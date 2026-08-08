Bizar moment kost Go Ahead de koppositie: scheidsrechter Hensgens biedt excuses aan

Een bizar moment in de blessuretijd van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Omdat scheidsrechter Robin Hensgens verzuimde voordeel toe te kennen aan Go Ahead, was een fraai doelpunt van ongeldig.

In de vierde minuut van de blessuretijd ontving Baeten de bal buiten het strafschopgebied van Alfons Sampsted, die op het moment van de pass omver werd gelopen door Ismael Mouhoul. Daarna schoot Baeten de bal op prachtige wijze in de linkerbovenhoek. Vlak voordat de bal de doellijn passeerde, floot Hensgens echter toch nog voor de overtreding van Mouhoul.

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Baeten zakte teleurgesteld naar de grond en haalde daarna verhaal bij de vierde man, terwijl Hensgens zijn excuses maakte richting Go Ahead. De vrije trap resteerde en ook die werd genomen door Baeten. Doelman Wouter van der Steen, die was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Thomas Didillon-Hödl, keerde de inzet.

Als het doelpunt van Baeten had geteld, zou hij voor de 5-1 hebben gezorgd. Dat doelpunt zo Go Ahead op basis van het doelsaldo de koppositie hebben bezorgd. Door de actie van Hensgens bleef het echter bij 4-1 en staat Excelsior nog aan kop.