Feyenoord heeft afgelopen zomer geweigerd om te laten vertrekken naar VfL Wolfsburg. Dat meldt clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International althans. Ueda begon daarop prompt met scoren, maar staat inmiddels al lange tijd droog.

In de zomer van 2023 trok Feyenoord de portemonnee om Ueda naar Rotterdam-Zuid te halen. Liefst acht miljoen euro mocht de penningmeester van Cercle Brugge bijschrijven voor de Japanse aanvaller. Met vijf doelpunten in zijn debuutjaar en negen in zijn tweede seizoen, wist Ueda de verwachtingen echter niet waar te maken.

Dit seizoen schoot Ueda ineens gigantisch uit zijn slof. Na vijftien speelronden stond de teller al op achttien doelpunten voor de Japanner, die daarmee afgetekend topscorer van de Eredivisie is. Opmerkelijk genoeg staat hij sinds 6 december vorig jaar, toen hij er vier maakte tegen PEC Zwolle, echter volledig droog. Bovendien blijkt Ueda ineens ook niet meer wekelijks in staat om mee te doen. Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) kwam eerder deze week met een mogelijke verklaring voor de vormdip van Ueda: "Er is ook een verhaal dat hij in de winterstop een transfer had kunnen maken en daar teleurgesteld over is, maar dat is niet bevestigd", aldus de journalist.

Krabbendam schrijft dat door 'betrokkenen' wordt ontkend dat Ueda afgelopen winter een transfer is misgelopen. "Afgelopen zomer was er wél een mogelijkheid op een vertrek, maar Feyenoord wilde zijn aanvalsleider toen niet naar VfL Wolfsburg laten gaan", schrijft de clubwatcher.

Afgelopen zomer stond Paul Simonis nog aan het roer bij Wolfsburg. De succestrainer van Go Ahead Eagles werd in november echter ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Opvallend genoeg pikten Die Wölfe afgelopen winter alsnog een Japanse spits op in de Eredivisie: Kento Shiogai werd voor om en nabij de tien miljoen euro overgenomen van N.E.C. Shiogai speelde inmiddels vier Bundesliga-wedstrijden, maar wist namens Wolfsburg nog niet te scoren.