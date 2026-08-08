Noa Vahle: ‘Hij lijkt het kind van de rekening te worden bij Ajax’

Noa Vahle verbaast zich over de huidige situatie van bij Ajax, zo vertelt ze vrijdag bij De Oranjezomer. De centrale verdediger was de afgelopen jaren een belangrijke pion in het elftal, maar zou komend seizoen zomaar eens buiten de basiself kunnen vallen. Een vertrek lijkt daarom niet uitgesloten.

Baas was een van de weinige Ajax-spelers die de afgelopen jaren een voldoende haalde, maar in alle officiële duels van het nieuwe seizoen zit hij vooralsnog negentig minuten op de bank. In de eerste wedstrijd tegen Vojvodina had dat overigens te maken met zijn fitheid.

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In de andere duels van de Conference League-voorrondes blijft Míchel Sánchez vasthouden aan het duo Daley Blind en Aaron Bouwman, waardoor Baas genoegen moet nemen met een plek op de bank. Mede daardoor speculeerden ESPN-duo Anco Jansen en Marciano Vink hardop over een transfer naar PSV, waar de voetballende verdediger volgens hen goed zou passen. Van concrete interesse vanuit Eindhoven is overigens geen enkele sprake.

Mike Verweij gaf vrijdag in Kick-off aan dat Ajax Baas normaliter niet aan PSV wil verkopen. “Tenzij zij met een grote zak geld over de brug komen.”

Noa Vahle verbaast zich daarover. “Dat hoorde ik Verweij zeggen. Hij werd natuurlijk Ajacied van het Jaar, maar ze zouden bij een goed bod toch nadenken over een vertrek. Hij wordt toch wel een beetje het kind van de rekening met Daley Blind als linkercentrale”, zegt ze. “Dat zou ik wel opvallend vinden”, voegt de dochter van Linda de Mol eraan toe.