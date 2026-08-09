Feyenoord-fans zien groot probleem bij seizoensstart: ‘Absolute noodzaak’

Feyenoord is zaterdagavond begonnen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De start van het nieuwe voetbaljaar zorgt bij een deel van de Rotterdamse achterban direct voor een duidelijke conclusie: de linksbuitenpositie moet worden versterkt.

Gaoussou Diarra begon op Het Kasteel aan de linkerkant van de aanval, maar kon in de eerste helft niet overtuigen. Op X klinkt dan ook de nodige kritiek op de aanvaller. Vooral zijn balbehandeling en keuzes aan de bal worden onder vuur genomen.

Artikel gaat verder onder video

“Het seizoen beginnen met Diarra op linksbuiten is toch echt schandalig!”, klinkt het. Een andere supporter trekt na de eerste fase een duidelijke conclusie: “Zelden een speler gezien met zo'n slechte balaanname als Diarra. Zo onrustig aan de bal. Nieuwe linksbuiten is absolute noodzaak.” Ook los van de kritiek op Diarra klinkt de roep om versterking aan de linkerkant. “We hebben nog wel een linksbuiten nodig”, schrijft een supporter kort maar duidelijk.

Daarmee wordt de kritiek op Diarra gekoppeld aan een breder probleem: volgens verschillende Feyenoord-fans is de bezetting op de linkerkant simpelweg niet goed genoeg. De aanvaller krijgt daarbij niet alleen kritiek op zijn technische uitvoering, maar ook op zijn manier van spelen. “Ik vind die Diarra zo slecht. Heeft echt main character syndroom maar kan niks”, schrijft een kijker. Een ander gaat nog verder: “Diarra mag en moet je nooit meer in Feyenoord-shirt willen zien spelen!” Ook andere reacties zijn weinig verhullend. “Diarra komt echt tekort helaas”, klinkt het, terwijl een andere supporter het kort houdt: “Die Diarra kan echt niet man…”

Een terugkerend punt is bovendien dat Diarra volgens de supporters te vaak voor de moeilijke oplossing kiest. “Diarra, ga eens passen”, luidt een van de reacties. De kritiek zorgt daarmee al vroeg in het seizoen voor een discussie die verder gaat dan alleen het optreden van één speler. Feyenoord wordt door de achterban opgeroepen om de transfermarkt op te gaan en de positie van linksbuiten van meer kwaliteit te voorzien.

Het seizoen beginnen met Diarra op linksbuiten is toch echt schandalig! #feyenoord #spafey — Graziano van Hanegem (@FRgraziano1908) August 9, 2026

Die Diarra kan echt niet man… #spaFey — Jeyland Mitchell (@Jeylandinho) August 9, 2026

Diarra mag en moet je nooit meer in Feyenoord shirt willen zien spelen!



Zechiël echt een verademing!!!#spafey — Koreri85 (@Koreri85) August 9, 2026

Diarra komt echt tekort helaas.#SpaFey — Feyenody (@FeyeNody) August 9, 2026

Ik vind die Diarra zo slecht. Heeft echt main character syndroom maar kan niks. #spaFEY — rigauxreus (@rigauxreus) August 9, 2026

Zelden een speler gezien met zo'n slechte balaanname als Diarra. Zo onrustig aan de bal. Nieuwe linksbuiten is absolute noodzaak #feyenoord #spafey — Niels (@N3lus) August 9, 2026