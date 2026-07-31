heeft na de gewonnen WK-finale met Spanje een bijzonder onderonsje gehad met . De negentienjarige aanvaller van FC Barcelona deelde na de eindstrijd tegen Argentinië een innige omhelzing met zijn grote idool en onthult nu welke woorden de Argentijnse legende hem meegaf.

In East Rutherford stonden de twee grootheden onlangs tegenover elkaar in de strijd om de wereldtitel. Spanje trok uiteindelijk aan het langste eind, waardoor de piepjonge Yamal de wereldbeker omhoog mocht liften als een van de jongste wereldkampioenen ooit. Voorafgaand aan het toernooi kampte hij nog met een hamstringblessure, maar hij herstelde op tijd om een cruciale rol te spelen in het succes. Na het laatste fluitsignaal zocht de kersverse wereldkampioen direct de aanvoerder van de verliezend finalist op om hem te troosten.

Yamal koestert lovende woorden van Messi

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De ontmoeting op het veld leverde een van de meest iconische beelden van het toernooi op, symbool staand voor de wisseling van de wacht. "Als ze me een paar jaar geleden hadden verteld dat ik hier de wereldbeker zou optillen na een wedstrijd tegen Leo Messi, zou ik zeggen dat ze gek zijn", zo vertelde de zichtbaar geëmotioneerde Yamal aan de aanwezige pers. De ontmoeting kreeg een extra lading door de inmiddels wereldberoemde foto waarop een piepjonge Messi de destijds nog als baby in een badje zittende Yamal vasthoudt tijdens een liefdadigheidscampagne van UNICEF.

De Spaanse vleugelaanvaller stak zijn bewondering voor de Argentijnse topscorer aller tijden niet onder stoelen of banken. "Hij is de beste uit de geschiedenis en iemand tegen wie ik altijd heb opgekeken. Aan het einde van de wedstrijd heb ik hem mijn respect getoond", aldus het toptalent van de Catalanen. De woorden die hij vervolgens van de Zuid-Amerikaan te horen kreeg, maakten diepe indruk op de jonge ster. "Hij zei dat ik mijn eigen weg moest blijven volgen en dat de toekomst aan onze generatie toebehoort. Die woorden zijn net zoveel waard als de gouden medaille die ik om mijn nek heb hangen", glundert Yamal in een interview met Marca.