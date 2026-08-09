Veeg teken bij seizoensstart Feyenoord: 'Hij staat op de nominatie om te vertrekken'

Mario Been denkt dat Gonçalo Borges mogelijk op weg is naar de uitgang bij Feyenoord. De analist van ESPN vindt het opvallend dat de Portugese aanvaller zondag tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege) niet als invaller binnen de lijnen kwam. Ook over Nacho Ferri is Been kritisch, terwijl Danny Koevermans de keuze voor Luciano Valente als aanvoerder juist begrijpt.
Na afloop van de 0-1 overwinning van Feyenoord op Sparta gaat Been in op de opvallende rol van Borges. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos tijdens de wedstrijd onder meer voor Jivayno Zinhagel, terwijl Borges op de bank bleef. ''Ik vond het wel vreemd dat Borges, dure aankoop van vorig jaar, niet de voorkeur kreeg boven Zinhagel. Dus ik denk dat hij op de nominatie staat om te verkassen.''
Ook zomeraanwinst Nacho Ferri komt ter sprake. De spits mocht in de tweede helft zijn officiële debuut maken, maar wist Been met zijn invalbeurt niet te overtuigen.
''Toen Nacho Ferri inviel zag je een grote imposante jongen. Hij heeft geen duel gewonnen, nooit de bal weten vast te houden en verkeerde keuzes gemaakt. Daar wordt het spel dan ook niet beter van. Als Feyenoord gaat wisselen, wordt het niet beter. Daarom hoop ik dat Ueda en Hadj Moussa blijven. Zonder die spelers wordt het een stuk minder.''
Koevermans is juist te spreken over het centrale verdedigingsduo waarmee Feyenoord aan de wedstrijd begon. Thijs Kraaijeveld en Jeremiah St. Juste maakten volgens de voormalig spits een sterke indruk. ''Ik vond dat ze ijzersterk deden. Heel steady, Kraaijveld en St. Juste samen. Toen er eenmaal gewisseld werd, met Mármol naar het centrum en Wessels als linksback zag je dat ze wel problemen hadden.''
Ook de situatie rond Givairo Read komt ter sprake. De rechtsback kreeg tijdens de wedstrijd een tik op zijn knie, maar kon uiteindelijk verder. Rond Read wordt bovendien gespeculeerd over een mogelijk vertrek uit Rotterdam.
Been laat in het midden of Feyenoord een speler die mogelijk verkocht wordt wel moet blijven opstellen. ''Dat blijft altijd de overweging. Als hij fit blijft, heb je een absolute meerwaarde aan hem.''
Koevermans is vooral opgelucht dat de kwetsuur van Read mee leek te vallen. ''Toen we de beelden zagen, was het oké. Als er geen contact is, denk je: 'Het zal toch niet voor die jongen.'''
Luciano Valente droeg tegen Sparta voor het eerst als vaste aanvoerder de band bij Feyenoord. De middenvelder bekroonde dat bovendien met de enige treffer van de wedstrijd. Koevermans begrijpt goed dat Van Bronckhorst bij Valente is uitgekomen.
''Hij was het vorig seizoen eigenlijk ook al een beetje. Toen het wat minder ging met Feyenoord werd hij altijd voor de camera gehaald. Hij moest dan al z'n verhaaltje doen. Ik vind het niet zo raar dat ze bij hem uit zijn gekomen. Hij droeg het vorig jaar al uit.''
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Borges is gewoon te slecht om te spelen voor Feyenoord Mario. Volgens mij is dat het maar ik hoop dat je gelijk hebt
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Borges is gewoon te slecht om te spelen voor Feyenoord Mario. Volgens mij is dat het maar ik hoop dat je gelijk hebt