Van der Gijp onthult: ‘KNVB wil donkere opvolger van Koeman’

Ronald Koeman
Foto: © Imago
23 februari 2026, 18:46   Bijgewerkt: 19:09

René van der Gijp is maandag met nieuws gekomen over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Volgens Van der Gijp zou de KNVB mikken op een bondscoach van kleur als opvolger van Ronald Koeman, zo meldt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Er worden direct enkele namen genoemd.

Oranje wordt op het WK 2026 gecoacht door Koeman. Na het eindtoernooi gaat de KNVB pas in gesprek over zijn aflopende contract. Van der Gijp stelt in zijn podcast dat Koeman een opvolger van kleur krijgt.

Van der Gijp: 'Ik heb gehoord: na Koeman krijgen we een donkere bondscoach'

Van der Gijp: “Ik heb al vanuit twintig kanten – en Rob Jansen wil er niet graag over praten, omdat dit vervelend wordt – gehoord dat wij na Koeman een donkere bondscoach krijgen. De KNVB vindt dat een verplichting”, valt de analist met de deur in huis. “We krijgen waarschijnlijk Clarence Seedorf, Patrick Kluivert of Michael Reiziger”, somt Van der Gijp op.

Wim Kieft bevestigt dat de naam van Reiziger is gevallen om Koeman na het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op te volgen. “Bij de KNVB zitten ze zo erg met diversiteit in hun hoofdje. Ze vinden dat wij (Nederlands elftal, red.) een donkere bondscoach moeten aanstellen”, zegt Van der Gijp.

Ten Cate, Gullit, Rijkaard?

“Ik denk niet dat het bondscoachschap wordt tegengehouden door huidskleur, het is meer dat je denkt: wie dan?”, zegt Kieft, doelend op de vraag welke trainer dan moet worden aangesteld. “Je hebt Henk ten Cate, Jimmy Floyd Hasselbaink, Frank Rijkaard. Ruud Gullit?”, somt hij op.

“Als je het alleen doet om de donkere kleur, zou dat discriminerend zijn. Als je iemand aanneemt puur omdat hij wit of zwart is, is dat allebei discriminerend. Je kan niet zeggen: ik neem jou aan omdat je donker bent. Dat is voor de persoon in kwestie kwetsend”, mengt Jansen zich in de discussie.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
