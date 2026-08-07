Givairo Read spreekt zich in een interview met ESPN uit over zijn afgeketste transfer naar AS Roma. De 20-jarige rechtsback is naar eigen zeggen 'eigenlijk niet eens teleurgesteld' dat Feyenoord er niet uit kwam met de Italianen, en acht de kans groot dat hij komend seizoen dan ook 'gewoon' in De Kuip te bewonderen zal zijn.
Roma wilde naar verluidt ver gaan voor Read en zou uiteindelijk zelfs een bedrag van rond de 29 miljoen euro hebben geboden, maar Feyenoord hield de poot stijf en verlangde een nóg hoger bedrag voor de rechtsback, die in De Kuip nog een contract heeft tot medio 2029. Inmiddels lijkt de deal te zijn geklapt, aangezien Roma in de persoon van Nahuel Molina (Atlético Madrid) reeds een andere rechtsback aan de selectie van trainer Gian Piero Gasperini toe gaat voegen.
ESPN vraagt Read op de man af hoe groot de teleurstelling voor hem is geweest. "Eigenlijk ben ik niet eens teleurgesteld", reageert de verdediger monter. "Het kon twee kanten op vallen. Zoals ik vaker heb gezegd moest ik niet weg bij Feyenoord, ik ben hier niet uitgeleerd. Dus ik ben blij om hier te zijn. Natuurlijk wel een kans, moet ik het gemist noemen? Je begrijpt wat ik bedoel, uiteindelijk ben ik gewoon blij om hier te zijn."
Betekent de afgeketste deal dat Read deze zomer geen transfer meer gaat maken? "Het kan nog gebeuren", houdt de back een slag om de arm. "Maar eigenlijk lijkt het er wel op dat ik volgend seizoen gewoon hier blijf." Natuurlijk, de (vermeende) belangstelling van clubs als Roma en Nottingham Forest, maar in een eerder stadium ook Bayern München en Manchester City streelden zijn ego. "Ik besef wel wat er allemaal kon gebeuren, maar ik ben wel heel rustig eronder. Ik praat met de mensen om mij heen, mijn familie en mijn zaakwaarnemer, en die houden mij rustig. Maar ik ben van mezelf ook wel rustig, dus het gaat eigenlijk niet zoveel rond in mijn hoofd", verzekert Read.
Eerder op de dag sprak Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zich op zijn persconferentie uit over de situatie van Read. De coach vindt dat zijn pupil 'volwassen' is omgegaan met de onderhandelingen tussen Feyenoord en Roma. "Hij zit er goed in. Ik denk niet dat je aan hem merkt dat er onderhandelingen zijn geweest. Hij zit er gewoon goed in en traint goed. En hij is natuurlijk van origine een zeer positieve jongen", aldus Van Bronckhorst. De trainer beseft echter ook dat de transfermarkt nog even open is en dat het tot die tijd onzeker is of Read definitief blijft. "We hebben het erover gehad dat hij een van de spelers is die heel goed in de markt ligt. Alleen: uiteindelijk moeten de clubs er ook uit komen. Dus in dat opzicht zijn er meerdere mogelijkheden voor hem. Ik wil niet zeggen dat het definitief niet meer kan, of dat een deal van de baan is."
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Blijkbaar mag je de redactie niet wijzen op dingen die ze hebben toegezegd, maat toch weer gewoon doen. Censuur?
@peterdejong1983 Hoi Peter! Feedback over artikelen is altijd welkom, alleen hangt het er wel vanaf hoe en waar dit gegeven wordt. Zoals in de huisregels te lezen is, willen we graag dat de reacties gaan over de inhoud van het artikel. Wanneer je Feedback hebt over het type artikel, een nieuwskop of wanneer je van mening bent dat iets niet klopt is dat zeker welkom. Dit mag je dan echter naar [email protected] mailen. Dit komt dan sneller bij de juiste personen terecht. Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wens je verder een fijne dag!
@Klantenservice het betreft de eigen mededeling dat fc update zou stoppen met clickbait. Maar daar is de laatste weken weinig meer van te merken. Lijkt me een eerlijke vraag ten behoeve van iedereen als ik die hier stel.
@peterdejong1983 Hoi Peter, zoals ik eerder al aangaf zijn dit zaken die je kunt aankaarten via de mail. Zie je een artikel dat volgens jou clickbait bevat, stuur dan een mail naar het eerder genoemde mailadres. Zo blijven de reacties inhoudelijk en komt jouw feedback direct bij de juiste personen terecht.
Hele professionele houding van deze speler! Ik zie hem graag nog een seizoen bij Feyenoord spelen; hoe gaat hij het doen na zijn blessure? Als hij zijn oude niveau weet te halen en verder te groeien, maakt hij volgend seizoen nog een mooiere transfer!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Blijkbaar mag je de redactie niet wijzen op dingen die ze hebben toegezegd, maat toch weer gewoon doen. Censuur?
@peterdejong1983 Hoi Peter! Feedback over artikelen is altijd welkom, alleen hangt het er wel vanaf hoe en waar dit gegeven wordt. Zoals in de huisregels te lezen is, willen we graag dat de reacties gaan over de inhoud van het artikel. Wanneer je Feedback hebt over het type artikel, een nieuwskop of wanneer je van mening bent dat iets niet klopt is dat zeker welkom. Dit mag je dan echter naar [email protected] mailen. Dit komt dan sneller bij de juiste personen terecht. Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wens je verder een fijne dag!
@Klantenservice het betreft de eigen mededeling dat fc update zou stoppen met clickbait. Maar daar is de laatste weken weinig meer van te merken. Lijkt me een eerlijke vraag ten behoeve van iedereen als ik die hier stel.
@peterdejong1983 Hoi Peter, zoals ik eerder al aangaf zijn dit zaken die je kunt aankaarten via de mail. Zie je een artikel dat volgens jou clickbait bevat, stuur dan een mail naar het eerder genoemde mailadres. Zo blijven de reacties inhoudelijk en komt jouw feedback direct bij de juiste personen terecht.
Hele professionele houding van deze speler! Ik zie hem graag nog een seizoen bij Feyenoord spelen; hoe gaat hij het doen na zijn blessure? Als hij zijn oude niveau weet te halen en verder te groeien, maakt hij volgend seizoen nog een mooiere transfer!