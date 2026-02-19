staat ervoor open om zijn aflopende contract bij Corinthians te verlengen. Dat zegt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal in een interview met het Braziliaanse icoon Romário.

Memphis (32) verraste in september 2024 vriend en vijand toen hij tekende bij Corinthians. De aanvaller was transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Atlético Madrid, eerder die zomer. Inmiddels speelde Memphis zeventig officiële duels namens de Braziliaanse club, waarin hij goed was voor negentien doelpunten en vijftien assists. Zijn contract loopt komende zomer af.

In gesprek met Romário zegt Memphis dat er nog geen gesprekken tussen Corinthians en hemzelf lopen over een mogelijke verlenging van de samenwerking. "We moeten nog om tafel, maar ik sta daar zeer voor open", wordt de Nederlander geciteerd door Globo. "We zullen het moeten hebben over de balans tussen wat mogelijk is gezien de situatie van de club, het bestuur, en over de structuur."

"Momenteel zie je andere clubs in Brazilië veel geld uitgeven aan spelers", vervolgt Memphis. Met die uitspraak verwijst hij onder meer naar Lucas Paquetá, die afgelopen winter voor zo'n 42 miljoen euro van West Ham United naar Flamengo verkaste, een recordbedrag in het Braziliaanses voetbal. "Dat gebeurde zes of zeven jaar geleden nog niet, toen waren ze er nog niet klaar voor. Als ik het heb over structuur, dan bedoel ik mensen die een plan voor tien of vijftien jaar klaar hebben liggen", verduidelijkt Memphis vervolgens.