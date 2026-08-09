Julian Brandt over zijn grote strijd: 'Ik heb het geprobeerd, maar het is onmogelijk'

luisterde zijn eerste Eredivisie-optreden voor Ajax direct op met een doelpunt, maar fysiek heeft de Duitser naar eigen zeggen nog een flinke weg te gaan. De middenvelder, die diep in blessuretijd de 0-2 maakte tegen PEC Zwolle, traint pas acht dagen weer op serieus niveau.

Brandt hield zichzelf voorafgaand aan zijn komst naar Amsterdam individueel fit. Dat bleek geen ideale voorbereiding op het spelen van wedstrijden. “Het is behoorlijk lastig om individueel te trainen. Ik heb het gedaan en echt mijn best gedaan om mijn niveau op peil te houden, maar eerlijk gezegd is dat bijna onmogelijk.”

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Volgens Brandt is dat een probleem waar meer spelers zonder club tegenaan lopen. “Als je transfervrij bent — en er zijn volgens mij nog steeds een aantal transfervrije spelers die hun best doen om hun niveau op peil te houden — is dat gewoon heel moeilijk.”

Zijn invalbeurt in Zwolle kwam dan ook terwijl Brandt nog bezig is zijn achterstand weg te werken. “Dit is pas mijn achtste dag, om eerlijk te zijn. En er zijn nog steeds dingen waarin ik beter moet worden. Maar ik maak iedere dag stappen en voel me iedere dag beter.”

Daarbij gaat het niet uitsluitend om zijn fysieke niveau. Brandt moet ook nog ontdekken hoe zijn nieuwe ploeggenoten het liefst worden aangespeeld. "Wie wil de bal graag in de voeten? Wie heeft hem liever in de ruimte achter de verdediging? Je moet al die verschillende spelers en karakters leren kennen. Dus ja, op dit moment is het een soort avontuur. Maar ik vind het geweldig. Het is echt heel leuk. Ik ben heel blij dat ik hier ben.”

Brandt ziet Ajax het zichzelf moeilijk maken

Het debuut van Brandt kreeg met zijn treffer in de 95ste minuut een fraai einde, maar Ajax overtuigde daarvoor allerminst. De ploeg van Míchel Sánchez had grote moeite met PEC en profiteerde pas laat van de rode kaart voor Sherel Floranus.

“Ja, ik bedoel, het was vandaag een lastige wedstrijd. Dat kon je wel zien. Niet eens alleen vanwege de temperatuur, maar ook omdat we het onszelf volgens mij behoorlijk moeilijk maakten.”

Brandt zag vooral dat Ajax aanvallend geregeld voor een te ingewikkelde oplossing koos. "In plaats van de bal af te spelen, schoten we bijvoorbeeld zelf of probeerden we een dribbel.” PEC verdedigde volgens de Duitser bovendien sterk, waardoor de bezoekers lange tijd nauwelijks een opening vonden.

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Uiteindelijk braken de invallers de wedstrijd open. Tolu Arokodare legde een hoge bal klaar voor Jorthy Mokio, die de 0-1 maakte. Brandt bepaalde vervolgens op aangeven van Mika Godts de eindstand op 0-2.

Over de mogelijkheden van Ajax dit seizoen wil de ervaren middenvelder na enkele dagen nog geen grote uitspraken doen. Daarvoor is er volgens hem de afgelopen jaren te veel veranderd.

“Ik denk dat het heel moeilijk is om daar nu al iets over te zeggen. Als je kijkt naar wat hier de afgelopen jaren is gebeurd: er zijn veel trainers geweest, veel technisch directeuren en er zijn door de jaren heen heel veel veranderingen geweest. Maar ik heb nu wel het gevoel dat er een basis ligt waarop je iets kunt bouwen.”

Hij benadrukt dat de eerste competitiewedstrijd bovendien nauwelijks een betrouwbare graadmeter is voor wat Ajax dit seizoen kan bereiken. "Dat geldt niet alleen voor Ajax, maar ook voor clubs in andere competities. Ik vind dat we het goed doen. En ik hoop vooral dat we fit en gezond blijven. Dat is het allerbelangrijkste.”

Ook over de onderlinge verhoudingen binnen de selectie is zijn eerste indruk positief. "We hebben talentvolle spelers en er is een goede chemie binnen het team — zeg je dat zo in het Engels? Dus ik kijk enorm uit naar dit seizoen. Maar ik denk dat het nog iets te vroeg is om te zeggen wat er wel en niet mogelijk is.”

Bijzondere band met Peter Bosz

Brandt treft dit seizoen met Peter Bosz ook een oude bekende in de Eredivisie. De twee werkten eerder samen en hebben nog altijd contact, al vroeg Brandt de trainer niet om advies voordat hij voor Ajax koos.

“Nee, ik heb hem niet gesproken. Nou ja, ik heb altijd een heel goede band met hem gehad en we hebben ook altijd contact gehouden. Soms om de paar weken, soms zitten er maanden tussen. Dat verschilt.”

Hun paden kruisten elkaar in de voorbije jaren eveneens als tegenstanders. “We zijn elkaar natuurlijk ook tegengekomen met BVB en PSV, dus het contact is nooit verbroken. Maar nee, ik heb hem nergens naar gevraagd. Niet over de competitie en ook niet over Ajax. Want ja, als je rivalen van elkaar bent, is het natuurlijk een beetje vreemd om de trainer van je tegenstander om advies te vragen.”

Aan zijn waardering voor Bosz verandert de nieuwe rivaliteit niets. "Ik houd nog steeds van hem als trainer. Ik heb enorm veel waardering voor hem en ik kijk er echt naar uit om hem de komende maanden weer te zien.”