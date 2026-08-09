Feyenoord-fans maken gehakt van één speler: ‘Hij is abominabel slecht!’

is niet best begonnen aan het nieuwe seizoen, zo luidt het oordeel van talloze Feyenoord-supporters. De rechtsback, die veelvuldig in verband wordt gebracht met een transfer, speelt volgens hen een matige eerste helft tijdens de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam.

Feyenoord startte over het algemeen aardig aan het eerste duel van het seizoen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst creëerde meerdere kansen en scoorde zelfs via Anis Hadj Moussa. Die goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

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Ook Sparta kwam er in de eerste twintig minuten een aantal keer gevaarlijk uit. Opvallend is dat al het gevaar van de Kasteelheren vanaf de linkerkant kwam, via Shunsuke Mito. De beste kans kwam voort uit balverlies van Read, die zich verslikte op eigen helft. Vervolgens kwam Sparta nog een keer goed door vanaf links, maar een lage voorzet bereikte geen ploeggenoot.

Fans van Feyenoord zijn niet te spreken over Read. “Hij wordt voorbijgelopen alsof hij een pion is”, stelt een kritische supporter op X. Andere supporters noemen de rechtsback ‘de zwakste schakel’. “We hoeven vooralsnog niet bang te zijn voor een vertrek van Read”, luidt het oordeel. Een ander is harder in zijn bewoordingen: “De eerste twintig minuten van Read zijn abominabel slecht.”

Nottingham Forest en AS Roma hadden de afgelopen weken concrete belangstelling voor de verdediger. Door de vraagprijs van de Rotterdammers is laatstgenoemde club in ieder geval afgehaakt.