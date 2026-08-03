Ajax ziet Noa Lang als vervanger van Mika Godts: dit is de vraagprijs

Ajax ziet als mogelijke opvolger van Mika Godts, zo weet Voetbal International. Volgens journalisten Lentin Goodijk en Tim van Duijn staat Lang zelf ook open voor een terugkeer naar Amsterdam. Hij staat nu nog onder contract bij Napoli, maar er heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen.

Vorige week meldde Voetbal International nog dat Lang door Napoli in de etalage is gezet. Daardoor is een terugkeer naar Ajax goed mogelijk. "Napoli is nu bereid om hem opnieuw te verhuren, mits daar een optie tot koop aan toegevoegd wordt die bij bepaalde prestaties automatisch wordt gelicht. Voor een prijskaartje van naar verluidt 25 miljoen euro is Lang sowieso op te halen", zo klinkt het.

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Ajax onderzoekt de mogelijkheden voor zijn komst al, maar eerst zal Godts verkocht moeten worden. Vanwege een aanzienlijk verschil tussen vraag en aanbod is zijn transfer naar Paris Saint-Germain nog zeker niet rond.

Het salaris van Lang kan ook een obstakel vormen. De aanvaller zou bij Napoli ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen, waardoor Ajax ook op dat vlak flink in de buidel zou moeten tasten.

Lang heeft een contract tot medio 2030 bij Napoli. Hij speelde in het verleden 14 officiële wedstrijden voor Ajax en kwam 47 keer uit voor Jong Ajax. In Nederland kwam hij ook uit voor PSV en FC Twente.