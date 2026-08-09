Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV, is totaal niet te spreken over de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa in het voorbije seizoen. Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN schetst de bestuurder dat het verliezen van startbewijzen voor de verschillende Europese toernooien onder de streep zo'n 80 tot wel 120 miljoen euro aan inkomsten scheelt.

Het seizoen 2025/26 zal niet de boeken ingaan als een succesvol jaar voor de Nederlandse clubs in Europa. In de Champions League slaagden PSV (28ste) en Ajax (32ste) er niet in om de competitiefase te overleven en in de Europa League sneuvelden Go Ahead Eagles (28ste), Feyenoord (29ste) en FC Utrecht (34ste). AZ bereikte als nummer 14 weliswaar de knock-outfase van de Conference League, maar vloog er uiteindelijk in de kwartfinale uit tegen Shakthar Donetsk.

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Door de tegenvallende resultaten heeft Nederland de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijstlijst van de UEFA af moeten staan aan Portgual. Dat betekent dat dit seizoen enkel de kampioen zich nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League, en dat de nummer twee dat via de voorrondes moet zien te bewerkstelligen. Over de hele linie raakt de Eredivisie één Europees ticket kwijt.

In Goedemorgen Eredivisie wordt zondagochtend aangekondigd dat De Jong 'boos' is. Gevraagd of dat echt zo is, zegt de bestuurder: "Nou, ik ben zelden echt boos. Wie mij kent weet dat ook. Maar: ik vind wel dat we met elkaar wat hebben laten liggen, afgelopen seizoen. Dat hebben we ook besproken in de vergadering van vennoten. Daar hebben we naar elkaar uitgesproken: jongens, élke wedstrijd telt in Europa. Als je ziet dat we volgend jaar nog maar één startplaats hebben (voor de Champions League, red.) en als we nog verder gaan zakken gaan we nóg minder plekken krijgen, dat scheelt het Nederlands voetbal gewoon direct en indirect tussen de 80 en 120 miljoen euro. Dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven, om dat kwijt te raken", aldus De Jong.

Verderop in de uitzending benadrukt De Jong dat de punten vooral in de Conference League moeten worden verdiend. Mede door de prestaties in dat toernooi, met de finaleplaats van Feyenoord in het seizoen 2021/22 voorop, wist Nederland zich van de dertiende plaats op de coëfficiëntenlijst op te werken naar de zesde positie die de afgelopen seizoenen werd bekleed, betoogt De Jong. "We moeten punten halen in de Conference League en de teams die het stabielst zijn, moeten eigenlijk in die Conference League. Want dáár kun je stabiel punten halen. Wat ik net zei: het scheelt 80 tot 120 miljoen euro. Dat kun je niet met een nieuwe mediacontract halen, dat kun je niet met een sponsorcontract halen en dat kun je niet uit het buitenland halen. Dat kun je alleen uit Europees voetbal halen. Dus we moeten focussen dat we zo snel mogelijk die positie weer terugkrijgen."

Over de kansen om Portugal weer in te halen is De Jong overigens best optimistisch. Met Ajax en FC Twente staan er op dit moment immers twee Nederlandse clubs in de derde voorronde van de Conference League. Na thuiszeges op respectievelijk Shelbourne (3-1) en DAC 1904 (6-0) lonkt voor beide clubs een plek in de play-offs, waarin een startbewijs voor de competitiefase te verdienen valt. "Als Ajax en Twente heel veel punten halen, kun je ook wel weer behoorlijk snel terugkomen op een bepaalde positie", aldus De Jong.