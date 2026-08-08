Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Bronckhorst kiest drie debutanten tegen Sparta

Feyenoord begint naar verwachting met drie debutanten aan de start van het nieuwe Eredivisieseizoen, zondag uit bij stadgenoot Sparta Rotterdam. Trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt basisplaatsen in te gaan ruimen voor doelman , verdediger en middenvelder .

Ernst (23) kwam deze zomer van Hertha BSC en is onder de lat de opvolger van Timon Wellenreuther, die op zijn beurt werd verkocht aan VfL Wolfsburg. De jonge doelman lijkt op Het Kasteel zijn officiële debuut voor zijn nieuwe club te gaan maken. Dat geldt ook voor Mármol (25). De Spanjaard, die werd overgenomen van Las Palmas, is van nature een centrale verdediger maar lijkt vanwege de blessures van Jordan Bos en Gijs Smal tegen Sparta als linksback te worden ingezet.

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Centraal achterin kan Van Bronckhorst nog geen beroep doen op Tsuyoshi Watanabe, die een ribblessure overhield aan de oefenwedstrijd tegen Atalanta Bergamo (2-1 winst). De verwachting is dat Jeremiah St. Juste en Thijs Kraaijeveld daarom het centrum zullen vormen, terwijl Givairo Read 'gewoon' als rechtsback zal starten. Laatstgenoemde zag een transfer naar AS Roma afketsen en rekent zelf niet meer op een zomers vertrek, zo vertelde hij vrijdag.

Op het middenveld lijkt Vanhoutte de concurrentiestrijd met Oussama Targhalline voorlopig in zijn voordeel te hebben beslist. De Belg zal naar verwachting dan ook starten als meest verdedigende pion, naast de na een verhuur aan FC Utrecht teruggekeerde Gjivai Zechiël en Luciano Valente. Voorin lijkt Van Bronckhorst niet om Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda heen te kunnen. Algemeen werd aangenomen dat de rechtsbuiten en de spits deze zomer een miljoenentransfer zouden gaan maken, maar de belangstelling blijft vooralsnog uit en dus staan beiden vermoedelijk 'gewoon' aan de aftrap tegen Sparta. Links voorin lijkt de keuze te gaan vallen op Gaoussou Diarra, die de laatste oefenwedstrijden de voorkeur kreeg boven Gonçalo Borges.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra