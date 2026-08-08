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Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Bronckhorst kiest drie debutanten tegen Sparta

8 augustus 2026, 07:25
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Imago
4 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Feyenoord begint naar verwachting met drie debutanten aan de start van het nieuwe Eredivisieseizoen, zondag uit bij stadgenoot Sparta Rotterdam. Trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt basisplaatsen in te gaan ruimen voor doelman Tjark Ernst, verdediger Mika Mármol en middenvelder Charles Vanhoutte.

Ernst (23) kwam deze zomer van Hertha BSC en is onder de lat de opvolger van Timon Wellenreuther, die op zijn beurt werd verkocht aan VfL Wolfsburg. De jonge doelman lijkt op Het Kasteel zijn officiële debuut voor zijn nieuwe club te gaan maken. Dat geldt ook voor Mármol (25). De Spanjaard, die werd overgenomen van Las Palmas, is van nature een centrale verdediger maar lijkt vanwege de blessures van Jordan Bos en Gijs Smal tegen Sparta als linksback te worden ingezet.

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Centraal achterin kan Van Bronckhorst nog geen beroep doen op Tsuyoshi Watanabe, die een ribblessure overhield aan de oefenwedstrijd tegen Atalanta Bergamo (2-1 winst). De verwachting is dat Jeremiah St. Juste en Thijs Kraaijeveld daarom het centrum zullen vormen, terwijl Givairo Read 'gewoon' als rechtsback zal starten. Laatstgenoemde zag een transfer naar AS Roma afketsen en rekent zelf niet meer op een zomers vertrek, zo vertelde hij vrijdag.

Op het middenveld lijkt Vanhoutte de concurrentiestrijd met Oussama Targhalline voorlopig in zijn voordeel te hebben beslist. De Belg zal naar verwachting dan ook starten als meest verdedigende pion, naast de na een verhuur aan FC Utrecht teruggekeerde Gjivai Zechiël en Luciano Valente. Voorin lijkt Van Bronckhorst niet om Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda heen te kunnen. Algemeen werd aangenomen dat de rechtsbuiten en de spits deze zomer een miljoenentransfer zouden gaan maken, maar de belangstelling blijft vooralsnog uit en dus staan beiden vermoedelijk 'gewoon' aan de aftrap tegen Sparta. Links voorin lijkt de keuze te gaan vallen op Gaoussou Diarra, die de laatste oefenwedstrijden de voorkeur kreeg boven Gonçalo Borges.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra

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Jaa, we gaan weer beginnen! Heerlijk! Heb veel zin in deze wedstrijd en ben benieuwd waar Feyenoord nu staat. Deze opstelling laat denk ik wel zien waar de versterkingen nog nodig zijn; linksback en linksbuiten. Hopelijk kan daar nog iets gedaan worden deze transferperiode. Hopen op een mooie strijd bovenin die lang spannend gaat blijven!

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@Klantenservice, we zullen zien. Hopelijk komt het er dit jaar wel uit bij diarra. En anders heb je van persie achter de hand. Je kan niet blijven kopen, dat heb je vorig jaar gezien. Sommige deden het heel behoorlijk maar toch kopen ze een ander voor die plek. Straalt weinig vertrouwen uit naar degene die er gewoon stonden.

0laf
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
2.044 Reacties
1.218 Dagen lid
18.969 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Jaa, we gaan weer beginnen! Heerlijk! Heb veel zin in deze wedstrijd en ben benieuwd waar Feyenoord nu staat. Deze opstelling laat denk ik wel zien waar de versterkingen nog nodig zijn; linksback en linksbuiten. Hopelijk kan daar nog iets gedaan worden deze transferperiode. Hopen op een mooie strijd bovenin die lang spannend gaat blijven!

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.070 Reacties
1.412 Dagen lid
4.884 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice, we zullen zien. Hopelijk komt het er dit jaar wel uit bij diarra. En anders heb je van persie achter de hand. Je kan niet blijven kopen, dat heb je vorig jaar gezien. Sommige deden het heel behoorlijk maar toch kopen ze een ander voor die plek. Straalt weinig vertrouwen uit naar degene die er gewoon stonden.

0laf
1.352 Reacties
1.412 Dagen lid
5.956 Likes
0laf
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Hoe ver is Beelen in zijn herstel?

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Sparta - Feyenoord

Sparta Rotterdam
12:15
Feyenoord
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
6
PSV
1
0
1
7
Ajax
0
0
0
8
Feyenoord
0
0
0
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0

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