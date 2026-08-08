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'Nieuwe Ajax-aanwinst Torrents vertrekt direct weer uit Amsterdam'

8 augustus 2026, 08:49
Jofre Torrents
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax lijkt zich spoedig te gaan versterken met Jofre Torrents, maar de kans is aannemelijk dat de Spaanse linksback zijn debuut nog een flinke tijd moet uitstellen. Volgens Mundo Deportivo willen de Amsterdammers de negentienjarige verdediger direct stallen bij Celta de Vigo.

Eerder deze week werd melding gemaakt van een eventuele huurdeal tussen Ajax en FC Barcelona, maar wat blijkt is dat Jordi Cruijff Torrents permanent wil inlijven. Het zou gaan om een transfersom van zo’n vijf miljoen euro, inclusief een terugkoopoptie voor de Catalanen.

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Mundo Deportivo meldde vrijdagavond een update over de ontwikkelingen en kwam daarmee met een verrassing. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Torrents direct alweer vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Celta de Vigo zou zich in Amsterdam hebben gemeld om de Spanjaard voor één seizoen te huren.

Daardoor kan Torrents, die tot dusverre drie duels in La Liga speelde, een seizoen lang ervaring opdoen op het hoogste niveau van Spanje. Sterker nog: Celta kwalificeerde zich als nummer zes zelfs voor de Europa League. In Nederland zou Torrents onder meer Caio Henrique en Owen Wijndal tegenkomen als concurrenten op de linksbackpositie.

Mundo Deportivo schrijft dat Cruijff waarschijnlijk wel oren heeft naar een verhuur van de verdediger, die dus nog niet eens officieel is gepresenteerd.

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Ajeto!
706 Reacties
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Ajeto!
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Ik zou ze Wijndal aansmeren, een paar mooie beelden uitzoeken van hoe geweldig hij wel niet is. Dat zullen waarschijnlijk beelden in een AZ shirt zijn aangezien het nooit echt een gelukkig huwelijk is geweest. Gelijk een optie tot koop bedingen

Voetbalfanaat
714 Reacties
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Voetbalfanaat
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@Ajeto! Het komt er dus op neer dat jij meer verstand van het voetbal hebt dan de trainer van Ajax gezien het vele aantal speelminuten dat Wijndal al heeft gekregen van hem. Hoe noemen ze zoiets van de beste stuurlui die aan wal staan. Het grote verschil is dat de trainer het wel in hem ziet zitten ongeacht hoe anderen daarover denken

Ajeto!
706 Reacties
1.412 Dagen lid
3.899 Likes
Ajeto!
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@Voetbalfanaat, hoevaak hebben we al niet gelezen dat hij eigenlijk niet voldoet? Hij heeft vaker in de etalage gestaan dan Gerard Joling nummer 1 hits heeft gescoord (6 keer). Als stand in van Hato voldeed hij niet en daarna was het altijd behelpen. Nu is een 29jarige Braziliaan gehaald en stel dat deze 19jarige ook komt. Dan is het toch best wel aannemelijk dat er wordt gehoopt dat beide spelers beter presteren dan Owen Wijndal. Maar goed, van mij mag hij best blijven lopen daar in de Arena

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.207 Reacties
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4.414 Likes
Quarlon
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@Voetbalfanaat het is natuurlijk wel zo dat hij eerder onder andere trainers bepaald geen goede indruk maakte dus je reactie is wel wat kortaf

Martine
353 Reacties
548 Dagen lid
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Martine
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Deze jongeman is toch nog niet gekocht oftewel eigendom van Ajax. Of heb ik wat gemist?

0laf
1.352 Reacties
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0laf
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Bijzonder hoe Wijndal continu wordt verguisd en toch zo vaak speelt.

Veluwe
244 Reacties
291 Dagen lid
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Veluwe
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Bijzonder, hij wordt aan een hoger niveau verhuurd dan hij zou gaan spelen. Met de terugkoopoptie zou de mogelijkheid bestaan dat hij nooit voor Ajax gaat spelen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
706 Reacties
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3.899 Likes
Ajeto!
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Ik zou ze Wijndal aansmeren, een paar mooie beelden uitzoeken van hoe geweldig hij wel niet is. Dat zullen waarschijnlijk beelden in een AZ shirt zijn aangezien het nooit echt een gelukkig huwelijk is geweest. Gelijk een optie tot koop bedingen

Voetbalfanaat
714 Reacties
1.352 Dagen lid
3.270 Likes
Voetbalfanaat
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@Ajeto! Het komt er dus op neer dat jij meer verstand van het voetbal hebt dan de trainer van Ajax gezien het vele aantal speelminuten dat Wijndal al heeft gekregen van hem. Hoe noemen ze zoiets van de beste stuurlui die aan wal staan. Het grote verschil is dat de trainer het wel in hem ziet zitten ongeacht hoe anderen daarover denken

Ajeto!
706 Reacties
1.412 Dagen lid
3.899 Likes
Ajeto!
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@Voetbalfanaat, hoevaak hebben we al niet gelezen dat hij eigenlijk niet voldoet? Hij heeft vaker in de etalage gestaan dan Gerard Joling nummer 1 hits heeft gescoord (6 keer). Als stand in van Hato voldeed hij niet en daarna was het altijd behelpen. Nu is een 29jarige Braziliaan gehaald en stel dat deze 19jarige ook komt. Dan is het toch best wel aannemelijk dat er wordt gehoopt dat beide spelers beter presteren dan Owen Wijndal. Maar goed, van mij mag hij best blijven lopen daar in de Arena

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.207 Reacties
1.412 Dagen lid
4.414 Likes
Quarlon
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@Voetbalfanaat het is natuurlijk wel zo dat hij eerder onder andere trainers bepaald geen goede indruk maakte dus je reactie is wel wat kortaf

Martine
353 Reacties
548 Dagen lid
1.035 Likes
Martine
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  • 3
    + 1
avatar

Deze jongeman is toch nog niet gekocht oftewel eigendom van Ajax. Of heb ik wat gemist?

0laf
1.352 Reacties
1.412 Dagen lid
5.955 Likes
0laf
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    + 1
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Bijzonder hoe Wijndal continu wordt verguisd en toch zo vaak speelt.

Veluwe
244 Reacties
291 Dagen lid
360 Likes
Veluwe
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  • 0
    + 1
avatar

Bijzonder, hij wordt aan een hoger niveau verhuurd dan hij zou gaan spelen. Met de terugkoopoptie zou de mogelijkheid bestaan dat hij nooit voor Ajax gaat spelen.

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Jofre Torrents

Jofre Torrents
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 19 jaar (28 jan. 2007)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona II
15
1
2025/2026
Barcelona
3
0
2024/2025
Barcelona II
11
0

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Stand LaLiga 2026/2027

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GS
DS
PT
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Athletic
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0
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Atlético
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Barcelona
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Deportivo
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