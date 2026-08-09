José Mourinho heeft de dagelijkse gang van zaken bij Real Madrid stevig naar zijn hand gezet. De Portugese trainer voert op trainingscomplex Valdebebas nieuwe regels in rond voeding, herstel en punctualiteit en bemoeit zich nadrukkelijker met de manier waarop zijn spelers hun dag indelen. Wie te laat komt, krijgt bovendien te maken met een opvallende straf.

Mourinho gebruikte zijn eerste weken op Valdebebas om te observeren en analyseren, maar kwam vervolgens snel tot de conclusie dat er meer controle nodig was. De spelers beschikten over veel vrijheid en konden hun dagelijkse routine grotendeels zelf invullen. Daar heeft de trainer verandering in gebracht.

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Niet alleen de trainingen vallen voortaan onder een strakker regime. Ook alles daaromheen wat volgens Mourinho invloed kan hebben op de prestaties van zijn spelers wordt nauwlettender bewaakt. Daarbij gaat het onder meer om maaltijden, blessureherstel en het tijdstip waarop spelers zich bij het trainingscomplex melden.

Mourinho zet bij Real Madrid sterk in op teambuilding

De aangescherpte regels betekenen niet dat Mourinho uitsluitend voor een harde aanpak kiest. De trainer hecht tegelijkertijd veel waarde aan de onderlinge band binnen de selectie. Dat werd zichtbaar toen Real Madrid een foto naar buiten bracht waarop de volledige spelersgroep en technische staf gezamenlijk aan tafel zat op Valdebebas.

Zo'n gezamenlijke maaltijd was eerder geen vaste gewoonte bij de club, maar Mourinho ziet het als een belangrijk onderdeel van teambuilding. Bij Benfica werkte hij op dezelfde manier en die routine heeft hij meegenomen naar Madrid.

Binnen Real Madrid wordt positief gereageerd op de nieuwe werkwijze. “Hij wil echt bouwen aan de groep en de saamhorigheid. Dat zorgt voor veel enthousiasme”, vertelt een bron binnen de club aan AS. Een andere betrokkene is eveneens positief. “De sfeer is echt heel erg goed”, klinkt het.

Ook op voedingsgebied heeft Mourinho de vrijheid van zijn spelers ingeperkt. De voedingsdeskundige heeft niet langer slechts een adviserende functie, maar bepaalt voortaan wat er bij het ontbijt en als middagsnack op tafel komt. De maaltijden worden volledig samengesteld met het oog op de prestaties. Persoonlijke voorkeuren spelen daarbij een kleinere rol dan voorheen.

De selectie heeft zich volgens de beschikbare geluiden niet tegen die veranderingen gekeerd. Integendeel: de nieuwe regels hebben vooralsnog niet tot verdeeldheid binnen de spelersgroep geleid.

Te laat bij Real Madrid? Dan wacht de gym

Ook rond punctualiteit heeft Mourinho een duidelijke grens getrokken. Spelers moeten zich een uur vóór het geplande begin van de training op Valdebebas melden. Wie te laat binnenkomt, krijgt geen geldboete, maar wordt op een andere manier aangepakt.

De betreffende speler moet individueel in de fitnessruimte trainen en blijft daarmee weg van de rest van de groep. Daarbij maakt Mourinho geen onderscheid tussen spelers: de regel geldt voor iedereen en uitzonderingen worden niet gemaakt.

De controle strekt zich ook uit tot geblesseerde spelers. Hun herstelwerkzaamheden vinden voortaan plaats op Valdebebas, zowel 's ochtends als 's middags. Ook wanneer spelers gebruikmaken van een persoonlijke trainer, gebeurt dat binnen de muren van het trainingscomplex.

Behandelingen buiten de club worden daarmee uitgesloten. Het herstel wordt volledig afgestemd met Real Madrid en de medische staf. Blessureherstel geldt onder Mourinho niet langer als een hoofdzakelijk individuele aangelegenheid, maar wordt nadrukkelijker centraal aangestuurd en gecontroleerd.