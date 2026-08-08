Ajax lijkt zich spoedig te gaan versterken met , maar de kans is aannemelijk dat de Spaanse linksback zijn debuut nog een flinke tijd moet uitstellen. Volgens Mundo Deportivo willen de Amsterdammers de negentienjarige verdediger direct stallen bij Celta de Vigo.

Eerder deze week werd melding gemaakt van een eventuele huurdeal tussen Ajax en FC Barcelona, maar wat blijkt is dat Jordi Cruijff Torrents permanent wil inlijven. Het zou gaan om een transfersom van zo’n vijf miljoen euro, inclusief een terugkoopoptie voor de Catalanen.

Artikel gaat verder onder video

Mundo Deportivo meldde vrijdagavond een update over de ontwikkelingen en kwam daarmee met een verrassing. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Torrents direct alweer vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Celta de Vigo zou zich in Amsterdam hebben gemeld om de Spanjaard voor één seizoen te huren.

Daardoor kan Torrents, die tot dusverre drie duels in La Liga speelde, een seizoen lang ervaring opdoen op het hoogste niveau van Spanje. Sterker nog: Celta kwalificeerde zich als nummer zes zelfs voor de Europa League. In Nederland zou Torrents onder meer Caio Henrique en Owen Wijndal tegenkomen als concurrenten op de linksbackpositie.

Mundo Deportivo schrijft dat Cruijff waarschijnlijk wel oren heeft naar een verhuur van de verdediger, die dus nog niet eens officieel is gepresenteerd.