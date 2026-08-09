FC Utrecht heeft geen punten overgehouden aan het debuut van Anthony Correia op de bank. In de Euroborg gingen de Domstedelingen in hun eerste Eredivisiewedstrijd van het seizoen 2026/27 met 2-1 onderuit tegen FC Groningen.

Correia kon in de Euroborg onder meer niet beschikken over de zieken Vasilis Barkas en Matisse Didden. Spits Artem Stepanovs bleek op zijn beurt nog niet te zijn vrijgegeven door Bayer Leverkusen en ontbrak derhalve eveneens. Het doel werd daardoor verdedigd door Michael Brouwer, terwijl zomeraanwinst Ferdinand Pohl in het centrum van de defensie mocht starten. In de spits koos Correia noodgedwongen voor David Min, vanwege het zomerse vertrek van Noah Ohio en Sébastien Haller en de perikelen rond Stepanov de enige overgebleven optie in de punt van de aanval.

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Bij FC Groningen is Jorg Schreuders deze zomer door trainer Dick Lukkien omgeturnd tot rechtsback. Hij startte dan ook op die positie, waardoor Marco Rente naar het centrum van de defensie verhuisde, waar hij een duo vormde met de nieuwe aanvoerder: Thijmen Blokzijl. Op het middenveld kan Lukkien voorlopig nog geen beroep doen op de geblesseerde Stije Resink, waardoor Tygo Land en Tika de Jonge het centrale blok vormden. Voorin begon onder meer Thom van Bergen, ondanks vermeende interesse van AZ nog altijd speler van De Trots van het Noorden, hij werd vanaf links ondersteund door de van Sparta Rotterdam overgekomen Pelle Clement.

Willumsson breekt de ban

De eerste kans in de warme Euroborg was voor de bezoekers. Yoann Cathline nam al vroeg het doel van FC Groningen onder vuur, maar Etienne Vaessen tikte de inzet van de Fransman naast. Aan de overkant was het bij de eerste de beste kans vervolgens wél raak. Brynjólfur Binni Willumsson kreeg de bal met een gelukje mee na een mislukte pass van Ángel Alarcón en bleef oog in oog met Brouwer ijzig kalm, waardoor de thuisploeg binnen tien minuten al een 1-0 voorsprong te pakken had. Willumsson kreeg kort na de openingstreffer een aardige kans om de score zelfs te verdubbelen, maar maaide na een prima steekpass van David van der Werff naast de bal.

Rente valt uit, debuut Van der Laan

Direct na de drinkpauze kreeg Alarcón een grote mogelijkheid om zijn fout bij de 1-0 recht te zetten. De Spanjaard zag zijn inzet echter gekeerd worden door Vaessen, die de thuisploeg zo opnieuw overeind hield. Kort daarna dook Van Bergen na een prima lange bal van Vaessen op voor het Utrechtse doel, maar Brouwer had een prima redding in huis en ranselde de volley van de aanvaller uit zijn doel. De thuisploeg incasseerde even later een domper, toen Rente met een op het oog lichte blessure uitviel. De Zweed Elvis van der Laan (18) was zijn vervanger en maakte zo zijn debuut voor FC Groningen. In de laatste tien minuten van de eerste helft zagen beide ploegen een treffer afgekeurd worden: rake kopballen van Willumsson aan de ene kant en Dani de Wit aan de andere werden vanwege buitenspel geannuleerd, waardoor het halverwege 1-0 voor FC Groningen stond.

Van Bergen scoort fraai

De tweede helft was amper begonnen, toen Van Bergen de Groningse voorsprong wél verdubbelde. Schreuders haalde de achterlijn en legde terug op de aanvaller, die bij de eerste paal met een fraaie boogbal met links de 2-0 over Brouwer in de verre hoek volleerde. Ook daarna bleven de noorderlingen de bovenliggende partij, maar een laag schot van Willumsson ontbeerde kracht en kon door Brouwer worden gepakt.

Utrecht komt na een uur op stoom

FC Utrecht wist er maar weinig tegenover te zetten, maar rook op het uur toch aan de gelijkmaker. Vaessen reageerde echter attent op een kopbal van Mike Eerdhuijzen uit een vrije trap. Correia greep even later in en paste een driedubbele wissel toe. Min, Pohl én Cathline moesten het veld ruimen, in hun plaatsen kwamen Adrian Blake, Zidane Iqbal en Davy van den Berg erin bij de Domstedelingen. Kort daarna verprutste Alarcón een gigantische kans op de gelijkmaker. Op aangeven van Arthur Zagré schoot de Spanjaard over het lege Groningse doel, waarbij aangetekend dat de bal net voor hij hem raakte nog opstuitte. De misser ten spijt, trok Utrecht het spel in deze fase wel steeds verder naar zich toe en beperkte Groningen zich vooral tot tegenhouden en loeren op de counter.

Twintig minuten voor tijd moest Siebe Horemans de strijd staken aan Utrechtse zijde. De geblesseerde Belg werd afgelost door debutant Guus Offerhaus, deze zomer in het kielzog van Correia opgepikt bij Telstar. Of het met de wissel te maken had valt niet te bewijzen, maar daarna raakte Utrecht het verkregen momentum net zo snel weer kwijt en was het duel weer veel meer in evenwicht. De Wit dacht een kwartier voor tijd wel alsnog zijn goal te pakken te hebben, maar wederom gooide buitenspel roet in het eten en dus bleef de Utrechtse aansluitingstreffer opnieuw uit.

Blake brengt de spanning terug

Toch kwam Utrecht tien minuten voor tijd alsnog terug in de wedstrijd. Van den Berg sloop uit de rug van de Groningse defensie na een lange bal van Joris van Overeem, de middenvelder legde vervolgens breed op Blake en die schoot de 2-1 tegen de touwen. Daardoor werd het tóch nog billenknijpen voor de thuisploeg. Kort na de goal van Blake ging Alarcón na een afgeslagen hoekschop onbedreigd op het Groningse doel af, maar Vaessen was nét op tijd van zijn lijn om de bal voor de voeten van de Spanjaard weg te schieten. Correia haalde Alarcón even later naar de kant en bracht met zomeraanwinst Kevin Paredes nóg een debutant binnen de lijnen. De Amerikaan kreeg één kans om zich direct te onderscheiden, maar schoot van afstand ruim over. Ook Blake rook in de blessuretijd aan de gelijkmaker, maar zijn gekrulde schot verdween langs de verkeerde kant van de paal naast het doel van Vaessen.