluivert vernederen Serie A-club met 10-1

4 augustus 2026, 19:01
Justin Kluivert viert zijn goal bij Chelsea - Bournemouth
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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De vriendschappelijke wedstrijd tussen Bournemouth en Genoa is dinsdag zeer opmerkelijk verlopen. De Premier League-club haalde namelijk de dubbele cijfers tegen de Serie A-ploeg: 10-1.

Bournemouth en Genoa oefenden dinsdag achter gesloten deuren tegen elkaar op het trainingscomplex van de Engelse club. De twee teams speelden in vier helften van ieder dertig minuten tegen elkaar.

Bournemouth had uiteindelijk geen kind aan de ploeg van trainer Daniele De Rossi en zette een ongelooflijke monsterscore neer: 10-0. Justin Kluivert begon bij Bournemouth in de basis en was goed voor twee doelpunten, waarvan één benutte strafschop. De overige treffers kwamen op naam van Alex Scott (twee), Adrien Truffert, David Brooks, Daniel Jebbison, Malcom Dacosta (twee) en Enes Ünal. Mikael Ellertsson scoorde namens Genoa.

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Bournemouth deed op social media uitgebreid verslag van het oefenduel en publiceerde ook zijn basisopstelling. Dat gold niet voor Genoa: de Italianen plaatsten op X een afbeelding met de uitslag, maar gaven niet prijs welke spelers deelnamen aan de wedstrijd.

Voor De Rossi zal het wedstrijdverloop tegen Bournemouth echter zorgen baren. Genoa begint het nieuwe seizoen in de Serie A op 22 augustus met een thuiswedstrijd tegen Napoli. Bournemouth komt op 23 augustus voor het eerst in actie in de Premier League, uit tegen Manchester City.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.131 Reacties
1.408 Dagen lid
20.426 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stond Bijlow op doel?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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