Een supporter van Shamrock Rovers heeft vrijdagavond voor grote onrust gezorgd tijdens het duel met Dundalk in de Ierse Premier Division. Na de 2-2 van Daryl Horgan sprong de fan vanaf de tribune over de reclameborden, rende het veld op en zocht de confrontatie met de spelers van Dundalk.

Horgan had vanaf de strafschopstip gescoord en vierde zijn treffer met een knieschuiver voor het vak met supporters van Shamrock Rovers. Eén fan reageerde daarop door het veld te betreden en richting Horgan en zijn ploeggenoten te sprinten. Daarbij ontstond een opstootje. De supporter deelde een klap uit richting Bobby Burns.

Dundalk-verdediger Rob Cornwall en ploeggenoot Ronan Teahan grepen in, waarna stewards en de Ierse politie de man van het veld verwijderden.

Chaotische avond bij Shamrock Rovers

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Het incident paste in een bijzonder onrustige wedstrijd. Alle vijf de doelpunten vielen voor rust. Shamrock Rovers kwam drie keer op voorsprong en won uiteindelijk met 3-2 dankzij treffers van Dylan Watts, Michael Noonan en Jonathan Afolabi. Rob Cornwall en Horgan scoorden voor Dundalk.

Ook langs de lijn liep de spanning hoog op. Scheidsrechter Rob Harvey trok in totaal elf gele kaarten, onder meer voor beide trainers en Shamrock Rovers-assistent Glen Cronin. Coach Sean Kavanagh kreeg tijdens de rust rood.

Door de overwinning vergrootte Shamrock Rovers de voorsprong aan kop van de competitie voorlopig tot tien punten.