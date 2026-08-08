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'Feyenoord vindt nieuwe linksback in Spanje'

8 augustus 2026, 07:55
Javi Lopez
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Feyenoord is in de zoektocht naar een extra optie op de linksbackpositie uitgekomen bij de Spanjaard Javi López, zo meldt FR12. De 24-jarige López zou mogen vertrekken bij zijn huidige club Real Sociedad, waarbij de Rotterdammers mogelijk voor een huurconstructie zullen gaan.

Giovanni van Bronckhorst zit bij Feyenoord momenteel niet 'dik' in de linksbacks. Jordan Bos is immers met een blessure teruggekeerd van het WK en wordt voorlopig nog niet terugverwacht. Daarnaast is ook Gijs Smal nog niet fit, waardoor zomeraanwinst Mika Mármol, van nature een centrale verdediger, zondag bij de competitiestart tegen Sparta Rotterddam naar verwachting naar de backpositie verhuist.

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In de zoektocht naar een extra optie zou López inmiddels in beeld zijn bij Feyenoord, zo claimt bovengenoemde site. De linkspoot staat sinds 2024 onder contract bij Real Sociedad, dat destijds naar verluidt ruim zes miljoen euro betaalde om de verdediger over te nemen van Deportivo Alavés. Namens de Baskische club kwam López in zijn debuutjaar tot 38 officiële optredens.

Afgelopen seizoen werd López door Sociedad verhuurd aan Real Oviedo, waarmee hij derde werd op het tweede niveau. Deze zomer keerde de linksback terug bij zijn eigenlijke werkgever, maar door de grote concurrentie bij Sociedad zou hij mogen uitzien naar een andere werkgever, waar Feyenoord dus mogelijk van zou kunnen profiteren.

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Javi López

Javi López
Real Sociedad
Team: Real Sociedad
Leeftijd: 24 jaar (25 mrt. 2002)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Sociedad
0
0
2024/2025
Real Sociedad
29
0
2023/2024
Alavés
32
1
2022/2023
Alavés
32
0

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