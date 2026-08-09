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Opvallend: om deze reden ontbreekt Artem Stepanov bij FC Utrecht tegen Groningen

9 augustus 2026, 13:53   Bijgewerkt: 14:04
Artem Stepanov
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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FC Utrecht moet het vanmiddag in de seizoensopener tegen FC Groningen doen zonder Artem Stepanov. De achttienjarige spits ontbreekt in de wedstrijdselectie om een opmerkelijke reden. Bayer Leverkusen, de club waarvan de Domstedelingen de aanvaller huren, heeft hem vooralsnog niet vrijgegeven. Daardoor kan de Oekraïense jeugdinternational niet in actie komen in de Euroborg.

Vlak voor de aftrap bracht journalist Marco Timmer het opvallende nieuws naar buiten. Volgens de verslaggever speelt het aantal spelers dat de Duitse club momenteel heeft verhuurd een doorslaggevende rol bij deze beslissing. "Stepanov is er niet bij want Bayer Leverkusen heeft de spits nog niet vrijgegeven!", zo schreef Timmer op X. De moederclub van de targetman heeft er belang bij om de huurling pas na morgen, 10 augustus, officieel vrij te geven. FC Utrecht huurt de fysiek sterke speler voor het tweede jaar op rij van Leverkusen en heeft inmiddels een optie tot koop bedongen.

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Jeroen Kapteijns komt met aanvullende informatie over de opmerkelijke situatie. Volgens de journalist wordt Stepanov pas na maandag vrijgegeven door Bayer Leverkusen. De aanvaller wordt dan achttien jaar. Dat heeft te maken met twee regels rondom verhuur van spelers. Een speler mag namelijk niet achttien maanden aaneengesloten worden verhuurd. Daarnaast kan Leverkusen door Stepanov pas na zijn achttiende verjaardag vrij te geven voorkomen dat zijn verhuur meetelt voor het verhuurquotum van de Duitse club. De timing van de vrijgave is daarmee geen toeval.

De afwezigheid van de boomlange aanvaller zorgt direct voor aanpassingen in het elftal van Anthony Correia. David Min begint door deze situatie aan het uitduel in de punt. Op de reservebank heeft de kersverse hoofdtrainer, die deze zomer overkwam van Telstar, bovendien geen enkele andere centrumaanvaller meer tot zijn beschikking. Voor de Domstedelingen is het wegvallen van de speler een flinke streep door de rekening.

De absentie van de spits is overigens niet de enige tegenvaller voor de Utrechtse technische staf. De selectie kampt tevens met ziektegevallen. Doelman Vasilios Barkas en verdediger Mike Didden zijn allebei met koorts achtergebleven en zijn zodoende niet inzetbaar tegen de ploeg van trainer Dick Lukkien. Door het wegvallen van de vaste sluitpost neemt Michael Brouwer vanmiddag plaats onder de lat in Groningen.

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Groningen - Utrecht

FC Groningen
2 - 1
FC Utrecht
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Artem Stepanov

Artem Stepanov
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 19 jaar (10 aug. 2007)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Utrecht
-
-
2025/2026
Utrecht
15
5
2025/2026
1.FCN
13
0
2025/2026
Nürnberg II
1
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
10
PSV
1
0
1
11
NEC
1
-1
0
12
Utrecht
1
-1
0
13
Sparta
1
-1
0
14
Twente
1
-1
0

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