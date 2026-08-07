De Argentijnse voetbalbond schaart zich midden in de bestuurlijke crisis binnen de FIFA nadrukkelijk achter Gianni Infantino. De AFA van voorzitter Claudio Tapia spreekt zijn vertrouwen uit in de Zwitser en stelt dat de wereldvoetbalbond ook richting de komende presidentsverkiezingen verder moet onder zijn leiding.

Het steunbetoon volgt kort nadat de FIFA erkende fouten te hebben gemaakt rond het inmiddels ingetrokken FIFA Forward Enterprise-project. Dat plan, waarbij een deel van de commerciële rechten rond onder meer het WK zou worden ondergebracht bij externe investeerders, stuitte internationaal op zwaar verzet.

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“In naam van de Argentijnse voetbalbond en ons uitvoerend comité willen wij, beste voorzitter, onze steun uitspreken voor het werk dat u de afgelopen tien jaar hebt verricht. Daarbij stonden de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd en institutionele stabiliteit, gebaseerd op een helder, stabiel en transparant bestuursmodel, centraal”, schrijft de AFA via voorzitter Claudio Tapia aan Infantino.

AFA prijst terugtrekken omstreden FIFA-plan

Het project leidde tot grote onrust binnen het internationale voetbal. UEFA stelde zelfs dat geen enkele Europese nationale ploeg aan FIFA-toernooien zou deelnemen zolang de voorstellen op tafel lagen. Ook vanuit CONCACAF en de Aziatische voetbalbond AFC kwam weerstand, terwijl het ontbreken van steun vanuit CONMEBOL het plan uiteindelijk fataal werd.

De AFA toont zich tevreden dat de FIFA uiteindelijk een streep door het voorstel zette. “Met betrekking tot de recente gebeurtenissen moeten we erkennen dat het bestuur de juiste beslissing heeft genomen door een project terug te trekken dat binnen de voetbalfamilie vanaf het eerste moment veel meer onzekerheid dan duidelijkheid heeft veroorzaakt”, aldus de Argentijnse bond.

Ook de excuses van de FIFA aan de 211 aangesloten voetbalbonden worden nadrukkelijk genoemd. “Daarom verdient het erkenning dat de gemaakte fouten in dit proces zijn toegegeven en dat daarvoor excuses zijn aangeboden in de oprechte boodschap aan de 211 aangesloten bonden van de FIFA. Het respecteren van de regels rond goed bestuur is een fundamentele pijler voor sterke relaties tussen de FIFA, de aangesloten bonden en de confederaties.”

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De FIFA liet na het terugtrekken van het project weten voortaan geen aanvallen op de eigen integriteit, bestuurlijke normen en procedures meer te accepteren en maatregelen te nemen om de naam en reputatie van de organisatie te beschermen. De UEFA hield ondanks het schrappen van het plan vast aan zijn harde opstelling.

Argentinië wil door met Infantino

Voor de AFA doet de crisis niets af aan de waardering voor de koers die Infantino de afgelopen jaren heeft ingezet.

“Zoals we eerder al hebben uitgesproken, staat u aan het hoofd van een bestuur dat voor een diepgaande verandering binnen de FIFA heeft gezorgd. De organisatie is opengesteld voor alle aangesloten bonden en confederaties, zodat we met een open en directe dialoog gezamenlijk het voetbal op alle niveaus en binnen alle disciplines verder kunnen ontwikkelen”, schrijft de bond.

“Volgens ons is die verandering gebouwd op een transparant bestuursmodel, respect voor de statutaire structuren en het volgen van democratische procedures. Dat zijn essentiële principes om de voetbalfamilie verenigd en sterk te houden en gezamenlijk te blijven werken aan sportieve en institutionele verbeteringen, die uiteindelijk bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor miljoenen mensen die onze geliefde sport beoefenen.”

De timing van de steunbetuiging is opvallend. Het volgende FIFA-congres vindt plaats in Rabat, terwijl de presidentsverkiezingen voor 18 maart 2027 gepland staan. Op 18 november sluit de termijn waarbinnen kandidaten zich kunnen melden.

De onrust rond Infantino nam verder toe nadat Europese media berichtten over een zogenoemde spoedvergadering van de FIFA in Rabat. The Times schreef vervolgens dat Infantino Marokko de finale van het WK 2030 zou hebben aangeboden in ruil voor politieke steun. FIFA ontkende dat uitdrukkelijk en noemde die lezing 'onjuist en misleidend'.

De AFA laat er ondertussen geen twijfel over bestaan welke koers zij richting het komende congres voorstaat.

“Met het volgende FIFA-congres in aantocht is de bond die ik met trots voorzit er dan ook volledig van overtuigd dat we onder uw leiderschap verder moeten werken, zodat we het voetbal verder kunnen verbeteren en nog inclusiever kunnen maken.”