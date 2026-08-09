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Julian Brandt: 'Ik zag het vuur in zijn ogen bij Ajax: mooi om te zien'

9 augustus 2026, 06:55
Julian Brandt
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Julian Brandt bevestigt dat Jordi Cruijff een belangrijke rol speelde rond zijn transfer naar Ajax. De transfervrij aangetrokken middenvelder hield een goed gevoel over aan een gesprek dat hij voerde met de technisch directeur. Zondagmiddag kan Brandt zijn Eredivisie-debuut maken in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, die om 14.30 uur begint.

In een interview met Voetbal International blikt Brandt terug op zijn eerste gesprekken met Cruijff. “Wat ik eerlijk gezegd echt heel mooi vond: toen Jordi sprak over het project en wat hij wil doen, kon ik echt het vuur in zijn ogen zien." Cruijff zocht Brandt op in Dortmund. "Je spreekt met elkaar: “Dit is de droom, maar daar moeten we wel hard voor werken, want we krijgen het van niemand cadeau.” Dat weet ik als geen ander, want ik ken de trainer van PSV heel goed!"

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Daarmee doelt Brandt op de droom van Cruijff om landskampioen te worden en PSV van de troon te stoten. “Ik heb onder Peter Bosz gespeeld bij Bayer Leverkusen en ik waardeer hem echt enorm, ik houd van zijn stijl. Sindsdien hebben we ieder jaar wel contact gehad, ook toen Peter in Lyon zat bijvoorbeeld. Hij is een heel goed persoon, maar ook een veeleisende trainer, die met PSV voor de vierde keer op rij kampioen wil worden. Begin september staan we tegenover elkaar, dat wordt mooi.”

Bosz niet gesproken over Ajax

Brandt heeft bij Bosz geen informatie ingewonnen over Ajax. “Want toen ik Jordi en Míchel sprak, was dat genoeg voor mij. Weet je: Ajax is ook geen club die je niet kent. Natuurlijk, als je in het buitenland speelt, concentreer je je vooral op je eigen competitie en niet op de Eredivisie. Maar natuurlijk ken je deze club.” Het project klonk Brandt goed in de oren. “Ik heb wel mijn tijd genomen deze zomer, want het was voor mij de eerste keer dat ik transfervrij was. Ik ben geen twintig meer, dus dan ga je nadenken wat logisch is. Er waren veel, héél veel, voorstellen van overal ter wereld.”

“Maar op een gegeven moment ontstaat er een gevoel in je onderbuik, en bij mij bleven Jordi en Ajax altijd hangen in mijn hoofd”, licht hij toe. “Ik heb ook met de coach gesproken en uiteindelijk voelde ik: Dit is het beste voor mij. Soms is het best lastig om daar allerlei argumenten bij te geven, maar het gaf me gewoon een goed gevoel, en dat is voor mij heel belangrijk.” De dertigjarige technicus debuteerde donderdag al voor Ajax in de voorrondes van de Conference League. Als invaller deed hij 25 minuten mee tegen Shelbourne FC. Zijn korte optreden beviel fans goed.

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7
2022/2023
Dortmund
32
9

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Fortuna
1
0
1
6
PSV
1
0
1
7
Ajax
0
0
0
8
Feyenoord
0
0
0
9
Groningen
0
0
0

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