spreekt zich in een interview met ESPN uit over zijn afgeketste transfer naar AS Roma. De 20-jarige rechtsback is naar eigen zeggen 'eigenlijk niet eens teleurgesteld' dat Feyenoord er niet uit kwam met de Italianen, en acht de kans groot dat hij komend seizoen dan ook 'gewoon' in De Kuip te bewonderen zal zijn.

Roma wilde naar verluidt ver gaan voor Read en zou uiteindelijk zelfs een bedrag van rond de 29 miljoen euro hebben geboden, maar Feyenoord hield de poot stijf en verlangde een nóg hoger bedrag voor de rechtsback, die in De Kuip nog een contract heeft tot medio 2029. Inmiddels lijkt de deal te zijn geklapt, aangezien Roma in de persoon van Nahuel Molina (Atlético Madrid) reeds een andere rechtsback aan de selectie van trainer Gian Piero Gasperini toe gaat voegen.

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ESPN vraagt Read op de man af hoe groot de teleurstelling voor hem is geweest. "Eigenlijk ben ik niet eens teleurgesteld", reageert de verdediger monter. "Het kon twee kanten op vallen. Zoals ik vaker heb gezegd moest ik niet weg bij Feyenoord, ik ben hier niet uitgeleerd. Dus ik ben blij om hier te zijn. Natuurlijk wel een kans, moet ik het gemist noemen? Je begrijpt wat ik bedoel, uiteindelijk ben ik gewoon blij om hier te zijn."

Betekent de afgeketste deal dat Read deze zomer geen transfer meer gaat maken? "Het kan nog gebeuren", houdt de back een slag om de arm. "Maar eigenlijk lijkt het er wel op dat ik volgend seizoen gewoon hier blijf." Natuurlijk, de (vermeende) belangstelling van clubs als Roma en Nottingham Forest, maar in een eerder stadium ook Bayern München en Manchester City streelden zijn ego. "Ik besef wel wat er allemaal kon gebeuren, maar ik ben wel heel rustig eronder. Ik praat met de mensen om mij heen, mijn familie en mijn zaakwaarnemer, en die houden mij rustig. Maar ik ben van mezelf ook wel rustig, dus het gaat eigenlijk niet zoveel rond in mijn hoofd", verzekert Read.

Van Bronckhorst: 'Niet gezegd dat deal definitief van de baan is'

Eerder op de dag sprak Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zich op zijn persconferentie uit over de situatie van Read. De coach vindt dat zijn pupil 'volwassen' is omgegaan met de onderhandelingen tussen Feyenoord en Roma. "Hij zit er goed in. Ik denk niet dat je aan hem merkt dat er onderhandelingen zijn geweest. Hij zit er gewoon goed in en traint goed. En hij is natuurlijk van origine een zeer positieve jongen", aldus Van Bronckhorst. De trainer beseft echter ook dat de transfermarkt nog even open is en dat het tot die tijd onzeker is of Read definitief blijft. "We hebben het erover gehad dat hij een van de spelers is die heel goed in de markt ligt. Alleen: uiteindelijk moeten de clubs er ook uit komen. Dus in dat opzicht zijn er meerdere mogelijkheden voor hem. Ik wil niet zeggen dat het definitief niet meer kan, of dat een deal van de baan is."