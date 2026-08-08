Ajax lijkt zich spoedig te gaan versterken met Jofre Torrents, maar de kans is aannemelijk dat de Spaanse linksback zijn debuut nog een flinke tijd moet uitstellen. Volgens Mundo Deportivo willen de Amsterdammers de negentienjarige verdediger direct stallen bij Celta de Vigo.
Eerder deze week werd melding gemaakt van een eventuele huurdeal tussen Ajax en FC Barcelona, maar wat blijkt is dat Jordi Cruijff Torrents permanent wil inlijven. Het zou gaan om een transfersom van zo’n vijf miljoen euro, inclusief een terugkoopoptie voor de Catalanen.
Mundo Deportivo meldde vrijdagavond een update over de ontwikkelingen en kwam daarmee met een verrassing. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Torrents direct alweer vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Celta de Vigo zou zich in Amsterdam hebben gemeld om de Spanjaard voor één seizoen te huren.
Daardoor kan Torrents, die tot dusverre drie duels in La Liga speelde, een seizoen lang ervaring opdoen op het hoogste niveau van Spanje. Sterker nog: Celta kwalificeerde zich als nummer zes zelfs voor de Europa League. In Nederland zou Torrents onder meer Caio Henrique en Owen Wijndal tegenkomen als concurrenten op de linksbackpositie.
Mundo Deportivo schrijft dat Cruijff waarschijnlijk wel oren heeft naar een verhuur van de verdediger, die dus nog niet eens officieel is gepresenteerd.
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Ik zou ze Wijndal aansmeren, een paar mooie beelden uitzoeken van hoe geweldig hij wel niet is. Dat zullen waarschijnlijk beelden in een AZ shirt zijn aangezien het nooit echt een gelukkig huwelijk is geweest. Gelijk een optie tot koop bedingen
@Ajeto! Het komt er dus op neer dat jij meer verstand van het voetbal hebt dan de trainer van Ajax gezien het vele aantal speelminuten dat Wijndal al heeft gekregen van hem. Hoe noemen ze zoiets van de beste stuurlui die aan wal staan. Het grote verschil is dat de trainer het wel in hem ziet zitten ongeacht hoe anderen daarover denken
@Voetbalfanaat, hoevaak hebben we al niet gelezen dat hij eigenlijk niet voldoet? Hij heeft vaker in de etalage gestaan dan Gerard Joling nummer 1 hits heeft gescoord (6 keer). Als stand in van Hato voldeed hij niet en daarna was het altijd behelpen. Nu is een 29jarige Braziliaan gehaald en stel dat deze 19jarige ook komt. Dan is het toch best wel aannemelijk dat er wordt gehoopt dat beide spelers beter presteren dan Owen Wijndal. Maar goed, van mij mag hij best blijven lopen daar in de Arena
@Voetbalfanaat het is natuurlijk wel zo dat hij eerder onder andere trainers bepaald geen goede indruk maakte dus je reactie is wel wat kortaf
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zou ze Wijndal aansmeren, een paar mooie beelden uitzoeken van hoe geweldig hij wel niet is. Dat zullen waarschijnlijk beelden in een AZ shirt zijn aangezien het nooit echt een gelukkig huwelijk is geweest. Gelijk een optie tot koop bedingen
@Ajeto! Het komt er dus op neer dat jij meer verstand van het voetbal hebt dan de trainer van Ajax gezien het vele aantal speelminuten dat Wijndal al heeft gekregen van hem. Hoe noemen ze zoiets van de beste stuurlui die aan wal staan. Het grote verschil is dat de trainer het wel in hem ziet zitten ongeacht hoe anderen daarover denken
@Voetbalfanaat, hoevaak hebben we al niet gelezen dat hij eigenlijk niet voldoet? Hij heeft vaker in de etalage gestaan dan Gerard Joling nummer 1 hits heeft gescoord (6 keer). Als stand in van Hato voldeed hij niet en daarna was het altijd behelpen. Nu is een 29jarige Braziliaan gehaald en stel dat deze 19jarige ook komt. Dan is het toch best wel aannemelijk dat er wordt gehoopt dat beide spelers beter presteren dan Owen Wijndal. Maar goed, van mij mag hij best blijven lopen daar in de Arena
@Voetbalfanaat het is natuurlijk wel zo dat hij eerder onder andere trainers bepaald geen goede indruk maakte dus je reactie is wel wat kortaf