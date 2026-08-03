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Ajax zet torenhoog in: 'Er komt een tegenbod voor Mika Godts van deze orde'

3 augustus 2026, 16:34
Mika Godts
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain is nog ver weg. Volgens Mike Verweij denkt Ajax aan een veel hoger bedrag dan tot dusver is geboden door PSG. De journalist houdt rekening met een tegenbod van 65 à 70 miljoen euro.

Zondag meldde Fabrizio Romano dat PSG een eerste bod van in totaal 45 miljoen euro heeft uitgebracht. Dat nieuws kan volgens Verweij goed kloppen. “Maar ik heb wel nieuws voor Paris Saint-Germain, want voor dat bedrag blijft Mika Godts in Amsterdam. Ajax gaat dat bod niet accepteren. Godts heeft nog een driejarig contract. Ajax vindt dat bedrag gewoon veel en veel te weinig”, zegt hij in de podcast Kick-Off.

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"Ik heb geschreven dat ze een 'Saibariaanse' prijs verwachten. Bayern München heeft vijftig miljoen voor hem betaald, zonder bonussen”, weet de Ajax-watcher. “En Ajax wil nog veel meer. Godts was tegen Vojvodina zo gigantisch goed. Als hij blijft, wordt hij met afstand de beste speler van de Eredivisie.”

Hoewel Saibari meer heeft bewezen op een internationaal podium — hij scoorde drie keer op het WK waar Godts niet aan deelnam en heeft aanzienlijk meer Champions League-ervaring — zijn er volgens Verweij ook redenen waarom Godts meer moet kosten. "Saibari is ook een stuk ouder, Godts is pas 21 jaar. Een club die hem koopt, kan nog jaren met hem vooruit Zo moet je de plussen en minnen tegen elkaar wegstrepen. Jordi Cruijff zal echt een bedrag van 65 miljoen, en misschien wel 70 miljoen vragen.”

"Het zou me niet verbazen dat er een tegenbod van 75 miljoen die kant opgaat. Dan kom je uiteindelijk op 55 of 60 uit. Dat gaat hij echt opleveren, anders gaat hij gewoon niet weg”, voorspelt de journalist.

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

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