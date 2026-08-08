Go Ahead Eagles maakt gehakt van Willem II en beleeft droomstart onder Oosting

Go Ahead Eagles is het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen met een overtuigende overwinning. De ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting rekende zaterdagavond in De Adelaarshorst met 4-1 af met Willem II, nadat de thuisploeg aanvankelijk nog op achterstand was gekomen. Een schitterende treffer van Melle Meulensteen vormde het startschot voor een tweede helft waarin de Deventenaren volledig loskwamen.

De avond begon in Deventer al op spectaculaire wijze. Meerdere skydivers kwamen met parachutes het stadion binnen om de wedstrijdbal op het veld te brengen. Eén van de stuntmannen klapte daarbij hard tegen de boarding, maar kon snel weer opstaan. Op de tribunes was de sfeer ondertussen zoals gebruikelijk uitbundig. Toch kregen de supporters in de eerste helft niet direct wat ze ervan hoopten. Go Ahead Eagles begon aanvallend en nam het initiatief, maar Willem II bleef overeind en sloeg na dertien minuten toe. Devin Haen profiteerde van een snelle counter en tikte de bezoekers op voorsprong: 0-1.

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De thuisploeg had vervolgens moeite om het tempo vast te houden. De bal ging volgens de supporters te traag rond en voorzichtig gemopper klonk vanaf de tribunes. Willem II kon de voorsprong echter niet lang vasthouden. Søren Tengstedt bracht Go Ahead Eagles na een halfuur langszij en zorgde daarmee voor opluchting in De Adelaarshorst. De wedstrijd leek vervolgens lange tijd op een gelijkspel af te stevenen. Go Ahead Eagles kreeg iets meer grip, maar wist voor rust niet meer door te drukken. Bij de start van de tweede helft veranderde het beeld echter volledig.

Het kantelpunt kwam na een uur spelen en was er één om in te lijsten. Melle Meulensteen kreeg de ruimte om van afstand uit te halen. Vanaf de tribunes klonk al een collectief 'boem', waarna de middenvelder de bal met een prachtige krul in de bovenhoek liet verdwijnen. De 2-1 zorgde voor een enorme ontlading in De Adelaarshorst. Erik Flataker was amper een minuut binnen de lijnen toen hij zijn debuut voor Go Ahead Eagles luister bijzette met een doelpunt. De Noor kreeg direct zijn kans en maakte er 3-1 van. Willem II was het daarna volledig kwijt en zag de achterstand verder oplopen.

Na 69 minuten was het opnieuw raak. Julius Dirksen werkte de 4-1 tegen de touwen en maakte daarmee definitief een einde aan de spanning. De supporters konden zich vervolgens volledig overgeven aan het feest. 'Ga staan als je voor Eagles bent', klonk het vanaf de tribunes, waarna vrijwel iedereen opstond. Ook Joseph Oosting werd nadrukkelijk betrokken bij de feestvreugde. De nieuwe trainer werd vanaf de tribunes toegezongen met 'Oosting, Oosting, we worden kampioen'. Voor de opvolger van Melvin Boel kon zijn eerste competitiewedstrijd in Deventer nauwelijks beter verlopen.

De overwinning kreeg bovendien een emotionele lading door het eerbetoon aan Sijbrand, een supporter van Go Ahead Eagles die onlangs overleed. Voorafgaand aan de wedstrijd werd bij Memorial Garden een bloemlegging gehouden. Tijdens de wedstrijd gingen de supporters opnieuw staan en klappen, terwijl 'You'll Never Walk Alone' door het stadion klonk. Een spandoek met de tekst 'Sijbrand, voor altijd in ons hart' maakte het eerbetoon compleet. In de slotfase was de wedstrijd al lang beslist. De supporters konden het nieuwe seizoen alvast vieren en zongen ondertussen ook oud-trainer John Stegeman toe. De trainer van Willem II kreeg een weinig warm welkom in zijn oude stadion, waar hij in het verleden aan het roer stond van Go Ahead Eagles.

In de blessuretijd volgde nog een opmerkelijk moment. Thibo Baeten leek de 5-1 binnen te schieten met een schitterende uithaal, maar precies op dat moment had scheidsrechter Robin Hensgens al gefloten voor een overtreding in het voordeel van Go Ahead Eagles. De fraaie treffer telde daardoor niet mee. Een merkwaardig moment, aangezien het fluitsignaal klonk op het moment dat Baeten zijn inzet losliet. Go Ahead begint het tijdperk-Oosting daardoor met een overtuigende 4-1 overwinning.