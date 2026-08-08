Schokkende dreiging onthuld: ‘Ik wilde Messi opblazen met vier bommen tijdens WK’

Een Amerikaans politierapport heeft schokkende veiligheidsdreigingen aan het licht gebracht die tijdens het afgelopen WK voetbal door de FBI en het internationale politiecentrum IPCC zijn verijdeld, zo meldt Marca. Uit het rapport blijkt dat Lionel Messi het vaakst werd bedreigd, terwijl zich ook rondom Cristiano Ronaldo meerdere veiligheidsincidenten voordeden.
De Argentijnse sterspeler ontving gedurende het toernooi, dat uiteindelijk door Spanje werd gewonnen, de meeste bedreigingen van alle spelers. Voorafgaand aan het groepsduel tussen Argentinië en Jordanië dreigde een man telefonisch bij de luchthaven van Dallas om samen met twee anderen met zelfgemaakte bommen en een AR-15-geweer het stadion binnen te dringen. Daarbij noemde hij Messi expliciet als doelwit.
De dreigingen werden voorafgaand aan de achtste finale tegen Egypte in Atlanta opnieuw geuit. "Ik ga het Atlanta Stadium binnen en ik ga Messi opblazen met vier bommen die op mijn lichaam zijn geplakt", schreef een van de verdachten op sociale media. Bij diezelfde wedstrijd ontving de politie een melding over drie bommen in verschillende afvalbakken op de tribunes. Na een zoektocht met speurhonden bleek het om een vals alarm te gaan.
Ook rondom Cristiano Ronaldo deden zich tijdens het WK meerdere veiligheidsincidenten voor. De FIFA meldde bij de FBI dat een verdachte man gedetailleerde informatie probeerde te verkrijgen over de verblijfplaats van de Portugese ster.
Twee dagen later werd dezelfde man door de politie van Houston gelokaliseerd en gearresteerd in het hotel waar de Portugese selectie verbleef. Een ander incident vond plaats in Toronto, waar een tweede man werd aangehouden nadat hij probeerde samen met Ronaldo de lift in te stappen. Hij verklaarde dat hij alleen een selfie met de Portugese ster wilde maken.
Ook scheidsrechters kregen tijdens het toernooi te maken met doodsbedreigingen. De Franse arbiter François Letexier ontving na het controversiële duel tussen Argentinië en Egypte meer dan zesduizend haatberichten op zijn persoonlijke WhatsApp. Ook VAR-scheidsrechter Willy Delajod kreeg bedreigingen.
Vanwege de bedreigingen werd de beveiliging rondom de woningen en families van beide Franse officials in Frankrijk aangescherpt.
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.