Ajax staat op het punt om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers hebben met FC Barcelona een akkoord bereikt over de huur van de negentienjarige linksback, weet Mundo Deportivo. Alleen de laatste details moeten nog worden afgerond voordat de clubs de transfer officieel bekendmaken.

Torrents komt bij Ajax opnieuw samen te werken met Marc-André ter Stegen. Barcelona ziet de tijdelijke overstap naar Amsterdam als een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de verdediger, die binnen de Catalaanse opleiding hoog staat aangeschreven. Trainer Hansi Flick gaf hem tijdens het recente trainingskamp in Saint George’s Park nadrukkelijk de kans zich te laten zien.

Ajax biedt Torrents ruimte om door te groeien

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De interesse van Ajax speelt al langer. De Amsterdamse club informeerde aan het einde van het vorige seizoen naar de mogelijkheden om Torrents tijdelijk over te nemen. Barcelona stond daar positief tegenover, omdat zijn perspectief in het eerste elftal voorlopig beperkt is.

Alejandro Balde geldt als de eerste keuze op de linkerflank, terwijl een mogelijke komst van João Cancelo de concurrentie verder zou vergroten. Tegelijkertijd lijkt Torrents het niveau van Barcelona Atlètic langzaam te ontgroeien. Een seizoen bij het Ajax van trainer Míchel moet hem de speelminuten bieden die hij in Catalonië moeilijk kan krijgen.

Torrents speelt sinds zijn elfde in de jeugdopleiding van Barcelona. In augustus 2025 debuteerde hij in het eerste elftal tijdens de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Mallorca. Later kwam hij ook in actie tegen Valencia en Real Betis en kreeg hij een basisplaats in het bekertoernooi tegen Guadalajara.

Flick houdt vertrouwen in Ajax-aanwinst

Tijdens de voorbereiding mocht Torrents nog starten als linksback in de oefenwedstrijd tegen Birmingham City. Balde was geblesseerd, terwijl Gerard Martín centraal achterin speelde. Het onderstreepte de waardering die Flick voor de jonge Spanjaard heeft.

“Flick heeft veel vertrouwen in hem en wil hem niet uit het oog verliezen”, schrijft Mundo Deportivo. Vorig seizoen speelde Torrents 26 wedstrijden voor Barcelona Atlètic, waarin hij eenmaal scoorde. Een langdurige blessure hield hem vanaf februari aan de kant.

Wat haalt Ajax in huis?

Met Torrents haalt Ajax een technisch vaardige en aanvallend ingestelde linksback in huis. De jeugdinternational van Spanje voelt zich comfortabel aan de bal, zoekt geregeld de ruimtes aan de binnenkant en probeert met passes richting het strafschopgebied het spel te versnellen. Ook in de dribbel kan hij voor dreiging zorgen.

Daarmee past hij bij de manier waarop Ajax zijn backs wil gebruiken. Torrents kan in eerste instantie de concurrentiestrijd aangaan met Caio Henrique en Owen Wijndal, en eventueel ook minuten maken bij Jong Ajax. Door zijn opleiding bij Barcelona beschikt hij bovendien over de technische basis om zich snel aan het Amsterdamse positiespel aan te passen.