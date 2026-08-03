Theo Janssen: 'Ajax moet kampioen worden en daar wijkt alles voor. Als het niet lukt...'

Ajax zet vol in op het kampioenschap, denkt Theo Janssen. De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff is voortvarend van start gegaan en lijkt nog lang niet klaar op de transfermarkt. Janssen is benieuwd wat de investeringen gaan opleveren in het komende seizoen.

Het contrast is aanzienlijk. Vorig jaar moest Ajax de broekriem aanhalen: een interne reorganisatie kostte vijftig medewerkers hun baan. De club ging voortaan begroten op Europa League-niveau. Sindsdien zijn meerdere grootverdieners uit de selectie vertrokken en hebben ook spelersverkopen voor wat financiële ruimte gezorgd. Daardoor kan Ajax zich nu roeren op de transfermarkt, al wordt er volgens Janssen wel risico genomen.

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"Ajax is een hele nieuwe weg ingeslagen, met Jordi Cruijff, met een nieuwe trainer en een hele lading nieuwe spelers”, merkt hij op in gesprek met Voetbal International. “In de voorbereiding zag dat er heel aardig uit. Ik ben benieuwd wat zij nog meer op de transfermarkt gaan doen en waar dit gaat eindigen. Het is alles-of-niets in Amsterdam. Ze moeten kampioen worden en daar moet alles voor wijken. Als het dit seizoen niet lukt, dan hebben ze voor de lange termijn wel een groot probleem. Dit seizoen moet dus alles op zijn plek vallen.”

Volgens Janssen gaat Cruijff ‘volledig op zijn manier’ te werk. “En dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Het interesseert hem geen ene zak wat andere mensen ervan vinden, hij kiest zijn eigen weg. En als het dan mis gaat, dan wel op zijn manier.”

Janssen hoopt stiekem ook dat Ajax zich meldt in de titelrace. Na drie opeenvolgende kampioenschappen voor PSV ‘mag er wel weer wat reuring komen’ in de top van de Eredivisie, vindt hij. “PSV heeft ‘een goede algemeen directeur, een goede technisch directeur, een goede trainer met zijn staf. Zij waren gewoon zoveel beter dan de rest, dat de competitie twee maanden voor het einde al was beslist. Misschien hoop ik daarom wel dat Ajax en Feyenoord dit seizoen gaan strijden om de titel.”

'Nog vijf spelers naar Ajax’

Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf is Ajax nog lang niet uitgewinkeld. “Ajax heeft al een blik nieuwe spelers opengetrokken, maar er gaan er echt nog vijf komen”, stelt hij in de podcast Kick-Off. “En door verschillende transfervrije spelers en huurconstructies hebben ze ‘pas’ 30,4 miljoen uitgegeven. Het salaris kan nog wel een probleem worden, daarom moeten er ook wel echt spelers uit. In Eindhoven en Rotterdam roepen ze: ‘Hoe kan dat?’. Maar door de verkoop van Steur, Akpom, Mannsverk en Fitz-Jim heeft Ajax gewoon 39 miljoen opgehaald.”