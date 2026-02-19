Live voetbal

Goed nieuws voor Oranje: rentree nadert voor Frimpong

Foto: © Imago/realtimes
19 februari 2026, 12:50

De blessure van Jeremie Frimpong lijkt uiteindelijk minder ernstig dan aanvankelijk gedacht. De rechtsback van Liverpool verliet in de laatste Champions League-wedstrijd tegen Qarabag in tranen het veld, maar volgens Arne Slot kan de Oranje-international mogelijk al volgende week zijn rentree maken.

In de slotronde van de groepsfase van de Champions League viel Frimpong al na twee minuten uit. Tijdens een sprintduel voelde de Nederlander meteen dat er iets mis was en zakte hij hinkend naar de grasmat. Vervolgens trok de verdediger met Ghanese roots zijn hoofdband over zijn gezicht om zijn tranen te verbergen.

Gelukkig werd al snel duidelijk dat de blessure meeviel en dat hij binnen enkele weken terug zou keren op het veld. Slot bevestigde het goede nieuws op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Nottingham Forest: “We hopen dat hij volgende week (tegen West Ham United) weer kan spelen. Dan moet wel alles verlopen zoals gepland.”

Goed nieuws voor Ronald Koeman en Oranje

Niet alleen bij Liverpool, maar ook bij de KNVB houden ze de fitheid van Frimpong nauwlettend in de gaten. Met het oog op het WK 2026 in Noord-Amerika, heeft bondscoach Ronald Koeman al een duidelijk plan uitgestippeld voor de komende maanden. In maart staan er belangrijke oefeninterlands op het programma tegen Noorwegen en Ecuador. Frimpong hoopt dan weer volledig wedstrijdfit te zijn, zodat hij zich kan bewijzen voor een plek in de definitieve selectie. De KNVB heeft inmiddels Kansas City gekozen als officieel basecamp voor het toernooi. Daar zal Oranje in de groepsfase het opnemen tegen Japan, Tunesië en een nog nader te bepalen tegenstander uit de play-offs.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

