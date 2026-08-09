Leonne Stentler en Jeroen Stekelenburg plaatsen grote vraagtekens bij de mogelijke aanstelling van Michael Reiziger als bondscoach van het Nederlands elftal. De huidige coach van Jong Oranje lijkt de beste papieren te hebben om Ronald Koeman op te gaan volgen, maar beide NOS-analisten zien daar weinig reden toe.

"Inmiddels denk ik wel dat Reiziger de beste papieren heeft om bondscoach te worden", zegt Stekelenburg. "Er zijn er zoveel die het niet gaan worden, dat er niet zo heel veel meer overblijven. Kijk: Nigel de Jong is technisch directeur bij de KNVB, die had in dit kalenderjaar, vind ik, moeten anticiperen op wat er zou kunnen gaan gebeuren in de zomer. Het is niet compleet onverwacht dat Ronald Koeman geen bondscoach meer is van het Nederlands elftal", denkt de verslaggever.

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Stekelenburg stipt aan dat de drie 'droomkandidaten' voor het bondscoachschap (Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag) allemaal al voor het WK benaderd hadden kunnen worden. "Maar er is niets gebeurd. Nigel de Jong heeft gezegd: ik zet vol in op Koeman en we zien naar het WK wel weer."

Stentler is niet onder de indruk van het CV van Reiziger. "Bij Jong Ajax heeft hij wat bereikt", verwijst de analist naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie die de oud-rechtsback wist te winnen met de Amsterdamse beloftenploeg. "Het zijn natuurlijk vooral Jong-elftallen geweest. Ik denk: als je een Eredivisieclub nu vraagt of ze Michael Reiziger zouden aanstellen, dat er niet heel veel clubs meteen zeggen: ja, dat wil ik. Als dát dan al het antwoord is...", aldus de oud-international. "Er is gewoon een héél goede vakman nodig, die aan de slag gaat met die jongens en een goed systeem neer gaat zetten", meent Stekelenburg. "En heel eerlijk: ik heb niet heel veel vertrouwen dat Michael Reiziger daarvoor de geschikte man is."

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens in hoeverre 'diversiteit' meespeelt bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Reeds in februari van dit jaar zei René van der Gijp dat hij 'van wel twintig kanten' heeft opgevangen dat de KNVB de voorkeur zou hebben voor een donkere opvolger voor Koeman.

"We hebben natuurlijk de Commissie Mijnals, die misschien wel ergens wat invloed heeft", stipt Stentler aan. Die commissie is door de KNVB en de Rijksoverheid in het leven geroepen om racisme en discriminatie te bestrijden en inclusiviteit in het voetbal te bevorderen. Onder meer Ruud Gullit, Daphne Koster en Ahmed Marcouch maken deel uit van de commissie, die wordt voorgezeten door Humberto Tan.

"Die commissie speelt een rol, die is er niet voor niets natuurlijk", zegt Stekelenburg. "Die spelen bij iedere beslissing die ze nemen een rol, maar dat moet natuurlijk bij het aanstellen van de bondscoach nooit de doorslaggevende factor zijn", besluit de verslaggever.