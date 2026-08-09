Ten Hag sprak met KNVB over bondscoachschap: ‘Daar was geen sprake van’

Erik ten Hag heeft bevestigd dat hij in het voortraject van zijn aanstelling bij FC Twente contact heeft gehad met de KNVB over de vacante positie van bondscoach. De huidige technisch directeur van de Tukkers werd veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, maar een dienstverband als bondscoach was volgens Ten Hag niet aan de orde.

De voetbalbond is momenteel naarstig op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Koeman besloot zijn contract niet te verlengen na de uitschakeling tegen Marokko op het afgelopen wereldkampioenschap. Ten Hag werd veel genoemd als kandidaat voor de positie, maar de Tukker keerde in januari terug bij FC Twente en heeft deze zomer de volledige verantwoordelijkheid over het technische beleid op zich genomen.

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Voorafgaand aan het duel tussen sc Heerenveen en FC Twente werd Ten Hag voor de camera van ESPN aan de tand gevoeld over de gang van zaken. Hans Kraay jr. wilde weten of hij niet te vroeg had aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de vacature. Ten Hag gaf daarop aan dat er in een eerder stadium contact was geweest met de bond. "Nee, we hebben in het voortraject wel ingecheckt. Daar was geen sprake van en dat is ook prima", zo verklaarde de directeur. Kraay jr. vroeg vervolgens door en was benieuwd of Ten Hag toch geen spijt had van zijn keuze om voor FC Twente te gaan. Daar hoefde Ten Hag niet lang over na te denken. "Nee, ik ben met volle overtuiging deze job aangegaan. Ik krijg er ontzettend veel energie van, zeker hoe het nu gaat", aldus de voormalig oefenmeester.

De keuze voor zijn huidige functie in Enschede is dan ook een zeer bewuste geweest. Ten Hag ziet nog genoeg uitdagingen bij FC Twente en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. "Er moet nog heel veel gebeuren, we staan pas aan het begin van wat een mooie reis moet worden. Ik heb absoluut geen spijt." Hoewel zijn naam nadrukkelijk werd genoemd in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, lijkt Ten Hag voorlopig dus niet beschikbaar voor Oranje. Zijn focus ligt volledig op zijn werkzaamheden bij FC Twente en het verder vormgeven van de technische koers van de club.