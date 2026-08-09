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Grote vraagtekens bij Reiziger als bondscoach: 'Dát mag nooit doorslaggevend zijn'

9 augustus 2026, 09:05
Michael Reiziger met op de achtergrond het logo van de KNVB
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Leonne Stentler en Jeroen Stekelenburg plaatsen grote vraagtekens bij de mogelijke aanstelling van Michael Reiziger als bondscoach van het Nederlands elftal. De huidige coach van Jong Oranje lijkt de beste papieren te hebben om Ronald Koeman op te gaan volgen, maar beide NOS-analisten zien daar weinig reden toe.

"Inmiddels denk ik wel dat Reiziger de beste papieren heeft om bondscoach te worden", zegt Stekelenburg. "Er zijn er zoveel die het niet gaan worden, dat er niet zo heel veel meer overblijven. Kijk: Nigel de Jong is technisch directeur bij de KNVB, die had in dit kalenderjaar, vind ik, moeten anticiperen op wat er zou kunnen gaan gebeuren in de zomer. Het is niet compleet onverwacht dat Ronald Koeman geen bondscoach meer is van het Nederlands elftal", denkt de verslaggever.

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Stekelenburg stipt aan dat de drie 'droomkandidaten' voor het bondscoachschap (Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag) allemaal al voor het WK benaderd hadden kunnen worden. "Maar er is niets gebeurd. Nigel de Jong heeft gezegd: ik zet vol in op Koeman en we zien naar het WK wel weer."

Stentler is niet onder de indruk van het CV van Reiziger. "Bij Jong Ajax heeft hij wat bereikt", verwijst de analist naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie die de oud-rechtsback wist te winnen met de Amsterdamse beloftenploeg. "Het zijn natuurlijk vooral Jong-elftallen geweest. Ik denk: als je een Eredivisieclub nu vraagt of ze Michael Reiziger zouden aanstellen, dat er niet heel veel clubs meteen zeggen: ja, dat wil ik. Als dát dan al het antwoord is...", aldus de oud-international. "Er is gewoon een héél goede vakman nodig, die aan de slag gaat met die jongens en een goed systeem neer gaat zetten", meent Stekelenburg. "En heel eerlijk: ik heb niet heel veel vertrouwen dat Michael Reiziger daarvoor de geschikte man is."

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens in hoeverre 'diversiteit' meespeelt bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Reeds in februari van dit jaar zei René van der Gijp dat hij 'van wel twintig kanten' heeft opgevangen dat de KNVB de voorkeur zou hebben voor een donkere opvolger voor Koeman.

"We hebben natuurlijk de Commissie Mijnals, die misschien wel ergens wat invloed heeft", stipt Stentler aan. Die commissie is door de KNVB en de Rijksoverheid in het leven geroepen om racisme en discriminatie te bestrijden en inclusiviteit in het voetbal te bevorderen. Onder meer Ruud Gullit, Daphne Koster en Ahmed Marcouch maken deel uit van de commissie, die wordt voorgezeten door Humberto Tan.

"Die commissie speelt een rol, die is er niet voor niets natuurlijk", zegt Stekelenburg. "Die spelen bij iedere beslissing die ze nemen een rol, maar dat moet natuurlijk bij het aanstellen van de bondscoach nooit de doorslaggevende factor zijn", besluit de verslaggever.

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Kicker
671 Reacties
757 Dagen lid
1.647 Likes
Kicker
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Als je nationaal geen geschikte trainer kunt vinden, moet je over de grens heen kijken. Nigel de Jong beschikt echter niet over een internationaal netwerk, daarom vist die in een heel klein vijvertje. Het wordt de hoogste tijd dat er bij de KNVB een kundig td wordt aangesteld.

SWVoetbal
169 Reacties
422 Dagen lid
348 Likes
SWVoetbal
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@Kicker Volkomen mee eens ! Nigel de Jong is een zeer gemankeerde TD van de KNVB, en Michael Reiziger ontbeert alles wat een Bondscoach moet hebben: Ervaring, uitstraling, een duidelijk plan. Zo iemand is wèl het uithangbord van Oranje, dan kan je niet met Reiziger komen aanzetten.

dilima1966
3.928 Reacties
1.155 Dagen lid
18.561 Likes
dilima1966
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Reiziger gaat net als koeman oranje niet verder helpen de knvb moet dit risico niet nemen onder Reiziger speelt jong oranje ook niet zo best

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
671 Reacties
757 Dagen lid
1.647 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als je nationaal geen geschikte trainer kunt vinden, moet je over de grens heen kijken. Nigel de Jong beschikt echter niet over een internationaal netwerk, daarom vist die in een heel klein vijvertje. Het wordt de hoogste tijd dat er bij de KNVB een kundig td wordt aangesteld.

SWVoetbal
169 Reacties
422 Dagen lid
348 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Kicker Volkomen mee eens ! Nigel de Jong is een zeer gemankeerde TD van de KNVB, en Michael Reiziger ontbeert alles wat een Bondscoach moet hebben: Ervaring, uitstraling, een duidelijk plan. Zo iemand is wèl het uithangbord van Oranje, dan kan je niet met Reiziger komen aanzetten.

dilima1966
3.928 Reacties
1.155 Dagen lid
18.561 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
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Reiziger gaat net als koeman oranje niet verder helpen de knvb moet dit risico niet nemen onder Reiziger speelt jong oranje ook niet zo best

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Michael Reiziger

Michael Reiziger
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (3 mei 1973)

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