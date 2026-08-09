Live voetbal

Feyenoord-fans maken gehakt van één speler: ‘Hij is abominabel slecht!’

9 augustus 2026, 12:51
Feyenoord-fans bij Sparta
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Givairo Read is niet best begonnen aan het nieuwe seizoen, zo luidt het oordeel van talloze Feyenoord-supporters. De rechtsback, die veelvuldig in verband wordt gebracht met een transfer, speelt volgens hen een matige eerste helft tijdens de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam.

Feyenoord startte over het algemeen aardig aan het eerste duel van het seizoen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst creëerde meerdere kansen en scoorde zelfs via Anis Hadj Moussa. Die goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

Ook Sparta kwam er in de eerste twintig minuten een aantal keer gevaarlijk uit. Opvallend is dat al het gevaar van de Kasteelheren vanaf de linkerkant kwam, via Shunsuke Mito. De beste kans kwam voort uit balverlies van Read, die zich verslikte op eigen helft. Vervolgens kwam Sparta nog een keer goed door vanaf links, maar een lage voorzet bereikte geen ploeggenoot.

Fans van Feyenoord zijn niet te spreken over Read. “Hij wordt voorbijgelopen alsof hij een pion is”, stelt een kritische supporter op X. Andere supporters noemen de rechtsback ‘de zwakste schakel’. “We hoeven vooralsnog niet bang te zijn voor een vertrek van Read”, luidt het oordeel. Een ander is harder in zijn bewoordingen: “De eerste twintig minuten van Read zijn abominabel slecht.”

Nottingham Forest en AS Roma hadden de afgelopen weken concrete belangstelling voor de verdediger. Door de vraagprijs van de Rotterdammers is laatstgenoemde club in ieder geval afgehaakt.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

'Feyenoord neemt onverantwoord bedrijfsrisico, ik vind het echt héél bijzonder'

  • vr 7 augustus, 18:25
  • 7 aug. 18:25
  • 15
Danny Koevermans Mario Been Aletha Leidelmeijer ESPN

Feyenoord zwijnt op Het Kasteel: ‘Andere scheidsrechter had hem laten staan’

  • Gisteren, 15:01
  • Gisteren, 15:01
  • 6
Mario Been met het logo van Feyenoord op de achtergrond

Mario Been verbaasd over handelen Feyenoord: 'Voor 30 miljoen had ik hem weggebracht'

  • za 8 augustus, 23:56
  • 8 aug. 23:56
  • 8
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.193 Reacties
1.413 Dagen lid
5.890 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jongen staat wellicht iets meer onder druk als clubs nog twijfelen of ze willen doorpakken gezien de hoge transfersom.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.193 Reacties
1.413 Dagen lid
5.890 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jongen staat wellicht iets meer onder druk als clubs nog twijfelen of ze willen doorpakken gezien de hoge transfersom.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
1
0
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws