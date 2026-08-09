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'Overbodige Feyenoorder wordt mogelijk ploeggenoot van Mohamed Salah'

9 augustus 2026, 15:23
Mohamed Salah tijdens zijn presentatie bij Trabzonspor
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Feyenoord zou deze zomer nog afscheid kunnen gaan nemen van twee spitsen. Behalve Ayase Ueda, die in de belangstelling van Fenerbahçe staat, is ook Casper Tengstedt volgens Voetbal International op weg naar de uitgang. Onder meer het Trabzonspor van sterspeler Mohamed Salah zou voor de Deen in de markt zijn.

De 26-jarige Tengstedt staat pas een jaar onder contract bij Feyenoord, dat de Deen voor zo'n zes miljoen euro overnam van Benfica. Een groot succes kan zijn debuutjaar in De Kuip niet genoemd worden: in 23 wedstrijden in alle competities kwam Tengstedt niet verder dan vijf doelpunten namens de Rotterdammers.

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Tengstedt ontbrak zondag al in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de opening van het nieuwe Eredivisieseizoen. Zonder de Deen rekende de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst nipt af met stadgenoot Sparta Rotterdam, dat op Het Kasteel met 0-1 werd verslagen door een treffer van kersvers aanvoerder Luciano Valente.

Volgens VI hield Feyenoord Tengstedt buiten de selectie omdat hij op weg is naar een transfer. "De Deen sprak recent al met Trabzonspor en PAOK Saloniki, terwijl Seattle Sounders concreet in de markt is", weet het weekblad. Daarnaast zouden ook clubs uit het Engelse Championship interesse tonen, maar de voorkeur van de speler zelf zou uitgaan naar Trabzonspor - dat eerder deze zomer stuntte met de komst van Liverpool-icoon Salah - óf PAOK. Feyenoord zou bereid zijn om Tengstedt te laten gaan voor een vergelijkbaar bedrag als waarvoor hij een jaar geleden werd aangetrokken, zo'n zes miljoen euro dus.

Feyenoord-spits Casper Tengstedt
© Imago

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Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
Feyenoord
18
3
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
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1
3
6
Telstar
1
1
3
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Feyenoord
1
1
3
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Heerenveen
1
1
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Fortuna
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