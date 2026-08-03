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Ajax ziet Noa Lang als vervanger van Mika Godts: dit is de vraagprijs

3 augustus 2026, 17:55
Noa Lang Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax ziet Noa Lang als mogelijke opvolger van Mika Godts, zo weet Voetbal International. Volgens journalisten Lentin Goodijk en Tim van Duijn staat Lang zelf ook open voor een terugkeer naar Amsterdam. Hij staat nu nog onder contract bij Napoli, maar er heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen.

Vorige week meldde Voetbal International nog dat Lang door Napoli in de etalage is gezet. Daardoor is een terugkeer naar Ajax goed mogelijk. "Napoli is nu bereid om hem opnieuw te verhuren, mits daar een optie tot koop aan toegevoegd wordt die bij bepaalde prestaties automatisch wordt gelicht. Voor een prijskaartje van naar verluidt 25 miljoen euro is Lang sowieso op te halen", zo klinkt het.

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Ajax onderzoekt de mogelijkheden voor zijn komst al, maar eerst zal Godts verkocht moeten worden. Vanwege een aanzienlijk verschil tussen vraag en aanbod is zijn transfer naar Paris Saint-Germain nog zeker niet rond.

Het salaris van Lang kan ook een obstakel vormen. De aanvaller zou bij Napoli ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen, waardoor Ajax ook op dat vlak flink in de buidel zou moeten tasten.

Lang heeft een contract tot medio 2030 bij Napoli. Hij speelde in het verleden 14 officiële wedstrijden voor Ajax en kwam 47 keer uit voor Jong Ajax. In Nederland kwam hij ook uit voor PSV en FC Twente.

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Henk Postulart
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Ik ben geen fan van Noa lang een goede speler maar kan vervelende trekjes hebben

Quarlon
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Lang is zo idolaat van Ajax die wil vast wel heel veel salaris in te leveren

Kicker
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Huurconstructie voor een jaar met optie tot koop plus deling van zijn salaris is die wat mij betreft welkom, mits Godts uiteraard voor de hoofdprijs wordt verkocht.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Postulart
170 Reacties
1.292 Dagen lid
998 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
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Ik ben geen fan van Noa lang een goede speler maar kan vervelende trekjes hebben

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.198 Reacties
1.407 Dagen lid
4.373 Likes
Quarlon
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    + 1
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Lang is zo idolaat van Ajax die wil vast wel heel veel salaris in te leveren

Kicker
622 Reacties
751 Dagen lid
1.556 Likes
Kicker
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  • 1
    + 1
avatar

Huurconstructie voor een jaar met optie tot koop plus deling van zijn salaris is die wat mij betreft welkom, mits Godts uiteraard voor de hoofdprijs wordt verkocht.

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
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3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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