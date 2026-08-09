Feyenoord zwijnt op Het Kasteel: ‘Andere scheidsrechter had hem laten staan’

Feyenoord is het Eredivisie-seizoen ontsnapt aan duur puntverlies tijdens de Rotterdamse stadsderby tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won zondagmiddag op Het Kasteel met 0-1, maar zag in de absolute slotfase een gelijkmaker van worden afgekeurd. Scheidsrechter Sander van der Eijk floot voor een overtreding op verdediger St. Juste, een beslissing die volgens Danny Koevermans zomaar anders had kunnen uitvallen.

De bezoekers kwamen in de 35ste minuut op voorsprong via Luciano Valente, die verrassend tot aanvoerder werd benoemd na het vertrek van onder anderen Gernot Trauner. Na voorbereidend werk van Givairo Zechiël vanaf de achterlijn tekende de kersverse captain voor de enige treffer van de wedstrijd. Feyenoord verzuimde vervolgens om het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Sparta drong in de zeven minuten durende blessuretijd nadrukkelijk aan en kreeg de bal via Zonneveld in extremis achter doelman Tjark Ernst. Het doelpunt ging echter niet door vanwege het lichte contact met St. Juste.

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Koevermans toonde na afloop begrip voor de leidsman, maar plaatste ook een duidelijke kanttekening bij het afkeuren van de treffer. "Ik denk dat Feyenoord heel erg gelukkig mag zijn dat de scheidsrechter hier een overtreding in ziet", stelt de oud-Feyenoorder. Volgens hem was het contact minimaal en reageerde de mandekker van de bezoekers bovendien niet theatraal. "Soms zie je verdedigers die heel erg opzichtig gaan liggen na zo’n duwtje en dat deed St. Juste hier niet", aldus Koevermans. "Hij wordt wel iets uit balans gebracht, maar het is zo licht", voegde hij daaraan toe. Hij noemde het dan ook een typisch moment waarop de meningen kunnen verschillen. "Misschien als ze een andere scheidsrechter hadden gehad dat hij hem wel had laten staan", oordeelde de voormalig arbiter.

Zonneveld reageerde na het zien van de beelden vol onbegrip op het oordeel van de arbitrage. De spits van Sparta gaf aan dat dergelijke duels constant plaatsvinden op het veld. "Dit was het? Dat vind ik wel matig hoor", reageerde de aanvaller verbaasd. Volgens hem deed zich eerder in de wedstrijd een vergelijkbare situatie voor waarbij hij zelf werd geraakt. "Bij mijn eerste kans gebeurt hetzelfde en dan zegt hij volgens mij dat hij me aan het aaien was, ik vind het raar", verklaarde de doelpuntenmaker. Toen hij na het afgekeurde doelpunt verhaal wilde halen bij Van der Eijk, kreeg hij naar eigen zeggen direct een waarschuwing dat verder protesteren een gele kaart zou opleveren.