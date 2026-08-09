Een slordig Feyenoord heeft drie punten overgehouden aan het eerste Eredivisieduel sinds de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer. Op Het Kasteel groeide uit tot matchwinner in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam, die eindigde in een 0-1 zege voor de bezoekers.

Van Bronckhorst koos in zijn basiselftal voor drie zomeraanwinsten. De Duitser Tjark Ernst verdedigde het doel, centrale verdediger Mika Mármol begon bij absentie van Gijs Smal en Jordan Bos als linksback en op het middenveld kreeg Charles Vanhoutte de voorkeur boven Oussama Targhalline. Givairo Read, Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda stonden te midden van speculaties over een zomers vertrek 'gewoon' in de basis, net als de van een verhuurbeurt teruggekeerde Gijvai Zechiël en linksbuiten Gaoussou Diarra. Aan Sparta-zijde koos de eveneens nieuwe hoofdtrainer Rogier Meijer onder meer voor routiniers (en oud-Feyenoorders) Bruno Martins Indi en Jens Toornstra. Het doel van de Kasteelheren werd verdedigd door Filip Bednarek, die na het vertrek van Joël Drommel de nieuwe eerste keus onder de lat is.

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Het Rotterdamse onderonsje op Het Kasteel begon levendig. In de eerste vijf minuten kopte Ueda naast en moest Bednarek ingrijpen toen een van richting veranderde voorzet van Gaoussou Diarra ineens binnen dreigde te vallen. Hadj Moussa schoot even later wél met scherp, maar door zijn treffer ging - terecht - een streep vanwege buitenspel. Aan de overkant kreeg Casper Terho de kans om Sparta op voorsprong te zetten na een slippertje van Read, maar hij mikte oog in oog met Ernst naast het Feyenoord-doel.

Daarna zakte de wedstrijd wat in. Feyenoord bleef wel de bovenliggende partij, maar wist Bednarek lange tijd niet écht op de proef te stellen, ondanks kansjes voor onder meer Zechiël, Ueda en Diarra. Tien minuten voor rust lag de openingstreffer echter alsnog in het net. De sterk spelende Zechiël legde vanaf de achterlijn goed terug op Luciano Valente, waarna de kersverse Feyenoord-aanvoerder beheerst afrondde: 0-1. Sparta liet het gebeuren en wist er ook na de treffer weinig tegenover te stellen. Feyenoord dwong meerdere mogelijkheden af om de voorsprong nog verder uit te bouwen, maar slaagde daar niet in.

In de openingsfase van de tweede helft rook Feyenoord opnieuw nadrukkelijk aan de 0-2. Bednarek bracht echter met de voet redding op een inzet van Ueda. Ook Zechiël, Valente en Hadj Moussa hadden vervolgens de tweede treffer op de schoen, maar zij faalden eveneens, waardoor Sparta nog altijd in leven werd gehouden. De thuisploeg kreeg tien minuten na rust plots een grote kans om langszij te komen, maar spits Nökkvi Thórisson kopte volledig vrijstaand (ruim) naast het doel van Ernst.

Daarna dreigde het gevreesde blessurespook weer toe te slaan bij Feyenoord. Eerst waren er al zorgen om Read, die een tik op zijn knie kreeg en even naar de kant moest. De rechtsback kon echter worden opgelapt en hervatte de strijd even later. Daarna gebaarde ook Diarra naar de kant dat hij gewisseld wilde worden, met klachten die kramp deden vermoeden, en oogde ook Thijs Kraaijeveld niet okselfris. Van Bronckhorst haalde Diarra er daarom vlak na de tweede drinkpauze vanaf, Jivayno Zinhagel was zijn vervanger. Ook Ueda en Kraaijeveld werden gewisseld, zij maakten plaats voor debutanten Nacho Ferri en Tijme Wessels. Laatstgenoemde nam de linksbackpositie over, waardoor Mármol naar het centrum verhuisde.

Met de minimale voorsprong moest Feyenoord in de slotfase blijven oppassen, al liet Sparta bij de spaarzame momenten dat het voor het doel kwam lange tijd weinig opzienbarends zien en werd Ernst niet écht op de proef gesteld. Toch dreigden de drie punten Feyenoord vlak voor tijd nog door de handen te gaan glippen, toen invaller Milan Zonneveld van dichtbij de 1-1 dacht te maken. Zijn treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Sparta bleef daarna aandringen en kreeg in de zeven minuten blessuretijd nóg twee kansen om Feyenoord pijn te doen. Een volley van invaller Mitchell van Bergen ging echter over het doel van Ernst en een kopkans was even later niet besteed aan Zonneveld. De lange spits kopte in extremis wél raak, maar de arbitrage annuleerde zijn treffer - tot groot ongenoegen van het thuispubliek - wegens een vermeende overtreding. Zo trok Feyenoord de drie punten toch over de streep.