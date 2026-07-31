'Feyenoord komt met bod op Lutsharel Geertruida, forse eis uit Leipzig'

RB Leipzig verlangt een transfersom van twintig miljoen euro voor , zo weet De Telegraaf. Die vraagprijs vormt een potentieel obstakel voor zowel PSV als Feyenoord, die de mogelijkheden rond de 26-jarige verdediger onderzoeken. De Eindhovenaren hebben zich al officieel gemeld bij Leipzig, terwijl vanuit Rotterdam contact zou zijn gelegd met zijn entourage. Volgens FR12 bereidt Feyenoord een bod voor.

PSV geeft momenteel prioriteit aan versterking van de achterhoede. De technische leiding concludeerde tijdens de oefenwedstrijden dat de defensie extra kwaliteit nodig heeft en ziet in Geertruida een belangrijke kandidaat. De club zou de geboren Rotterdammer het liefst op huurbasis overnemen, maar RB Leipzig lijkt vooralsnog uitsluitend te willen praten over een definitieve transfer.

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Mike Verweij legt in de podcast Kick-Off uit waarom PSV afziet van een andere potentiële versterking. “PSV gaat niet verder met Myron Boadu, omdat het geld nodig heeft om in de achterhoede te investeren”, stelt de journalist. “Geertruida wordt nadrukkelijk genoemd. Collega Jeroen Kapteijns heeft een belletje gepleegd en hij lijkt op dit moment nog wel ver weg. PSV wil liever huren, maar Leipzig verlangt een som van twintig miljoen. Dat is natuurlijk heel erg veel.” Het algoritme van FootballTransfers schat de transferwaarde van Geertruida nog iets hoger in: 24,8 miljoen euro.

PSV reserveert geld voor de verdediging

PSV heeft in de voorhoede al meerdere opties en wil de beschikbare financiële ruimte daarom gebruiken om defensieve versterkingen aan te trekken.

Volgens het Eindhovens Dagblad zouden PSV en Geertruida inmiddels een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Met RB Leipzig is echter nog geen overeenstemming gevonden. De voorkeur van de Eindhovenaren voor een huurconstructie botst met de huidige voorwaarden van de Duitse club.

Een snelle doorbraak ligt daardoor niet voor de hand. Verweij houdt er rekening mee dat de verhoudingen richting het einde van de transferperiode alsnog kunnen verschuiven. “Ik zeg niet dat de deal niet doorgaat, want later in de transferperiode kan dit gaan gebeuren. Alleen: of dat vandaag al rondkomt? Ik denk het niet. Ze hebben wel topverdedigers nodig, want in de oefenwedstrijden zag het er heel matig uit.”

Ook Feyenoord volgt situatie Geertruida

Niet alleen PSV heeft Geertruida op de radar. Ook Feyenoord bekijkt de mogelijkheden om de verdediger terug naar De Kuip te halen. Eerder wist Feyenoord Transfermarkt al te melden dat de Rotterdammers zich inmiddels bij zijn entourage gemeld zouden hebben. Daar voegt FR12 nu aan toe dat een concreet bod in aantocht is.

"De Rotterdammers beseffen dat een akkoord met RB Leipzig lastig wordt, maar denken op persoonlijk vlak te kunnen concurreren met PSV", zo klinkt het. "De persoonlijke voorwaarden hoeven voor Feyenoord naar verwachting geen onoverkomelijk obstakel te vormen. De Rotterdammers zouden Geertruida een vergelijkbaar voorstel kunnen doen als PSV." Het bereiken van overeenstemming met Leipzig wordt echter 'niet eenvoudig', verwacht de club.

Geertruida vertrok in 2024 bij Feyenoord voor een avontuur in Duitsland. Afgelopen seizoen werd hij door Leipzig verhuurd aan Sunderland, maar die club besloot de koopoptie in zijn contract niet te lichten. Bij Leipzig lijkt de Oranje-international niet op een prominente rol te hoeven rekenen en mag hij uitkijken naar een andere club.

Een terugkeer naar Feyenoord blijft daardoor een mogelijkheid, maar ook voor de Rotterdammers maakt de vraagprijs van twintig miljoen euro een definitieve transfer ingewikkeld. PSV lijkt voorlopig concreter in de markt, al zullen beide clubs moeten afwachten of RB Leipzig later in de transferperiode bereid is zijn voorwaarden aan te passen.