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Complete verrassing bij Oranje? 'Het wordt niet Reiziger en ook niet Van Gaal'

9 augustus 2026, 07:25
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De KNVB zou zomaar met een verrassende buitenlandse bondscoach op de proppen kunnen komen. Arnold Bruggink vermoedt dat directeur topvoetbal Nigel de Jong achter de schermen werkt aan een kandidaat die tot dusver volledig buiten beeld is gebleven. Ronald Waterreus vindt ondertussen dat de zoektocht naar de opvolger van Ronald Koeman te lang duurt.

Een maand nadat Koeman bekendmaakte te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal, heeft de KNVB nog altijd geen opvolger gepresenteerd. Dat begint volgens Waterreus een probleem te worden.

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“Ik vind het te lang duren”, aldus Ronald Waterreus. “Elke volgende bondscoach van ons weet dat hij nooit eerste keus is geweest en dat hij eigenlijk een beetje de backing van de technische leiding van de bond gaat missen. Want anders hadden ze hem al veel eerder aangesteld.”

Volgens de oud-doelman had de voetbalbond bovendien eerder kunnen anticiperen op het vertrek van Koeman. “Iedereen wist dat Ronald Koeman ging stoppen. Er is niemand in deze studio die had gedacht dat Koeman na het WK door zou gaan. Dus je had toch al iets eerder wat voorwerk kunnen doen om te kijken wie er eventueel een geschikte kandidaat zou zijn.”

Bruggink gelooft niet in Reiziger of Van Gaal

De afgelopen dagen draaide de discussie vooral om Michael Reiziger en Louis van Gaal. Reiziger sprak al uitgebreid met De Jong en voetbalcommissaris Clarence Seedorf en werd eerder genoemd als de nummer-één-kandidaat van de KNVB. Tegelijkertijd bleek Van Gaal open te staan voor een eventuele vierde termijn bij Oranje.

Bruggink verwacht echter dat uiteindelijk geen van beiden wordt aangesteld. “Dat gaat niet gebeuren”, denkt Bruggink. “Daar geloof ik niks van. Wat ik wel sterk aan hem (De Jong, red.) vind, is dat hij nul lijntjes heeft naar de pers. Dat blijkt uit alles. Er lekt niks uit.”

Juist die stilte rond de zoektocht brengt Bruggink op een heel ander spoor. “Ik denk dat hij met een buitenlander gaat komen, die niemand verwacht. Maar ik zou je echt niet kunnen zeggen wie. Daar lijkt het toch heel sterk op? Want je hoort niks.”

Dat zou betekenen dat De Jong erin is geslaagd zijn kaarten volledig tegen de borst te houden. De afgelopen weken passeerden onder meer Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en zelfs Pep Guardiola de revue, maar zij vielen om verschillende redenen af.

Waterreus ziet stilte juist als sterk signaal

Waterreus deelt de waardering van Bruggink voor de manier waarop de KNVB de zoektocht binnenskamers houdt. “Dat vind ik overigens wel heel sterk: je hoort niks. Dan kan er ook geen ruis op de lijn komen. Je moet ze wel de kans geven om met iets te komen. En degene die komt, verdient alles credits die wij hem kunnen geven.”

De tijd begint ondertussen wel te dringen. Oranje speelt op 24 september alweer een Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Toch sluit Waterreus niet uit dat de lange stilte uiteindelijk verklaard wordt door een kandidaat die tot dusver door niemand is genoemd.

“Het feit dat er niks uitlekt zou kunnen betekenen dat ze straks met een hele verrassing komen en dat wij allemaal met de mond open staan en zeggen: oh, shit, daar hadden wij nog niet aan gedacht”, besluit Waterreus.

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JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
47 Likes
JesseNL
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Wie het dan wel word dat blijft een geheim, op dit tempo hebben we geen eens een bondscoach. Bij de eerste wedstrijd zeg nigel hurry man.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
47 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wie het dan wel word dat blijft een geheim, op dit tempo hebben we geen eens een bondscoach. Bij de eerste wedstrijd zeg nigel hurry man.

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