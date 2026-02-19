Bij Voetbalpraat van ESPN was scheidsrechter Danny Makkelie (43) woensdagavond lange tijd onderwerp van gesprek. De arbiter besloot bij de degradatiekraker tussen Heracles Almelo en NAC Breda (0-1) géén rode kaart te geven aan Lewis Holtby. Vooral Makkelies houding zorgde voor irritatie, terwijl Vincent Schildkamp zelfs suggereert dat er een opvallende theorie vanuit de KNVB achter de arbitrale beslissingen zou zitten.

Makkelie ligt door twee momenten uit Heracles – NAC onder vuur. Eerst besloot hij om Holtby geen rood te geven na een spijkerharde overtreding op Djevencio van der Kust, terwijl de Duitser met hard doorging op de scheenbeen van de verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Even later kende Makkelie een strafschop toe aan NAC, nadat Van der Kust de bal van zeer dichtbij op de hand kreeg. Clint Leemans benutte het buitenkansje en bezorgde NAC met een rake inzet de eerste uitzege. Onder meer Tijmen van Wissing haalde daarna hard uit naar de scheidsrechter.

Makkelie maakt journalisten uit voor ‘domoren’

Bij Voetbalpraat werd de tirade van Van Wissing besproken: “Nou, ik zat wat hoog in mijn emotie, maar ik kookte ook echt. Makkelie ging ons allemaal uitleggen: ‘jullie domoren, die regel bij AZ – Ajax… omdat jullie het niet doorhebben, leg ik het nog wel even uit’”, hekelde Van Wissing het gedrag van Makkelie op 8 februari. “Vervolgens vroeg ESPN hem voor de camera, maar dan komt hij niet. Omdat hij weet dat het dan te heet onder zijn voeten wordt.”

“Je wordt toch gek van het dedain van die Makkelie! Je kunt fouten maken als scheidsrechter, maar kijk naar de houding van die man. Dat is toch verschrikkelijk”, haalde de journalist van RTV Oost vervolgens uit.

Vincent Schildkamp verdenkt KNVB van politiek spel

Vincent Schildkamp kwam met een opvallende theorie: “Hier zit toch een stukje politiek achter? De KNVB wil heel graag dat er Nederlandse scheidsrechters actief zijn op het WK. Dan helpt het niet mee als scheidsrechters in de competitie iedere keer gecorrigeerd worden door de VAR. Dat komt allemaal bij de FIFA terecht. Daar geloof ik echt in”, zegt de verslaggever van ESPN.

“Dat zou wel heel kwalijk zijn”, stelt Milan van Dongen verbaasd. “Dan zou het raadzaam zijn om Makkelie nu drie maanden in de luwte te houden. Gewoon niet aanstellen bij wedstrijden”, gaat Van Wissing mee in de theorie. Schildkamp: “Het is belangrijk voor de KNVB om aanzien te behouden en scheidsrechters naar de grote toernooien te krijgen.”

‘Hensgens is bang voor Makkelie’

De gedachten gaan weer terug naar de wedstrijd tussen Heracles en NAC Breda van afgelopen weekend. Robin Hensgens was die avond de videoscheidsrechter, maar riep Makkelie niet naar het scherm tijdens het omstreden moment. Van Wissing: “Denk je niet dat Hensgens bang is voor Makkelie?” Schildkamp reageert volmondig ‘ja’.

“Niet alleen door de politieke kwestie, maar ook door zijn houding”, voegt de journalist van RTV Oost toe. “Dat laatste kan ik niet beoordelen, maar het eerste speelt zeker een grote rol. Van Dongen stelt dat jonge scheidsrechters sowieso geen goede combinatie vormen met ervaren arbiters. ‘Dat is op de werkvloer natuurlijk ook zo’, aldus Schildkamp.”