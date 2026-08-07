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Argentinië neemt helder standpunt in over Gianni Infantino

7 augustus 2026, 09:19
Gianni Infantino
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De Argentijnse voetbalbond schaart zich midden in de bestuurlijke crisis binnen de FIFA nadrukkelijk achter Gianni Infantino. De AFA van voorzitter Claudio Tapia spreekt zijn vertrouwen uit in de Zwitser en stelt dat de wereldvoetbalbond ook richting de komende presidentsverkiezingen verder moet onder zijn leiding.

Het steunbetoon volgt kort nadat de FIFA erkende fouten te hebben gemaakt rond het inmiddels ingetrokken FIFA Forward Enterprise-project. Dat plan, waarbij een deel van de commerciële rechten rond onder meer het WK zou worden ondergebracht bij externe investeerders, stuitte internationaal op zwaar verzet.

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“In naam van de Argentijnse voetbalbond en ons uitvoerend comité willen wij, beste voorzitter, onze steun uitspreken voor het werk dat u de afgelopen tien jaar hebt verricht. Daarbij stonden de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd en institutionele stabiliteit, gebaseerd op een helder, stabiel en transparant bestuursmodel, centraal”, schrijft de AFA via voorzitter Claudio Tapia aan Infantino.

AFA prijst terugtrekken omstreden FIFA-plan

Het project leidde tot grote onrust binnen het internationale voetbal. UEFA stelde zelfs dat geen enkele Europese nationale ploeg aan FIFA-toernooien zou deelnemen zolang de voorstellen op tafel lagen. Ook vanuit CONCACAF en de Aziatische voetbalbond AFC kwam weerstand, terwijl het ontbreken van steun vanuit CONMEBOL het plan uiteindelijk fataal werd.

De AFA toont zich tevreden dat de FIFA uiteindelijk een streep door het voorstel zette. “Met betrekking tot de recente gebeurtenissen moeten we erkennen dat het bestuur de juiste beslissing heeft genomen door een project terug te trekken dat binnen de voetbalfamilie vanaf het eerste moment veel meer onzekerheid dan duidelijkheid heeft veroorzaakt”, aldus de Argentijnse bond.

Ook de excuses van de FIFA aan de 211 aangesloten voetbalbonden worden nadrukkelijk genoemd. “Daarom verdient het erkenning dat de gemaakte fouten in dit proces zijn toegegeven en dat daarvoor excuses zijn aangeboden in de oprechte boodschap aan de 211 aangesloten bonden van de FIFA. Het respecteren van de regels rond goed bestuur is een fundamentele pijler voor sterke relaties tussen de FIFA, de aangesloten bonden en de confederaties.”

Spelers van Argentinie tonen een spandoek over de Falkland-eilanden
© Imago

De FIFA liet na het terugtrekken van het project weten voortaan geen aanvallen op de eigen integriteit, bestuurlijke normen en procedures meer te accepteren en maatregelen te nemen om de naam en reputatie van de organisatie te beschermen. De UEFA hield ondanks het schrappen van het plan vast aan zijn harde opstelling.

Argentinië wil door met Infantino

Voor de AFA doet de crisis niets af aan de waardering voor de koers die Infantino de afgelopen jaren heeft ingezet.

“Zoals we eerder al hebben uitgesproken, staat u aan het hoofd van een bestuur dat voor een diepgaande verandering binnen de FIFA heeft gezorgd. De organisatie is opengesteld voor alle aangesloten bonden en confederaties, zodat we met een open en directe dialoog gezamenlijk het voetbal op alle niveaus en binnen alle disciplines verder kunnen ontwikkelen”, schrijft de bond.

“Volgens ons is die verandering gebouwd op een transparant bestuursmodel, respect voor de statutaire structuren en het volgen van democratische procedures. Dat zijn essentiële principes om de voetbalfamilie verenigd en sterk te houden en gezamenlijk te blijven werken aan sportieve en institutionele verbeteringen, die uiteindelijk bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor miljoenen mensen die onze geliefde sport beoefenen.”

De timing van de steunbetuiging is opvallend. Het volgende FIFA-congres vindt plaats in Rabat, terwijl de presidentsverkiezingen voor 18 maart 2027 gepland staan. Op 18 november sluit de termijn waarbinnen kandidaten zich kunnen melden.

De onrust rond Infantino nam verder toe nadat Europese media berichtten over een zogenoemde spoedvergadering van de FIFA in Rabat. The Times schreef vervolgens dat Infantino Marokko de finale van het WK 2030 zou hebben aangeboden in ruil voor politieke steun. FIFA ontkende dat uitdrukkelijk en noemde die lezing 'onjuist en misleidend'.

De AFA laat er ondertussen geen twijfel over bestaan welke koers zij richting het komende congres voorstaat.

“Met het volgende FIFA-congres in aantocht is de bond die ik met trots voorzit er dan ook volledig van overtuigd dat we onder uw leiderschap verder moeten werken, zodat we het voetbal verder kunnen verbeteren en nog inclusiever kunnen maken.”

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Johan van Geenhuizen
2 Reacties
1.330 Dagen lid
10 Likes
Johan van Geenhuizen
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Alles wat corrupt is gaat achter Infantino staan

Joost55
119 Reacties
1.303 Dagen lid
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Joost55
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Dat Argentinie zich achter Integrinono schaart is niet vreemd . Als er een land is voorgetrokken door de FIFA dan is het Argentinie wel.!!

Voetbalfanaat
714 Reacties
1.352 Dagen lid
3.270 Likes
Voetbalfanaat
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Als er één land is wat ik niet serieus neem dan is het Argentinië wel. Willen ze met dit geslijm alvast voorsorteren op een nieuwe WK titel in 2030? Zonder de hulp van de FIFA/Infantino hadden ze in 2022 ook geen WK titel binnen gehaald. Nu hoop ik des te meer dat Infantino volgend jaar niet herkozen zal worden.

SWVoetbal
168 Reacties
421 Dagen lid
347 Likes
SWVoetbal
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"De Argentijnse voetbalbond schaart zich midden in de bestuurlijke crisis binnen de FIFA nadrukkelijk achter Gianni Infantino"..... Nou, dat lijkt me geen spectaculair nieuws. Argentinië is de afgelopen jaren opzichtig "geholpen" door de FIFA. Wanneer horen we trouwens iets over al die aanklachten tegen verschillende Argentijnse spelers ? Zal wel onder het tapijt geschoven worden...

Ferrari412T2
204 Reacties
1.048 Dagen lid
609 Likes
Ferrari412T2
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Tja, als je in 2022 door deze man het WK kado hebt gekregen moet je natuurlijk iets terug doen!

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
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Ja, dat kan ook niet anders. Dat zou wel een vereiste zijn geweest voor al die hulp die ze hebben gekregen afgelopen 2 WKs.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Johan van Geenhuizen
2 Reacties
1.330 Dagen lid
10 Likes
Johan van Geenhuizen
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  • 9
    + 1
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Alles wat corrupt is gaat achter Infantino staan

Joost55
119 Reacties
1.303 Dagen lid
273 Likes
Joost55
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  • 8
    + 1
avatar

Dat Argentinie zich achter Integrinono schaart is niet vreemd . Als er een land is voorgetrokken door de FIFA dan is het Argentinie wel.!!

Voetbalfanaat
714 Reacties
1.352 Dagen lid
3.270 Likes
Voetbalfanaat
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  • 5
    + 1
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Als er één land is wat ik niet serieus neem dan is het Argentinië wel. Willen ze met dit geslijm alvast voorsorteren op een nieuwe WK titel in 2030? Zonder de hulp van de FIFA/Infantino hadden ze in 2022 ook geen WK titel binnen gehaald. Nu hoop ik des te meer dat Infantino volgend jaar niet herkozen zal worden.

SWVoetbal
168 Reacties
421 Dagen lid
347 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

"De Argentijnse voetbalbond schaart zich midden in de bestuurlijke crisis binnen de FIFA nadrukkelijk achter Gianni Infantino"..... Nou, dat lijkt me geen spectaculair nieuws. Argentinië is de afgelopen jaren opzichtig "geholpen" door de FIFA. Wanneer horen we trouwens iets over al die aanklachten tegen verschillende Argentijnse spelers ? Zal wel onder het tapijt geschoven worden...

Ferrari412T2
204 Reacties
1.048 Dagen lid
609 Likes
Ferrari412T2
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  • 2
    + 1
avatar

Tja, als je in 2022 door deze man het WK kado hebt gekregen moet je natuurlijk iets terug doen!

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja, dat kan ook niet anders. Dat zou wel een vereiste zijn geweest voor al die hulp die ze hebben gekregen afgelopen 2 WKs.

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