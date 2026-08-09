Mario Been ziet duidelijke keuze voor Feyenoord: ‘Een absolute winnaar’

Mario Been is zeer te spreken over het besluit van Giovanni van Bronckhorst om aan te wijzen als de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De analist noemde de 22-jarige middenvelder zaterdagavond in het ESPN-programma De Eretribune een uitstekende keuze en ziet in hem de ideale leider voor de Rotterdamse selectie.

Feyenoord maakte zaterdag, een dag voor de competitiestart tegen Sparta Rotterdam, officieel bekend dat Valente de band overneemt van Timon Wellenreuther. "Dat vind ik echt een goede keuze", stelt Been over de beslissing van de technische staf. Volgens de oud-trainer van Feyenoord is het essentieel dat een aanvoerder wekelijks aan de aftrap verschijnt. "Het moet een speler worden die altijd speelt, dan lijkt mij met Valente vrij makkelijk", aldus de analist. Daarnaast wijst hij ook op de strategische waarde van Valente op het veld. "Ook qua positie is het een goede keuze. Hij staat op het middenveld en dus dicht bij de scheidsrechter. Dat is ook wel eens lekker", verklaart de analist.

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Naast het tactische aspect roemt Been de uitstraling van de spelmaker. "Het is een jongen die voor de camera goed is. Ik denk ook dat hij een voorbeeld voor zijn team en een absolute winnaar is", complimenteert de voormalig oefenmeester de kersverse captain. Been noemt de komst van de middenvelder een belangrijke aankoop en deelt terloops een plaagstootje uit aan Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa. "En een Nederlander, want je had met Hadj Moussa dat je hem tijdens interviews niet kon verstaan", stelt de analyticus.

In aanloop naar het nieuwe seizoen vielen ook de namen van verdedigers Jeremiah St. Juste en Givairo Read als mogelijke dragers van de aanvoerdersband. Dat de keuze van Van Bronckhorst niet op dit duo is gevallen, is voor Been volkomen logisch. "Bij St. Juste zou je niet zeker weten of hij speelt en Read zou eventueel ook nog weg kunnen gaan", analyseert de oud-voetballer de situatie in Rotterdam-Zuid. Voor Been staat het besluit dan ook niet ter discussie: "Ik vind Valente dus een uitstekende keus", luidt de duidelijke conclusie.