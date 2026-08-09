Pover FC Twente begint Eredivisieseizoen met nederlaag bij sc Heerenveen

FC Twente is het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen met een nederlaag. De ploeg van John van den Brom ging zondagmiddag met 1-0 onderuit bij sc Heerenveen. Luca Oyen maakte kort na rust het enige doelpunt van de wedstrijd. De Tukkers kregen in de slotfase nog wel kansen op de gelijkmaker, maar een overtuigend optreden zat er in Friesland geen moment echt in.

Van den Brom voerde ten opzichte van de 6-0 overwinning op FC DAC 1904 in de voorronde van de Conference League één wijziging door. Thomas van den Belt kreeg een basisplaats op het middenveld, waardoor Weidmann op de bank begon. FC Twente moest het in de competitie-opening doen zonder een aantal vaste krachten, maar begon desondanks met onder anderen Wout Weghorst en Marko Pjaca in de aanval.

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De bezoekers kregen na elf minuten de eerste mogelijkheid. Sondre Ørjasæter maakte een goede loopactie en kwam tot een schot, maar de inzet ging rakelings naast het doel van Heerenveen-doelman Klaverboer. Ook Ramiz Zerrouki probeerde het vervolgens van afstand, al leverde zijn poging weinig gevaar op. Daarna kreeg Heerenveen meer grip op de wedstrijd. De thuisploeg kreeg via Dirk Proper de beste kans van de eerste helft. De middenvelder, die deze zomer overkwam van NEC, haalde met links uit en zag zijn schot via de vingertoppen van Lars Unnerstall op de lat belanden.

FC Twente had ondertussen moeite om aanvallend iets af te dwingen. De ploeg van Van den Brom had wel momenten waarop het de bal naar voren kreeg, maar de eindpass ontbrak regelmatig en echte kansen bleven schaars. Daardoor gingen beide ploegen met een 0-0 tussenstand de rust in.

Heerenveen sloeg kort na de hervatting wel toe. Trainer Henry van de Vegt had Luca Oyen in de rust binnen de lijnen gebracht voor Lanroy Machine en de Belg had slechts zeven minuten nodig om zijn invalbeurt glans te geven. Oyen kreeg de ruimte en schoot de bal in de korte hoek achter Unnerstall: 1-0.

Van den Brom moest vervolgens op zoek naar een antwoord. Younes Taha, Nolhan Courtens en Mathias Kjølø werden ingebracht om FC Twente van nieuwe impulsen te voorzien. Ook Sam Lammers mocht in de slotfase zijn opwachting maken. De spits werd onlangs nog door Van den Brom gedegradeerd tot derde keus, achter Vennegoor of Hesselink en Weghorst. Veel beter werd het spel van de bezoekers echter niet. FC Twente bleef moeite houden om de defensie van Heerenveen uit elkaar te spelen. Toch ontstonden er richting het einde enkele mogelijkheden. Zo kwam Thomas Bruns goed voor zijn man bij een voorzet van Taha, maar zijn kopbal ging recht op Klaverboer af.

In de slotfase probeerde FC Twente met opportunistisch spel alsnog een punt uit het vuur te slepen. Ook een voorzet van Bart van Rooij werd door Klaverboer onderschept, maar in de blessuretijd kreeg de ploeg van Van den Brom alsnog een enorme mogelijkheid. Wout Weghorst kwam vrij voor het doel en kopte de bal maar net naast. De ervaren spits had daarmee alsnog zijn stempel op de wedstrijd kunnen drukken, maar zag zijn poging aan de verkeerde kant van de paal verdwijnen.

Daarmee bleef het bij 1-0 voor Heerenveen. FC Twente begint het Eredivisie-seizoen zodoende met een nederlaag en zal vooral aanvallend uit een ander vaatje moeten tappen. De Tukkers creëerden te weinig en konden het veldoverwicht dat er op momenten was nauwelijks omzetten in uitgespeelde kansen.