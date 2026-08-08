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Bizar moment kost Go Ahead de koppositie: scheidsrechter Hensgens biedt excuses aan

8 augustus 2026, 20:47
Thibo Baeten
Foto: © ESPN
2 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een bizar moment in de blessuretijd van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Omdat scheidsrechter Robin Hensgens verzuimde voordeel toe te kennen aan Go Ahead, was een fraai doelpunt van Thibo Baeten ongeldig.

In de vierde minuut van de blessuretijd ontving Baeten de bal buiten het strafschopgebied van Alfons Sampsted, die op het moment van de pass omver werd gelopen door Ismael Mouhoul. Daarna schoot Baeten de bal op prachtige wijze in de linkerbovenhoek. Vlak voordat de bal de doellijn passeerde, floot Hensgens echter toch nog voor de overtreding van Mouhoul.

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Baeten zakte teleurgesteld naar de grond en haalde daarna verhaal bij de vierde man, terwijl Hensgens zijn excuses maakte richting Go Ahead. De vrije trap resteerde en ook die werd genomen door Baeten. Doelman Wouter van der Steen, die was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Thomas Didillon-Hödl, keerde de inzet.

Als het doelpunt van Baeten had geteld, zou hij voor de 5-1 hebben gezorgd. Dat doelpunt zo Go Ahead op basis van het doelsaldo de koppositie hebben bezorgd. Door de actie van Hensgens bleef het echter bij 4-1 en staat Excelsior nog aan kop.

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Geus
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Geus
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Het begint alweer lekker met de arbitrage..

R
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@Geus en het papegaaien over de arbitrage is ook weer begonnen. Het was ongelukkig, net als heel veel spelmomenten.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Geus
211 Reacties
1.225 Dagen lid
777 Likes
Geus
Link gekopieerd!
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    + 1
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Het begint alweer lekker met de arbitrage..

R
37 Reacties
921 Dagen lid
262 Likes
R
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@Geus en het papegaaien over de arbitrage is ook weer begonnen. Het was ongelukkig, net als heel veel spelmomenten.

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Go Ahead - Willem II

Go Ahead Eagles
4 - 1
Willem II
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Thibo Baeten

Thibo Baeten
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 24 jaar (4 jun. 2002)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Go Ahead
1
0
2025/2026
Go Ahead
20
1
2024/2025
Roda
34
7
2024/2025
Go Ahead
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
1
4
3
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Telstar
1
1
3
5
Fortuna
1
0
1

Complete Stand

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