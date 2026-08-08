Noa Vahle: ‘Hij lijkt het kind van de rekening te worden bij Ajax’

Noa Vahle verbaast zich over de huidige situatie van Youri Baas bij Ajax, zo vertelt ze vrijdag bij De Oranjezomer. De centrale verdediger was de afgelopen jaren een belangrijke pion in het elftal, maar zou komend seizoen zomaar eens buiten de basiself kunnen vallen. Een vertrek lijkt daarom niet uitgesloten.
Baas was een van de weinige Ajax-spelers die de afgelopen jaren een voldoende haalde, maar in alle officiële duels van het nieuwe seizoen zit hij vooralsnog negentig minuten op de bank. In de eerste wedstrijd tegen Vojvodina had dat overigens te maken met zijn fitheid.
In de andere duels van de Conference League-voorrondes blijft Míchel Sánchez vasthouden aan het duo Daley Blind en Aaron Bouwman, waardoor Baas genoegen moet nemen met een plek op de bank. Mede daardoor speculeerden ESPN-duo Anco Jansen en Marciano Vink hardop over een transfer naar PSV, waar de voetballende verdediger volgens hen goed zou passen. Van concrete interesse vanuit Eindhoven is overigens geen enkele sprake.
Mike Verweij gaf vrijdag in Kick-off aan dat Ajax Baas normaliter niet aan PSV wil verkopen. “Tenzij zij met een grote zak geld over de brug komen.”
Noa Vahle verbaast zich daarover. “Dat hoorde ik Verweij zeggen. Hij werd natuurlijk Ajacied van het Jaar, maar ze zouden bij een goed bod toch nadenken over een vertrek. Hij wordt toch wel een beetje het kind van de rekening met Daley Blind als linkercentrale”, zegt ze. “Dat zou ik wel opvallend vinden”, voegt de dochter van Linda de Mol eraan toe.
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Waar blijft de tijd dat Ajax puur en uitsluitend bestand uit zelf opgeleide spelers ? En daarmee altijd in de internationale competities werd deelgenomen. Is dit nu een goede ontwikkeling? En als het mislukt met zoveel spelers met minimale restwaarde. Is Jordi dan ook ineens weer weg? Tijd zal het leren
@Martine helaas dat is nooit gebeurd, en dat is ook vrijwel onmogelijk, bijvoorbeeld Champions League winnaar in 1995 Jari Litmanen, Marc Overmars, Finidi George, Kanu, Winston Bogarde en Danny Blind, echt niet zelf opgeleid, dus beetje onzin wat je zegt, sorry hoor, Oja, en de 2 transfervrije spelers en 2 gehuurde spelers hoeven toch geen restwaarde te hebben, ,de 2 spelers waar Ajax voor betaalde, hebben gewoon restwaarde, dus snap niet echt wat je nu allemaal beweerd
@Martine simpelweg kan je helaas niet bouwen op de huidige jeugd. Vroeger misschien wel maar meeste talenten kiezen toch voor een andere stap. Zie Ouazane die zo eigenlijk al naar real Madrid gaan was hij door de medische keuring gekomen. En vorige hebben Bounida, Steur en Baas niet het team kunnen dragen. Kijk psv die wordt gewoon door goed inkopen lachend kampioen. Zo gek is het niet wat Jordi nu probeert. En ga je op je bek prima leer je weer van
Dat zou de beste oplossing voor Jouri Baas zijn, alhoewel het niet verstandig is om Blind de voorkeur te geven. Een oude speler waarvan je nog niet weet of die het team verder gaat brengen en of die alles kan spelen, waar ik overigens mijn twijfels over heb.
Míchel probeerde één helft Baas en Blind naast elkaar in de voorbereiding. Hoop dat hij dat vaker gaat doen.
@Gusa, wat ik totaal niet begrijp is dat Baas niet 1x geprobeerd is als 6 in de voorbereiding, nu de competitie begint is dat niet meer logisch, en dat Blind de voorkeur krijgt ten koste van Baas begrijp ik heel goed, maar misschien was Blind zelf ook wel een prima 6 geweest.
Praten al die mensjes elkaar maar na?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Waar blijft de tijd dat Ajax puur en uitsluitend bestand uit zelf opgeleide spelers ? En daarmee altijd in de internationale competities werd deelgenomen. Is dit nu een goede ontwikkeling? En als het mislukt met zoveel spelers met minimale restwaarde. Is Jordi dan ook ineens weer weg? Tijd zal het leren
@Martine helaas dat is nooit gebeurd, en dat is ook vrijwel onmogelijk, bijvoorbeeld Champions League winnaar in 1995 Jari Litmanen, Marc Overmars, Finidi George, Kanu, Winston Bogarde en Danny Blind, echt niet zelf opgeleid, dus beetje onzin wat je zegt, sorry hoor, Oja, en de 2 transfervrije spelers en 2 gehuurde spelers hoeven toch geen restwaarde te hebben, ,de 2 spelers waar Ajax voor betaalde, hebben gewoon restwaarde, dus snap niet echt wat je nu allemaal beweerd
@Martine simpelweg kan je helaas niet bouwen op de huidige jeugd. Vroeger misschien wel maar meeste talenten kiezen toch voor een andere stap. Zie Ouazane die zo eigenlijk al naar real Madrid gaan was hij door de medische keuring gekomen. En vorige hebben Bounida, Steur en Baas niet het team kunnen dragen. Kijk psv die wordt gewoon door goed inkopen lachend kampioen. Zo gek is het niet wat Jordi nu probeert. En ga je op je bek prima leer je weer van
Dat zou de beste oplossing voor Jouri Baas zijn, alhoewel het niet verstandig is om Blind de voorkeur te geven. Een oude speler waarvan je nog niet weet of die het team verder gaat brengen en of die alles kan spelen, waar ik overigens mijn twijfels over heb.
Míchel probeerde één helft Baas en Blind naast elkaar in de voorbereiding. Hoop dat hij dat vaker gaat doen.
@Gusa, wat ik totaal niet begrijp is dat Baas niet 1x geprobeerd is als 6 in de voorbereiding, nu de competitie begint is dat niet meer logisch, en dat Blind de voorkeur krijgt ten koste van Baas begrijp ik heel goed, maar misschien was Blind zelf ook wel een prima 6 geweest.
Praten al die mensjes elkaar maar na?